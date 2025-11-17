newspaper
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας – Προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι πολίτες
Ελλάδα 17 Νοεμβρίου 2025 | 15:55

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας – Προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι πολίτες

Οδηγίες εξέδωσε η Πολιτική Προστασία με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να σημειωθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες για τους πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας που πρόκειται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες μέρες.

Πού θα εκδηλωθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αναμένεται το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-2025) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-2025):

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σύνταξη
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Ελλάδα 17.11.25

Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
Εξέγερση 17 Νοέμβρη 17.11.25

«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία
Ελλάδα 17.11.25

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης 52 χρόνια μετά – Ξεκίνησε η πορεία
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 17.11.25 Upd: 17:36

Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 52 χρόνια μετά - Ξεκίνησε η πορεία

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
Ελλάδα 17.11.25

Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με αστυνομικούς στην Αττική Οδό - «Αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας» λέει και δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό

Σύνταξη
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Υβριδικός πόλεμος 17.11.25

Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
On Field 17.11.25

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Ντοκουμέντο 17.11.25

Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» είναι επίσημη πλέον, καθώς οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν οτι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν στο νέο «Καμπ Νου» είναι αυτό με τη Μπιλμπάο.

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
Εξέγερση 17 Νοέμβρη 17.11.25

«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.11.25

Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία

Η Κομισιόν προτείνει 3 λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Ουκρανία. Προκρίνει είναι ένα δάνειο με την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών
Πιάσαμε πάτο 17.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών

Η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και βαθιές ανισότητες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα
Κίνημα Δημοκρατίας 17.11.25

Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα

Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης - «Τιμή σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι τότε», τόνισε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει
«Πυρά» 17.11.25

ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει

Σφοδρή είναι η ενόχληση που προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως έγραψε ήδη το in, οι «ανησυχίες» του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα, όπως εκφράστηκαν σε δημοσίευμα. Κάνει λόγο για «πρωτοφανή παρέμβαση μέσω διαρροών»

Σύνταξη
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
