Η κακοκαιρία πλήττει Θεσπρωτία και Γιάννενα – Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Θεσπρωτίας έχει δημιουργήσει η καταρρακτώδης βροχή, λόγω του μεγάλου όγκου νερού και των φερτών υλικών.

Μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια καθώς φύλλα από τα δένδρα έφραξαν τα φρεάτια. Τα συνεργεία του Δήμου άνοιξαν τις σχάρες για τα υποχωρήσουν τα νερά, ωστόσο συνίσταται μεγάλη προσοχή σε οδηγούς και διερχόμενους πολίτες καθώς τα ανοικτά φρεάτια είναι παγίδες. Η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.

Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς είχαν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα αρκετά οχήματα να ακινητοποιηθούν εντός του πλημμυρισμένου τμήματος. Οδηγοί που κινούνταν στο σημείο εγκλωβίστηκαν προσωρινά, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή, προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο…

Από τις αρμόδιες Αρχές συνίσταται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, από το πρωί, με 17 μηχανήματα επιχειρεί στα ορεινά της Κόνιτσας και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων όπου παρατηρούνται κατολισθήσεις.

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, καθώς τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές, όπως τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Πλημμύρες σημειώθηκαν και στην Κέρκυρα λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει το νησί.



Ισχυρές καταιγίδες και την Πέμπτη

Καταιγίδες και την Πέμπτη πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, προβλέπει για την Πέμπτη η ΕΜΥ.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.