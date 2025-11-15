Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αφρικανική σκόνη, νοτιάδες και υγρασία αναμένεται να είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού το Σαββατοκύριακο και τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας, ενώ αμέσως μετά ένα κύμα κακοκαιρίας θα φέρει κρύο.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, κοντά στις 24 με 25 Νοεμβρίου φαίνεται να κατεβαίνει μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα που από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη θα φτάσει στη χώρα μας. Ο καιρός θα θυμίζει αρχικώς φθινόπωρο, ενώ στη συνέχεια το σκηνικό θα γίνει καθαρά χειμωνιάτικο με τον υδράργυρο να πέφτει αρκετούς βαθμούς.

Ωστόσο, μέχρι τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος, αν και η θερμοκρασία θα ξεκινάει το πρωί από χαμηλές τιμές και μέχρι το μεσημέρι θα κάνει ζέστη για την εποχή.

Ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει αρκετούς βαθμούς από το τέλος της επόμενης εβδομάδας

Εκτός από το θερμοκρασιακό εύρος, όπως αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης, χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Τσατραφύλλιας: Αφρικανική σκόνη και νοτιάδες

Για αίθριες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασιακό εύρος το Σαββατοκύριακο κάνει λόγο και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες…» συνοψίζει ο ίδιος.

Όπως εξηγεί, «τη νέα εβδομάδα θα βρεθούμε στον αστερισμό των νοτιάδων». Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 17/11 και όλη την εβδομάδα, θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες μέχρι 7 μποφόρ, οι οποίοι θα κουβαλήσουν από την Αφρική σκόνη με αυξημένες συγκεντρώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη και θερμότερες αέριες μάζες.

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί σε πιο υψηλά επίπεδα από τα κανονικά και μάλιστα στις αρχές της, η θερμοκρασιακή ανωμαλία θα είναι της τάξης των 6-8 βαθμών. Ενδεικτικά, ο υδράργυρος την Τρίτη θα σκαρφαλώσει στους 22-24 βαθμούς στη Θεσσαλία, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά, από την Τρίτη και μετά.