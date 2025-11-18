Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι μπορεί να επεκτείνει τις πρωτοφανείς επιθέσεις του κατά των «καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής» και στο Μεξικό.

«Θα ξεκινούσα επιθέσεις στο Μεξικό για να σταματήσω τα ναρκωτικά; Δεν έχω πρόβλημα. Έχω μιλήσει με το Μεξικό. Ξέρουν τη στάση μου», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα. «Χάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από τα ναρκωτικά. Έτσι, τώρα έχουμε σταματήσει τις πλωτές οδούς, αλλά γνωρίζουμε κάθε διαδρομή».

Ο Τραμπ δεν είπε πώς ή πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τέτοιες επιθέσεις. Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ έχει δηλώσει προηγουμένως την αντίθεσή της σε τέτοιες επιθέσεις στο έδαφος της χώρας της.

Ο Τζεφ Γκάρμανι, αναπληρωτής καθηγητής Λατινοαμερικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η αντίθεση του Μεξικού δεν σημαίνει και πολλά πράγματα για τα σχέδια του Τραμπ.

Δημοσιεύματα για χερσαία επιχείρηση

«Υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια που στέκονται εμπόδιο, μερικά από τα οποία είναι εγχώρια και άλλα διεθνή. Υπάρχουν επίσης βασικά πρωτόκολλα διεθνούς διπλωματίας που, αν και δεν είναι δεσμευτικά, γενικά τηρούνται από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ», είπε και πρόσθεσε:

«Αλλά τίποτα από τη δεύτερη προεδρία του Τραμπ δεν υποδηλώνει ότι θα τηρούσε αυτούς τους νόμους και τα πρωτόκολλα. Οπότε, όχι, θα με εξέπληττε αν ο Τραμπ περίμενε την έγκριση της προέδρου Σάινμπαουμ αν θέλει πραγματικά να πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Μεξικό», συνέχισε.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν δύο εβδομάδες αφότου το NBC, επικαλούμενο δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για τα πρώτα στάδια μιας χερσαίας επιχείρησης στο Μεξικό, η οποία θα διεξαγόταν από κοινού με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η επιχείρηση θα επικεντρωθεί σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εργαστηρίων ναρκωτικών στο Μεξικό και μελών καρτέλ.

Στις δηλώσεις του τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπονόησε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη μια λίστα στόχων. «Γνωρίζουμε κάθε διαδρομή. Γνωρίζουμε τις διευθύνσεις κάθε βαρόνου ναρκωτικών», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Γνωρίζουμε τη διεύθυνσή τους. Γνωρίζουμε την μπροστινή τους πόρτα. Γνωρίζουμε τα πάντα για τον καθένα από αυτούς».

Περιέγραψε την κατάσταση «σαν πόλεμο» επειδή τα καρτέλ σκότωναν «εκατοντάδες χιλιάδες» Αμερικανούς με ναρκωτικά όπως κοκαΐνη, ηρωίνη, μεθαμφεταμίνες και φαιντανύλη.

Η πρόφαση της καταπολέμησης των ναρκωτικών

Ο Γκάρμανι δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι πιθανές αμερικανικές επιθέσεις στο Μεξικό δεν θα έκαναν κάποια ιδιαίτερη διαφορά στην ισχύ των καρτέλ ναρκωτικών. Η ίδια η μεξικανική κυβέρνηση έχει εμπλακεί σε μια μακροχρόνια και θανατηφόρα σύγκρουση, αφού κήρυξε «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών πριν από 20 χρόνια.

«Τα καρτέλ του Μεξικού είναι μερικές από τις ισχυρότερες και πιο οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο. Διαθέτουν εκτεταμένους πόρους και καταλαμβάνουν μια μοναδική γεωγραφική θέση, που βρίσκεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Η διεξαγωγή στοχευμένων στρατιωτικών επιθέσεων θα ήταν περισσότερο ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν θα σταματήσει μια από τις πιο επικερδείς παράνομες αλυσίδες εφοδιασμού στον κόσμο», είπε.

Από τον Ιανουάριο που ανέλαβε για δεύτερη φορά καθήκοντα, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα και νομικά κενά για να δικαιολογήσει στρατιωτική δράση κατά των καρτέλ ναρκωτικών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο χαρακτηρισμός έξι καρτέλ ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις», πράγμα που σημαίνει ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να δικαιολογήσει στρατιωτικές επιθέσεις ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Από τον Σεπτέμβριο, ο Λευκός Οίκος έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις σε σκάφη που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα, αν και δεν έχει ακόμη παράσχει δημόσια στοιχεία για τους δεσμούς τους με καρτέλ ναρκωτικών όπως το Tren de Aragua της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι οι επιθέσεις αποτελούν «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» που στοχεύει σε «ναρκοτρομοκράτες» και «παράνομους μαχητές», αναβιώνοντας μια αμφιλεγόμενη έννοια που επινοήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» του προέδρου Τζορτζ Μπους για να δικαιολογήσει ενέργειες εναντίον ομάδων όπως η Αλ Κάιντα.