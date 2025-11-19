Η Βουλή φωταγωγήθηκε για την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση
Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης
- Στα δικαστήρια για κατάθεση η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη
- Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε
- Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
- Πόλεμος ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη: Καταγγελίες για φασιστική συμπεριφορά και «κουτσαβακισμούς», απειλές για μηνύσεις
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση το μέγαρο της Βουλής φωταγωγήθηκε σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.
Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της προεδρίας της Βουλής, «ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και στήριξης στους αγώνες για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, παραμέλησης και κακοποίησης υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η κακοποίηση των παιδιών είναι υπαρκτή και μη ανεκτή».
Σημειώνεται πως κάθε χρόνο στην Ελλάδα, πάνω από 5.000 καταγγελίες κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται υψηλότερος λόγω των περιπτώσεων που δεν αναφέρονται.
«Η Βουλή δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τη θωράκιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών»
«Επομένως, η ημέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ευθύνης όλων μας να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε παιδί, όπου θα μπορεί να μεγαλώνει και να ζει με αξιοπρέπεια, αγάπη αλλά και ασφάλεια», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, προστίθεται πως «η Βουλή των Ελλήνων τιμά σήμερα την παγκόσμια ημέρα ενάντια στην παιδική κακοποίηση και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τη θωράκιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, σε μια κοινωνία που θα τα σέβεται και θα τα προστατεύει απέναντι σε κάθε έκφανση βίας».
Η φωταγώγηση του κτιρίου εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης.
- Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα «ξεπέρασε κάθε προσδοκία» – Σπάει ρεκόρ προπαραγγελιών
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 20.11.2025]
- Bιλερμπάν – Μονακό 52-84: Επέστρεψε ο Ερτέλ, ξέσπασαν οι Μονεγάσκοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
- Αχαΐα: Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος του 4χρονου – «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»
- Από τον παλιό Χάρι Πότερ, στον νέο: Το γράμμα του Ντάνιελ Ράντκλιφ στον μάγο διάδοχο του συγκινεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις