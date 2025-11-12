Η δραστήρια Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε πρόσκληση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και βρέθηκε στο ΣΕΦ για το ματς της 10ης αγωνιστικής της Euroleague.
Στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρακολουθώντας τον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις για την 10η αγωνιστική της Euroleague.
Η νέα πρέσβειρα αποδέχθηκε πρόσκληση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και είδε το παιχνίδι μαζί με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, ενώ πιο πίσω καθόταν ο Νίκος Τσάκος που είναι μεγάλος χορηγός της ερυθρόλευκης ομάδας μπάσκετ.
Δραστήρια και ιδιαίτερα κοινωνική
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στενή συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόλναντ Τραμπ, είναι δραστήρια και ιδιαίτερα κοινωνική, από τις πρώτες μέρες της παρουσίας της στην Ελλάδα. Επίσης, σε συνέντευξή της έχει δηλώσει ότι «είναι ενεργητική, αγαπά να παρακολουθεί σπορ αλλά και να παίζει». Για ακόμη μια φορά απέδειξε πως έγινε ένα με την κοινωνία συνδεόμενη με χώρους που χτυπά ο παλμός της κοινωνίας.
Κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα ανέφερε ότι είχε καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004 για το ABC News.
Δείτε φωτογραφίες:
