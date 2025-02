Έχουμε Dumbledore: Ποιος θα υποδυθεί τον εμβληματικό μάγο στη σειρά Harry Potter;

Potterheads, ξεσηκωθείτε. Το HBO βρίσκεται στην τελική ευθεία σχετικά με το ποιος είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον εμβληματικό Albus Dumbledore στην επερχόμενη σειρά Harry Potter.

Σύμφωνα με το Deadline, το HBO βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για να υπογράψει ο Τζον Λίθγκοου για τον ρόλο του καθηγητή στη σειρά, η οποία θα διασκευάσει και πάλι τη σειρά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Τι δήλωσε σχετικά το HBO

Σε δήλωσή του στο δημοσίευμα, το HBO αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση – αλλά δεν διέψευσε ότι ο Λίθγκοου κυκλώνει μια συμφωνία.

«Εκτιμούμε ότι μια τόσο υψηλού προφίλ σειρά θα προσελκύσει πολλές φήμες και εικασίες», δήλωσε το δίκτυο. «Καθώς προχωράμε στην προπαραγωγή, θα επιβεβαιώνουμε λεπτομέρειες μόνο όταν οριστικοποιούμε τις συμφωνίες».

Albus Dumbledore

Ο Λίθγκοου – ο οποίος είναι υποψήφιος για δύο συνεχόμενες υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «The World According To Garp» (1982) και το «Terms Of Endearment» (1983) – έλαβε πρόσφατα ένα σωρό διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο του στην ταινία «Conclave».

Σε περίπτωση που αναλάβει τον ρόλο του Dumbledore, ο 79χρονος Αμερικανός θα ακολουθήσει τα βήματα δύο αξιόλογων ηθοποιών που υποδύθηκαν τον μάγο στις ταινίες Harry Potter της Warner Bros. οι αείμνηστοι αστέρες Ρίτσαρντ Χάρις και Μάικλ Γκάμπον.

Ο Χάρις, ο οποίος πέθανε το 2002 σε ηλικία 72 ετών, ερμήνευσε το ρόλο στο «Harry Potter And The Philosopher’s Stone» και στην πρώτη συνέχειά του, «Harry Potter And The Chamber Of Secrets», που ήταν και ο τελευταίος κινηματογραφικός του ρόλος πριν από το θάνατό του.

Ο Γκάμπον, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 82 ετών, ανέλαβε τον ρόλο για τις έξι τελευταίες ταινίες της σειράς και βοήθησε στη διαμόρφωση του εξελισσόμενου χαρακτήρα, καθώς ο Dumbledore έγινε πιο σημαντικός στις μετέπειτα ιστορίες.

Ο Dumbledore, ένας σοφός και έξυπνος μάγος που υπηρετεί ως διευθυντής του σχολείου μαγείας Hogwarts και μέντορας του ομώνυμου χαρακτήρα, έχει γίνει ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες μεταξύ των θαυμαστών των πρωτότυπων βιβλίων της Ρόουλινγκ και της σειράς ταινιών.