Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Πού και πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Σύμφωνα με την ΕΜΥ η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες για 48 ώρες
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και το επόμενο διήμερο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας
Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού , η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο διήμερο.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)
α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο
β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας
Χειμώνας προ των πυλών
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη χώρα μας αναμένεται να επηρεάσει κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες και προς το τέλος της εβδομάδας η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι σημαντική μπαίνοντας σταδιακά σε συνθήκες χειμώνα.
«Επιστρέφει ο φθινοπωρινός καιρός σταδιακά με τον Χειμώνα να φτάνει μια ανάσα από τη χώρα μας στο τέλος της εβδομάδας όπως μας είχε ενημερώσει μέρες πριν το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ”», γράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στο Ιόνιο και το κεντρικό Αιγαίο, καθώς οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
Η κακοκαιρία των επόμενων ημερών θα είναι αποτέλεσμα της μετακίνησης βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Ευρώπη προς τη Μεσόγειο. Από το Σαββατοκύριακο θα πέσει η θερμοκρασία με το μοτίβο να είναι χειμωνιάτικο από τη Δευτέρα.
Ο καιρός σήμερα
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη.
Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το μεσημέρι βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος βαθμιαία αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος στα Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα βόρεια από το μεσημέρι τοπικά 7 και από το βράδυ έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
