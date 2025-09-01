Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο Κρις Κολόμπους, σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών του «Harry Potter», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στους The Sunday Times ότι μια επανένωση του πρωτότυπου καστ για πιθανή κινηματογραφική μεταφορά του Cursed Child είναι «αδύνατη». Αυτό – όπως εξήγησε – οφείλεται στην έντονη πολιτική και ιδεολογική διαφορά ανάμεσα στην Tζ. Κ. Ρόουλινγκ και τα μέλη του καστ.

Ο Κολόμπους αποκάλυψε ότι δεν έχει μιλήσει με την Ρόουλινγκ εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές. Η μεγάλη αυτή απόσταση, σε συνδυασμό με τις θέσεις της συγγραφέως για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων —που έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς ως τρανσφοβικές και έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης— καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία.

«Οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες»

Οι ηθοποιοί της κινηματογραφικής σειράς, όπως ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και η Έμα Γουάτσον, έχουν πάρει θέση δημόσια απέναντι στις τοποθετήσεις της Ρόουλινγκ, καταδικάζοντας τις δηλώσεις της και εκφράζοντας ανοιχτά την αλληλεγγύη τους προς την κοινότητα των τρανς. Ο Ράντκλιφ μάλιστα, σε συνεργασία με την οργάνωση Trevor Project, είχε δηλώσει ότι «οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες» και ότι η λογοτεχνία του «Harry Potter» έχει βοηθήσει αμέτρητους νέους να βρουν αποδοχή και ταυτότητα – θέση που τον έφερε σε ευθεία αντίθεση με τη συγγραφέα. Η Έμα Γουάτσον, από την πλευρά της, χρησιμοποίησε τα κοινωνικά της δίκτυα για να δηλώσει πως «τα τρανς άτομα αξίζουν να ζουν μια ζωή χωρίς φόβο και διακρίσεις».

Αυτές οι τοποθετήσεις όχι μόνο επιδείνωσαν το ήδη τεταμένο κλίμα, αλλά και «σφράγισαν» τη ρήξη ανάμεσα στο καστ και τη δημιουργό. Ο Ράντκλιφ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει άμεσα στον κόσμο του Πότερ, παρότι αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο χαρακτήρας στη ζωή και στην καριέρα του. Έτσι, η προοπτική μιας θεαματικής επανένωσης για το Cursed Child μοιάζει όλο και πιο απομακρυσμένη.

Η HBO έχει ήδη βάλει μπροστά την παραγωγή μιας νέας τηλεοπτικής εκδοχής του «Harry Potter» με εντελώς νέο καστ, στην οποία η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ συμμετέχει ως παραγωγός. Σύμφωνα με τα στελέχη του δικτύου, η εμπλοκή της αφορά αποκλειστικά το δημιουργικό κομμάτι και οι προσωπικές της απόψεις δεν θα καθορίσουν την κατεύθυνση της σειράς.