Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων
Με το μήνυμα «Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας – Ενημερώσου, Εμβολιάσου, Εξετάσου!» φωταγωγήθηκε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, η πρόσοψη της Βουλής.
«Η συμβολική αυτή κίνηση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και ελπίδας σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, τονίζοντας εμφατικά την ανάγκη για άμεση πρόληψη και αντιμετώπιση», σημειώνεται στην ανακοίνωση της προεδρίας της Βουλής.
Στόχος να φτάσει το μήνυμα της πρόληψης και του εμβολιασμού
Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV). Στόχος της, όπως υπογραμμίζουν, είναι να φτάσει το μήνυμα της πρόληψης και του εμβολιασμού σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης, του εμβολιασμού, και των τακτικών εξετάσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος καρκίνος θα εξαλειφθεί ως παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας όταν όλες οι χώρες παρουσιάσουν λιγότερα από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες ετησίως.
Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί έως το 2030 μέσω της Παγκόσμιας Στρατηγικής «90-70-90» η οποία περιλαμβάνει: 90% εμβολιασμό κατά του HPV των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών, 70% έλεγχο με HPV testing των γυναικών στις ηλικίες των 35 και 45 ετών και 90% θεραπεία των γυναικών με (προ)καρκινικές αλλοιώσεις.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα απέχει ακόμα αρκετά από την επίτευξη αυτών των στόχων. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη για αύξηση τόσο της εμβολιαστικής κάλυψης όσο και της συμμετοχής των γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο, ώστε οι νέες γενιές να προστατευτούν και οι ενήλικες γυναίκες με HPV-σχετιζόμενη νόσο να διαγνωσθούν και να θεραπευθούν εγκαίρως.
