Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση

«Είμαστε η πρώτη γενιά που αντιλαμβάνεται πλήρως την εξάπλωση, τις αιτίες και τα αποτελέσματα ή τις επιπτώσεις της βίας κατά των παιδιών – και η πρώτη που γνωρίζει τις λύσεις που έχουν αποτέλεσμα». Με αυτά τα λόγια η διευθύντρια Παιδικής Προστασίας της UNICEF Sheema SenGupta είχε ξεκινήσει την ομιλία της στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών στην Κολομβία τον Νοέμβριο του 2024, δίνοντας έτσι το «σύνθημα» πως ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση.

Ένα θέμα ταμπού για δεκαετίες, που ωστόσο επηρεάζει εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη κάθε χρόνο και αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα που συναντάμε από τα σπίτια και τα σχολεία μέχρι τις κοινότητες και το διαδίκτυο. Οι επιπτώσεις της είναι σοβαρές και οδηγούν σε τραυματισμούς, προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος, κατάθλιψη, μέχρι και θάνατο.

Τα τελευταία παγκόσμια στοιχεία είναι αν μη τι άλλο τρομακτικά:

– Κάθε 4 λεπτά, ένα παιδί σκοτώνεται από πράξεις βίας παγκοσμίως.

– Περίπου 90 εκατομμύρια παιδιά ζουν σήμερα έχοντας βιώσει σεξουαλική βία.

– 650 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες (1 στις 5) ζουν σήμερα έχοντας υποστεί σεξουαλική βία ως παιδιά, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 370 εκατομμυρίων (1 στις 8) που βίωσαν βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

– Σε επισφαλή περιβάλλοντα, o κίνδυνος για τα κορίτσια είναι ακόμα μεγαλύτερος, με περιστατικά βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης να καταγράφονται σε περισσότερα από 1 στα 4 κορίτσια, στην παιδική τους ηλικία.

– Σχεδόν 50 εκατομμύρια κορίτσια στην εφηβεία, ηλικίας 15-19 ετών (ή αλλιώς 1 στα 6) έχουν πέσει θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους, τον τελευταίο χρόνο.

– 410 έως 530 εκατομμύρια αγόρια και άνδρες (περίπου 1 στους 7) βίωσαν σεξουαλική βία στην παιδική ηλικία, συμπεριλαμβανομένων 240 έως 310 εκατομμυρίων (περίπου 1 στους 11) που βιάστηκαν ή κακοποιήθηκαν σεξουαλικά.

– 1,6 δισεκατομμύρια παιδιά (2 στα 3) αντιμετωπίζουν σε τακτική βάση βίαιη τιμωρία στο σπίτι. Περισσότερα από τα δύο τρίτα υπόκεινται τόσο σε σωματική τιμωρία όσο και σε ψυχολογική κακοποίηση.

– Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο, η βία στοιχίζει τη ζωή σε περίπου 130.000 παιδιά, εφήβους και νέους κάτω των 20 ετών.

– Τα αγόρια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από τη βία: 3 στα 4 παιδιά και έφηβοι που βρίσκουν βίαιο θάνατο είναι αγόρια.

– Ο κίνδυνος θανάτου από βία αυξάνεται απότομα στα τέλη της εφηβείας: Τα 7 στα 10 παιδιά που πέθαναν επειδή υπέστησαν βία ήταν μεταξύ 15 και 19 ετών, τα περισσότερα από αυτά αγόρια.

– Σχεδόν 550 εκατομμύρια παιδιά (περίπου 1 στα 4 παγκοσμίως) ζουν με μητέρες επιζήσασες βίας και κακοποίησης από τους συντρόφους τους.

Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση;

Η ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την παιδική κακοποίηση είναι πιο απαραίτητη από ποτέ σήμερα. Και αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργανώνει το Σωματείο ΕΛΙΖΑ – Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 11:30 π.μ. στην Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» του Μεγάρου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20 Αθήνα).

Η συζήτηση, με τίτλο «Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση;» στοχεύει στην παρουσίαση των τρόπων πρόληψης, έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης, καθώς και στην ανάδειξη του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΜΜΕ ως συν-θεματοφύλακες της προστασίας των παιδιών.

Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, ενώ στον διάλογο θα συμβάλλουν με τις απόψεις και την εμπειρία τους, η δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Άρια Αγάτσα και η διακεκριμένη ηθοποιός Μαρία Κίτσου. Την ομάδα του ΕΛΙΖΑ θα εκπροσωπήσουν η Ξένια Παπασταύρου, Διευθύντρια του Σωματείου, η Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δρ. Δικαιωμάτων του Παιδιού, Νομικός και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Σωματείου ΕΛΙΖΑ, καθώς και η Όλγα Νικολαΐδου, παιδίατρος στη Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στη Δ’ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η συζήτηση, που πραγματοποιείται μέσα στον Νοέμβριο – μήνα με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς είναι αφιερωμένος στην καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης – γίνεται με την υποστήριξη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.), είναι ανοιχτή στο κοινό και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση, προβληματισμό και κινητοποίηση γύρω από ένα ζήτημα που αφορά όλους και δεν πρέπει να μένει στη σιωπή.