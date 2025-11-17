Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Πού και πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και το επόμενο διήμερο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας

Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού , η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο διήμερο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Χειμώνας προ των πυλών

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη χώρα μας αναμένεται να επηρεάσει κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες και προς το τέλος της εβδομάδας η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σημαντική μπαίνοντας σταδιακά σε συνθήκες χειμώνα.

«Επιστρέφει ο φθινοπωρινός καιρός σταδιακά με τον Χειμώνα να φτάνει μια ανάσα από τη χώρα μας στο τέλος της εβδομάδας όπως μας είχε ενημερώσει μέρες πριν το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ”», γράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στο Ιόνιο και το κεντρικό Αιγαίο, καθώς οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί.

Η κακοκαιρία των επόμενων ημερών θα είναι αποτέλεσμα της μετακίνησης βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Ευρώπη προς τη Μεσόγειο. Από το Σαββατοκύριακο θα πέσει η θερμοκρασία με το μοτίβο να είναι χειμωνιάτικο από τη Δευτέρα.