Αρναούτογλου: Σοβαρός κίνδυνος για πλημμύρες σε περιοχές της ΒΔ Ελλάδας – Μεγάλα ύψη βροχής για πολλές ημέρες

Την προσοχή της Πολιτικής Προστασίας εφιστά ο Σάκης Αρναούτογλου λόγω των ισχυρών βροχών που αναμένεται να επηρεάζουν για αρκετές ημέρες τις ίδιες περιοχές στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος κατά τόπους, η δυτική Μακεδονία αλλά και πολλές περιοχές της υπόλοιπης δυτικής Ελλάδας αναμένεται να συνεχίσουν να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής για ακόμη αρκετές ημέρες (με τα τρέχοντα στοιχεία να μην αποκλείουν βροχές κατά διαστήματα ισχυρές έως και τις 27 με 28 Νοεμβρίου στις ίδιες περίπου περιοχές)«.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας live

Κόκκινο συναγερμός

Για τον λόγο αυτό όπως λέει «θα είχε επιχειρησιακή αξία η προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα και, αναλόγως των καθημερινών προγνωστικών δεδομένων, και στην υπόλοιπη δυτική χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχεδίου Δάρδανος 2».

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι «μια τέτοια ενέργεια δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ανησυχίας αλλά στη διασφάλιση ότι οι τοπικές και περιφερειακές δομές θα λειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη. Η προληπτική ενεργοποίηση δεν προδικάζει τον χαρακτήρα των επόμενων ημερών».

«Αυξημένη επαγρύπνηση»

Αναλυτικά η ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου:

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Γιατί Ήπειρος, βορειοδυτικό Ιόνιο κατά τόπους η δυτική Μακεδονία και πιθανώς η υπόλοιπη δυτική Ελλάδα χρειάζονται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αυξημένη επαγρύπνηση τώρα!

Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων ωρών, τα ύψη βροχής του τελευταίου τριημέρου και κυρίως της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με το ΕΑΑ, επιβεβαιώνουν απολύτως το καιρικό μοτίβο που έδειχναν τα προγνωστικά μοντέλα για τη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος κατά τόπους, η δυτική Μακεδονία αλλά και πολλές περιοχές της υπόλοιπης δυτικής Ελλάδας αναμένεται όμως να συνεχίσουν να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής για ακόμη αρκετές ημέρες (με τα τρέχοντα στοιχεία να μην αποκλείουν βροχές κατά διαστήματα ισχυρές έως και τις 27 με 28 Νοεμβρίου στις ίδιες περίπου περιοχές)

Τα πρόσφατα επεισόδια και κυρίως το σημερινό ήταν μόνο το πρώτο μιας σειράς. Η σαφής όμως τάση για διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη καθιστά κατά την ταπεινή μου άποψη σκόπιμο να εξεταστεί η ενεργοποίηση των επιπέδων αυξημένης επαγρύπνησης 4662/2020 και 5075/2023 όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας.

Η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν αιφνίδιες πλημμύρες, κατολισθήσεις, αυξημένες απορροές με φερτά υλικά, τοπικές καθιζήσεις σε οδικά τμήματα και γενικότερη επιβάρυνση του υδρολογικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και όχι μόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω πως θα είχε επιχειρησιακή αξία η προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα και, αναλόγως των καθημερινών προγνωστικών δεδομένων, και στην υπόλοιπη δυτική χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχεδίου Δάρδανος 2.

Μια τέτοια ενέργεια δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ανησυχίας αλλά στη διασφάλιση ότι οι τοπικές και περιφερειακές δομές θα λειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε δυσμενής εξέλιξη.Η προληπτική ενεργοποίηση δεν προδικάζει τον χαρακτήρα των επόμενων ημερών.

Επιτρέπει όμως στις υπηρεσίες να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά, ειδικά σε περιοχές όπου το υδρολογικό φορτίο έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά.

Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής και πρώην αναπληρωτής γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής»