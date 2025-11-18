Σφοδρή κακοκαιρία στην Ήπειρο – Κεραυνός έπεσε σε σπίτι στα Ιωάννινα
Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σήμερα στην Ήπειρο - Προβλήματα σε Ιωάννινα, Κόνιτσα και Ηγουμενίτσα
Καταρρακτώδεις βροχές και δυνατοί άνεμοι, πλήττουν από το απόγευμα της Τρίτης, 18 Νοεμβρίου, τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Στην συνοικία Αμπελόκηποι της πόλης των Ιωαννίνων, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, όταν περίπου στις 21:30 έπεσε κεραυνός στην στέγη τριώροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα, να ανοίξει μεγάλη τρύπα. Τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από την οικοδομή.
Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε αμέσως για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και από την αυτοψία στον χώρο διαπιστώθηκε πως η τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από την στέγη, δεν υπέστη ρωγμές ή κάποιες άλλες ζημιές.
Προβλήματα σε Κόνιτσα και Ηγουμενίτσα
Στην περιοχή της Κόνιτσας, η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με τη βοήθεια πυροσβεστών τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.
Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.
Στο Πάπιγκο το μεγαλύτερο ύψος βροχής
Παράλληλα, σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.
Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.
