Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που έπληξε τις τελευταίες ώρες περιοχές στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, αλλά και τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Η κακοκαιρία δημιούργησε προβλήματα τόσο στα Ιωάννινα όσο και στη Θεσπρωτία.

Εγκλωβίστηκαν άτομα στην Κόνιτσα εξαιτίας της κακοκαιρίας

Κεραυνός «χτύπησε» τη στέγη τριώροφης πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από το συγκρότημα. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική μετά από κλήση των ενοίκων για βοήθεια.

Από την αυτοψία στο χώρο, διαπιστώθηκε πως η τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από την στέγη, δεν υπέστη ρωγμές ή άλλες σοβαρές ζημιές.

Την ίδια ώρα, στην Κόνιτσα, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε μικρές κατολισθήσεις και συγκέντρωση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκε σε δρόμο πάνω από την περιοχή, με τους επιβάτες να εγκλωβίζονται. Με την άμεση επέμβαση διασωστών, οι δύο άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στη Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν έναν πλάτανο, ο οποίος κατέπεσε πάνω σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια γειτονικής πολυκατοικίας.

Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε και το Πάπιγκο, όπου και καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής με 92.0 mm.