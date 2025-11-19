magazin
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έπρεπε να τη φέρω στο νέο, αγαπημένο μου, χαλαρό και σικ εστιατόριο» γράφει ο Fancy James σε κάποιο ίνσταγκραμ στόρι του ανεβάζοντας μία φωτό του ίδιου δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσα στο λεοπάρ πουκάμισό του, το οποίο έχει συνοδεύσει με D&G χρυσά κοσμήματα για ένα χαλαρό lunch στους Αμπελόκηπους. Η Γκίλφοϊλ φοράει ένα πλεκτό ροζ μίντι φόρεμα και μεγάλα τετράγωνα 70s γυαλιά ηλίου –προφανώς, όλα επιλογή του προσωπικού της στιλίστα.

O Fancy James, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα μαζί με τη Γκίλφοϊλ (την 1η του Νοεμβρίου του 2025) ανακάλυψε τα σημεία της πόλης πολύ γρήγορα απ΄ ό,τι φαίνεται, ενώ δηλώνει με χαρά στα σόσιαλ μίντια ότι είναι ενθουσιασμένος που συνδυάζει «μόδα και διπλωματία».

Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε μαζί με την πρέσβη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παρακολουθώντας την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις για την Euroleague. Ο στιλίστας φαίνεται πως απόλαυσε κάθε στιγμή τόσο του αγώνα αλλά και της ενέργειας που υπήρχε στην εξέδρα.

«Ήμουν αποφασισμένος να εισχωρήσω στον κόσμο της μόδας, και βρήκα την πρώτη μου δουλειά στο Μαϊάμι μέχρι που με ανακάλυψε μια άλλη μπουτίκ υψηλής ποιότητας, στην οποία έγινα κορυφαίος πωλητής»

Η ιστορία του με δικά του λόγια

Ο Fancy James γεννήθηκε ως Jems Cesar στην Αϊτή. «Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι ήμουν πάντα λάτρης της μόδας και ήξερα ότι μια μέρα θα γινόμουν γνωστός σε όλους» θα πει ο ίδιος το 2023 σε μια συνέντευξή του στο voyagemia.com. «Το 2010 προσευχήθηκα για να γλιτώσω από τον σεισμό που μας έπληξε. Ήμουν πολύ τυχερός που οι προσευχές μου εισακούσθηκαν».

«Μια μέρα, άκουσα ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο που μιλούσε για το τι σημαίνει να είσαι Fancy, και μου ήρθε σαν κεραυνός η ιδέα να ονομάσω τον εαυτό μου Fancy, και έτσι γεννήθηκε εκείνη την ημέρα το όνομα Fancy James» συνεχίζει ο ίδιος.

«Ήμουν αποφασισμένος να εισχωρήσω στον κόσμο της μόδας, και βρήκα την πρώτη μου δουλειά στο Μαϊάμι μέχρι που με ανακάλυψε μια άλλη μπουτίκ υψηλής ποιότητας, στην οποία έγινα κορυφαίος πωλητής.

»Το 2020 αποφάσισα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση και άνοιξα το The Fancy James Boutique, όπου όλα είναι Fancy.

Είμαστε η πιο περιζήτητη μπουτίκ υψηλής ποιότητας στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα. Η πρόσφατη αναφορά της Beyonce στην περιοδεία της στο Miami Renaissance ήταν το κερασάκι στην τούρτα και τα 15 λεπτά φήμης που εκτόξευσαν την καριέρα μου σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, με πάνω από 9 εκατομμύρια προβολές, ο κόσμος γνώρισε το Fancy James Brand. Με πολλή αγάπη στην Queen B».

Η σχέση με τη μητέρα του

«Όλοι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, αλλά κοιτάζοντας πίσω, θα τον περιγράφατε ως έναν σχετικά ομαλό δρόμο;» ρωτάει τον Fancy James η δημοσιογράφος του voyagemia.com για να απαντήσει ο ίδιος:

«Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν το να περάσω όλα αυτά χωρίς τον άγγελό μου, που είναι η μαμά μου. Ήταν η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά μου και το γεγονός ότι δεν είναι εδώ για να το γιορτάσει μαζί μου είναι η μεγαλύτερη λύπη μου. Αλλά οικονομικά δυσκολεύτηκα, χρησιμοποίησα την πιστωτική μου κάρτα και τις αποταμιεύσεις μου για να τα καταφέρω όλα. Σήκωσα τα μανίκια μου».

«Η πρόσφατη αναφορά της Beyonce στην περιοδεία της στο Miami Renaissance ήταν το κερασάκι στην τούρτα και τα 15 λεπτά φήμης που εκτόξευσαν την καριέρα μου σε ένα εντελώς νέο επίπεδο»

«Με κάνει να χαμογελάω»

«Τι σας κάνει ευτυχισμένο» ρωτάει η δημοσιογράφος voyagemia.com. «Το να κάνω τις κούκλες μου να φαίνονται φανταχτερές» απαντάει ο Fancy James και συνεχίζει: «Η μόδα και η πολυτελής ζωή είναι η ζώνη άνεσής μου, έχω κατακτήσει και τα δύο και το νέο μου βιβλίο και το ριάλιτι σόου που βρίσκεται σε παραγωγή είναι απλώς ανταμοιβές για την επιμονή μου και την ικανότητά μου να συνεχίζω όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα.

»Το να ξέρω ότι η μαμά μου είναι πάντα μαζί μου με κάνει να χαμογελάω, όπως και όλη η υποστήριξη που λαμβάνω από τους καταπληκτικούς πελάτες μου, που με γιορτάζουν και με αποδέχονται για αυτό που είμαι. Όλα αυτά με κάνουν να χαμογελάω. Αλλά το να έχω τη δυνατότητα να δημιουργώ το Fancy Life για τον εαυτό μου και τους πελάτες μου είναι μια τεράστια ευλογία και με κάνει να χαμογελάω καθημερινά».

Απ’ ό,τι φαίνεται, τον Fancy James (και την φανταχτερή, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, αισθητική του) θα τον βλέπουμε συχνά στις νυχτερινές εξορμήσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, τουλάχιστον για το διάστημα της θητείας της στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Απόρρητο