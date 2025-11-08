Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Σε μια είδηση επιστημονικής φαντασίας από το Axios και η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αναφέρονταν πως «το Ιράν έφτασε κοντά στο να δολοφονήσει την τέως ισραηλινή πρέσβειρα στο Μεξικό, χρησιμοποιώντας τη Βενεζουέλα ως βάση», μια είδηση που δαιμονοποιούσε και στοχοποιούσε ταυτόχρονα το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέτρεψαν ένα ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του πρέσβη του τελευταίου στο Μεξικό, Εϊνάτ Κρανζ Νέιγκερ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios στις 7 Νοεμβρίου. Αποκλειστικές πληροφορίες βρήκε και το Reuters!

Αξιωματούχοι των δύο χωρών δήλωσαν στον ιστότοπο ειδήσεων (και αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters) ότι οι μεξικανικές υπηρεσίες ασφαλείας απέτρεψαν το σχέδιο νωρίτερα φέτος. Ισχυρίζονται ότι η Δύναμη Quds, ο κλάδος εξωτερικών επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), άρχισε να σχεδιάζει τη δολοφονία πέρυσι.

Σύμφωνα με το Axios, η συνωμοσία ηγήθηκε από έναν πράκτορα της Μονάδας 11000 της Δύναμης Quds, ο οποίος πέρασε χρόνια στην πρεσβεία του Ιράν στη Βενεζουέλα προσλαμβάνοντας Ιρανούς πράκτορες από όλη τη Λατινική Αμερική.

Το Ισραήλ μάλιστα ευχαρίστησε επίσημα το Μεξικό!

Το Ισραήλ των οποίων οι δυνάμεις «απέτρεψαν μαζί με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Μεξικού το συμβάν», δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν το Μεξικό.

Οι μεξικανικές αρχές, με τη βοήθεια των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, απέτρεψαν μια συνωμοσία του Ιράν για τη δολοφονία του Ισραηλινού πρέσβη στο Μεξικό, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων την Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Όρεν Μάρμοσταϊν, ευχαρίστησε «τις υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου στο Μεξικό για την αποτροπή ενός τρομοκρατικού δικτύου υπό την καθοδήγηση του Ιράν, το οποίο επεδίωκε να επιτεθεί στον Ισραηλινό πρέσβη στο Μεξικό».

Δεν σώσαμε κανέναν απαντά το Μεξικό

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Ασφάλειας του Μεξικού δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση: «Δεν υπάρχουν στοιχεία για υποτιθέμενη επίθεση κατά του Ισραηλινού πρέσβη και δεν έχουμε λάβει πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συνωμοσίας εναντίον του».

Η δήλωση αυτή ήταν απάντηση σε ψευδείς κατηγορίες που είχαν διαδοθεί προηγουμένως σε όλα τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές και ισραηλινές αρχές φέρεται να διαπίστωσαν ότι το Ιράν σχεδίαζε τη δολοφονία του Εϊνάτ Κρανζ Νέιγκερ, της τότε Ισραηλινής πρέσβειρας στο Μεξικό, και ότι οι μεξικανικές ειδικές υπηρεσίες φέρεται να απέτρεψαν αυτή τη συνωμοσία.

Η ιρανική πρεσβεία στο Μεξικό αρνήθηκε επίσης κατηγορηματικά τις «κατηγορίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με την αποτροπή ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του ισραηλινού πρέσβη», χαρακτηρίζοντάς τες «επινόηση των μέσων ενημέρωσης και κατάφωρα ψέματα που αποσκοπούν στην υπονόμευση των φιλικών και ιστορικών σχέσεων μεταξύ του Ιράν και του Μεξικού».

Η πρεσβεία του Ιράν πρόσθεσε ότι «η προδοσία των συμφερόντων του Μεξικού είναι προδοσία των δικών μας συμφερόντων, και ο σεβασμός του μεξικανικού νόμου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».