Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 22.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εστίασε στο μέσα σου και σε οτιδήποτε σχετίζεται με τις φοβίες και τις ανασφάλειες που έχεις ή κάποια πιο σκοτεινά σου σημεία, προκειμένου να τους ρίξεις φως και να τα κατανοήσεις. Έτσι είσαι θα είσαι σε φάση να καταλάβεις τα συναισθήματά σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ταυτόχρονα κινήσου λίγο πιο προσεκτικά και πιο οργανωμένα γενικώς.
DON’TS: Μην κάνεις άλλα περιττά έξοδα, γιατί το κομμάτι των οικονομικών μπορεί να βελτιωθεί σήμερα. Έστω να σταθεροποιηθεί. Μην αρνείσαι να δεις κάποιες εναλλακτικές που σου προσφέρονται ή να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου. Μην βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί το κλίμα είναι κάπως θολό. Μην ανακοινώσεις τις αποφάσεις σου.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να βρεις τις ισορροπίες τόσο στα ερωτικά όσο και στα επαγγελματικά. Άκου προσεκτικά τι έχουν να σου πουν οι απέναντι και προσπάθησε να κατανοήσεις και τις δικές τους επιθυμίες ή ανάγκες. Φρόντισε αυτό να τους το δείξεις. Το ότι τους ακούς και τους νοιάζεσαι εννοώ. Δεν κρατάς λοιπόν καμιά σημείωση; Εστίασε στα feelings.
DON’TS: Μην παραμελείς τον εαυτό σου για το χατίρι των υπολοίπων, καθώς καλό είναι να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, αλλά το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον εαυτό σου, δε νομίζεις; Μη γίνεις πεισματάρης ή υπερβολικός εξαιτίας των ανασφαλειών ή των δεύτερων σκέψεων που κάνεις. Μην είσαι και σήμερα απρόσεκτος στα οικονομικά.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει όχι μόνο να κινηθείς οργανωμένα και με πλάνο, αλλά και να δώσεις μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες, αλλά και να προετοιμάσεις τις επόμενες κινήσεις σου. Μπορείς να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο.
DON’TS: Μην χαωθείς και μην χάσεις την συγκέντρωσή σου εξαιτίας των παραπάνω ευθυνών που μπορεί να σου ανατεθούν. Μην τσακωθείς με τους απέναντι – είτε πρόκειται για συναδέλφους είτε για την σχέση σου – εξαιτίας της περίεργης και ζόρικης ατμόσφαιρας που επικρατεί σήμερα. Μη γίνεσαι υπερβολικός στα λόγια λόγω της υπερέντασής σου.
Καρκίνος
DO’S: Για να κινηθείς συγκεκριμένα πρέπει να έχεις κάνει κι όλα αυτά που σκέφτεσαι συγκεκριμένα. Κοινώς πρέπει να εξετάσεις τα σχέδιά σου πιο οργανωμένα. Έπειτα μπορείς να εκφραστείς με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο. Ασχολήσου τόσο με αυτά που πρέπει, όσο όμως και με αυτά που σου αρέσουν, όπως κάποια πιο δημιουργική δραστηριότητα.
DON’TS: Μην κάνεις πως δεν βλέπεις το φλερτ που υπάρχει. Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από τη ζόρικη και έντονη ατμόσφαιρα που επικρατεί. Μην στεναχωρηθείς, ας πούμε, από τις υποδείξεις που μπορεί να σου γίνουν και μην βάλεις από μόνος σου τον εαυτό σου σε μειονεκτική θέση. Μην ξεσπάσεις λοιπόν τα νεύρα σου όπου να’ ναι.
Λέων
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου, προκειμένου να οργανωθείς και να τακτοποιήσεις τον προσωπικό σου χώρο. Φέρε στο μυαλό σου ξανά κάποιες παρελθοντικές καταστάσεις, μόνο και μόνο για να μπορέσεις να τις διαχειριστείς, ώστε να σταματήσουν να σε επηρεάζουν ψυχολογικά. Κάνε κάποιες συζητήσεις για να ξεκαθαρίσεις και κάποια πράγματα.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην αφήσεις την ένταση ή την κούραση να θολώσουν την κρίση σου όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα ερωτικά. Μην εκνευριστείς από αυτούς που δεν ακούν τα όσα τους λες. Πρόβλημά τους! Μη διστάσεις λοιπόν να πάρεις κάποιες αποστάσεις, προκειμένου να μην ξεσπάσεις. Ό, τι καλύτερο είναι αυτό!
Παρθένος
DO’S: Επιστράτευσε την λογική σου και προσπάθησε να βγάλεις άκρη μέσω των συζητήσεων που κάνεις και όχι έτσι αυθαίρετα. Στα επαγγελματικά, αν τρέχουν σημαντικές δουλειές, τότε βρες τον καλύτερο τρόπο που μπορείς για να δουλέψεις σε κοινό έδαφος με τους συναδέλφους σου. Ή μπορείς να επιλέξεις τα άτομα με τα οποία συνεννοείσαι.
DON’TS: Μη διστάσεις να δώσεις οδηγίες, πρόσεξε όμως να είναι ξεκάθαρες. Μην πέσεις ψυχολογικά, μην πιεστείς και μην χάσεις την συγκέντρωσή σου εξαιτίας των θεμάτων που προκύπτουν και σχετίζονται με την οικογένεια ή και το σπίτι. Μην αντιδράς παρορμητικά, ακόμα κι αν ακούσεις τελεσίγραφα. Μη γίνεις υπερβολικός στην σκέψη ή στα λόγια.
Ζυγός
DO’S: Οργανώσου και να δες τι πρέπει να βελτιώσεις εσύ για να βελτιωθούν και οι συνθήκες όσον αφορά τα επαγγελματικά. Όμως πρέπει να κρατήσεις σε ένα σταθερό επίπεδο και τα οικονομικά, σωστά; Μπορείς, ας πούμε, να ρίξεις μια ματιά στο πρόγραμμα που έχεις φτιάξει και να δεις αν έχεις βάλει τα πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πιεστείς.
DON’TS: Μην εκνευριστείς αν υπάρξουν συναντήσεις με κάποια άτομα που είναι άκρως ενοχλητικά για εσένα. Μην αποπροσανατολιστείς και μην χάσεις τζάμπα χρόνο εξαιτίας αυτών που θα ακούσεις από αυτά τα άτομα. Μη βιαστείς να τους απαντήσεις, γιατί σίγουρα δεν θα απαντήσεις κάτι λογικό. Βασικά μην τους δώσεις καμία απολύτως σημασία.
Σκορπιός
DO’S: Έχεις στόχους και θες να φτάσεις άμεσα σε αυτούς. Πώς θα γίνει αν δεν είναι προσεκτικές, οργανωμένες και στοχευμένες οι κινήσεις σου; Μπορείς να ξεκινήσεις με το να εξετάσεις λογικά κάποια συμπεράσματα στα οποία έχεις καταλήξει ή κάποιες αποφάσεις που έχεις πάρει τελευταία. Κατανόησε τα συναισθήματά σου και μετά εκμεταλλεύσου τα.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην απογοητευτείς, επειδή τα οικονομικά σου είναι απαιτητικά σήμερα. Μην πιεστείς από αυτό μεν, μην είσαι και απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις ή στις προτάσεις που σου γίνονται και σχετίζονται με το χρήμα δε. Από την άλλη, μην ξεσπάσεις πάνω σε αυτούς που προσπαθούν να σε προειδοποιήσουν.
Τοξότης
DO’S: Ασχολήσου με το μέσα σου και προσπάθησε να οργανώσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Ωστόσο για να βγει αυτό πρέπει να είσαι ήρεμος, οπότε πρέπει να πάρεις αποστάσεις, έτσι; Κυρίως από τους ενοχλητικούς, καθώς αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά για σένα. Αν κάπου κολλήσεις, άκου και τη λογική, αλλά και το ένστικτό σου.
DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου και μην κατηγορείς την πολυκοσμία για αυτό, γιατί εντάξει είπαμε να πάρεις αποστάσεις, αλλά δεν μπορείς να πάρεις και τα βουνά, σωστά; Μην αντιδράσεις υπερβολικά απέναντι σε αυτά που ακούς. Στα επαγγελματικά, μην «παγώσεις» και μην κωλώσεις εξαιτίας του ζόρικου κλίματος που επικρατεί εκεί.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, να ξέρεις πως πολλές καταστάσεις ξεκαθαρίζουν σήμερα. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτές οι δουλειές που ήρθαν για να μείνουν, ίσως να οριστικοποιηθούν μέσω πολύτιμων συζητήσεων. Προετοιμάσου για τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν, καθώς η καλή προετοιμασία είναι κάτι που μπορεί να ενισχύσει την εικόνα σου.
DON’TS: Υπάρχουν κάποια ζόρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εσύ πρέπει να χαωθείς και να μην ξέρεις ποιον δρόμο να διαλέξεις, ώστε να τα διαχειριστείς. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις λόγω πίεσης ή έντασης, ειδικά αν αυτές βασίζονται σε υποθέσεις και όχι σε αποδείξεις. Μη μένεις μόνο σε αυτά που ακούς, γιατί υπάρχει πολύ backstage.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να σου εμπιστευτούν ένα project το οποίο σου υπόσχονται καιρό. Αν είσαι προσεκτικός και τα πας καλά, ίσως να δεις κάποια αύξηση στον μισθό σου. Από την άλλη, αν είσαι ήδη σε φάση διαπραγματεύσεων σχετικά με αυτή την πολυπόθητη αύξηση, η σημερινή μέρα μπορεί να αποδειχθεί λαμπρή ως προς αυτό!
DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα και μη διστάσεις να αναλάβεις παραπάνω ευθύνες. Ωστόσο μη βαριέσαι να επανεξετάσεις τους στόχους που έχεις θέσει, καθώς ορισμένοι είναι λίγο λάθος και μπορεί να σου κοστίσουν χρονικά. Ωστόσο μην αγχώνεσαι και τόσο για τα deadlines. Μην είσαι απρόσεκτος στις απαντήσεις που δίνεις στους φίλους σου.
Ιχθύες
DO’S: Για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου, πρέπει να δεις τα πάντα γύρω σου γι’ αυτό που πραγματικά είναι και όχι γι’ αυτό που εσύ θα ήθελες να είναι. Σταμάτα λοιπόν να κάνεις σενάρια ή δεύτερες σκέψεις, καθώς δεν θα καταλάβεις έτσι το τι έχει παιχτεί, αλλά μόνο αν το κοιτάξεις κατάματα. Κάνε συζητήσεις για να έχεις διευκολύνσεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από τα ζόρια που υπάρχουν. Το ξέρω πως κάποιες καταστάσεις είναι πολύ απαιτητικές, το ξέρω πως έχεις κουραστεί αρκετά, αλλά τι να κάνουμε; Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, αν θέλεις να αποφύγεις τα αχρείαστα λάθη. Μη γίνεις νευρικός, απότομος ή και υπερβολικός. Μην αρχίσεις τις μπηχτές.
