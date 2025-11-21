Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία – Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τρόμος επικράτησε στην πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές όταν ισχυρός σεισμός της τάξεως των 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη χώρα.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή Ναρσινγκντί, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Ντάκα, και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας.

Τα κτίρια στην πρωτεύουσα άρχισαν να ταλαντεύονται επικίνδυνα από την ισχυρή δόνηση, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους, αναφέρει το Associated Press.

Η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα, με τους κατοίκους να πετάγονται από τα σπίτια τους έντρομοι

🚨 EARTHQUAKE ALERT

A terrifying earthquake just shook Dhaka city and nearby regions. People rushed out of buildings in panic. More updates soon…#Bangladesh pic.twitter.com/aV4D4YoqQX — TridentX ᴵⁿᵗᵉˡ (@TridentxIN) November 21, 2025

Οι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση στέγης και ενός τοίχου και οι άλλοι τρεις περπατούσαν την ώρα του σεισμού όταν έπεσαν πάνω τους κάγκελα κτιρίου στη Ντάκα και τους τραυμάτισαν θανάσιμα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι έντομοι κάτοικοι έβγαιναν τρέχοντας από τα σπίτια τους, ενώ μερικές αυτοσχέδιες δομές κατέρρευσαν.

Ο ισχυρός σεισμός που ταρακούνησε την περιοχή, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Σπουδών (USGS) σημειώθηκε στις 10:38 (τοπική ώρα, 06:38 ώρα Ελλάδας).

🧵 1/

A magnitude 5.5 earthquake struck Bangladesh near Dhaka (27 km NNE) and Tungi (18 km ENE) on Nov 21, 2025 at 10:38 local time. #sismo Tremors felt in Bangladesh and India. pic.twitter.com/PJ2fY3omQp — GeoTechWar (@geotechwar) November 21, 2025

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες του Μπανγκλαντές έκαναν από την πλευρά τους λόγο για ένα σεισμό μεγέθους 5,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου εντόπισαν στην πόλη Μαμπχαμπντί της περιφέρειας του Ναρσινγκντί, προσθέτοντας ότι η δόνηση έγινε αισθητή για 26 δευτερόλεπτα.

Δονήσεις έγιναν επίσης αισθητές σε ανατολικά κρατίδια της γειτονικής Ινδίας που συνορεύουν με το Μπανγκλαντές, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, ανακοινώθηκε από τις αρχές.