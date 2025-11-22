DO’S: Εστίασε στο μέσα σου και σε οτιδήποτε σχετίζεται με τις φοβίες και τις ανασφάλειες που έχεις ή κάποια πιο σκοτεινά σου σημεία, προκειμένου να τους ρίξεις φως και να τα κατανοήσεις. Έτσι είσαι θα είσαι σε φάση να καταλάβεις τα συναισθήματά σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ταυτόχρονα κινήσου λίγο πιο προσεκτικά και πιο οργανωμένα γενικώς.

DON’TS: Μην κάνεις άλλα περιττά έξοδα, γιατί το κομμάτι των οικονομικών μπορεί να βελτιωθεί σήμερα. Έστω να σταθεροποιηθεί. Μην αρνείσαι να δεις κάποιες εναλλακτικές που σου προσφέρονται ή να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου. Μην βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα, γιατί το κλίμα είναι κάπως θολό. Μην ανακοινώσεις τις αποφάσεις σου.