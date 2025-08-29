Ο Κρις Κολόμπους αμφισβητεί το reboot του Harry Potter: «Ποιο είναι το νόημα;»
Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών του Harry Potter, Κρις Κολόμπους, σχολίασε τις φωτογραφίες του Νικ Φροστ ως Χάγκριντ στη νέα σειρά του HBO, λέγοντας πως «είναι όλα τα ίδια»
Ο Κρις Κολόμπους, ο σκηνοθέτης που έφερε πρώτος τον κόσμο του «Harry Potter» στη μεγάλη οθόνη με τις ταινίες The Sorcerer’s Stone (2001) και The Chamber of Secrets (2002), εξέφρασε δημόσια την στάση του απέναντι στο νέο τηλεοπτικό reboot του HBO.
Μιλώντας στο podcast The Rest Is Entertainment, ο Κολόμπους σχολίασε τις πρόσφατες φωτογραφίες από τα γυρίσματα που έδειχναν τον Νικ Φροστ ως Χάγκριντ: «Βλέπω αυτές τις φωτογραφίες… και φοράει ακριβώς την ίδια στολή που είχαμε σχεδιάσει για τον Χάγκριντ. Ένα κομμάτι μου σκέφτηκε: ποιο είναι το νόημα; Περίμενα οι στολές και όλα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι όλα τα ίδια».
«Είναι σαν déjà vu»
Ο σκηνοθέτης, που είχε επιλέξει τον αείμνηστο Ρόμπι Κολτρέιν για τον ρόλο, δήλωσε πως ένιωσε ταυτόχρονα κολακευμένος και αμήχανος: «Είναι σαν déjà vu. Από τη μια είναι συναρπαστικό, από την άλλη πολύ παράξενο». Σε συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον Φροστ, παραδέχτηκε: «Ήταν πολύ σουρεαλιστικό. Ο Ρόμπι κι εγώ ήμασταν πολύ κοντά, οπότε είναι απλώς περίεργο».
«Έκανα τη δική μου εκδοχή. Είμαι πολύ περήφανος για τις ταινίες που σκηνοθέτησα, αλλά προχωρώ»
Παρά τις ενστάσεις του, ο Κολόμπους τόνισε ότι δεν αισθάνεται ζήλια και δεν θα συμμετείχε στο reboot: «Έκανα τη δική μου εκδοχή. Είμαι πολύ περήφανος για τις ταινίες που σκηνοθέτησα, αλλά προχωρώ». Αναγνώρισε μάλιστα ότι η τηλεοπτική μορφή θα δώσει τη δυνατότητα να αποτυπωθούν σκηνές και χαρακτήρες που έμειναν εκτός κινηματογράφου, όπως ο Πιβς από το πρώτο βιβλίο.
Από την άλλη, ο Φροστ δήλωσε στο Collider πως δεν θα προσπαθήσει να μιμηθεί τον Κολτρέιν, αλλά να προσφέρει μια πιο λεπτομερειακή και πολυδιάστατη ερμηνεία του Χάγκριντ, χάρη στο μεγαλύτερο αφηγηματικό εύρος της σειράς.
Η τηλεοπτική μεταφορά του Harry Potter βρίσκεται ήδη σε παραγωγή και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027.
*Με πληροφορίες από: Variety
