newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 08:47
Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πόσο χρόνο χάνουμε στις στάσεις περιμένοντας για το λεωφορείο
Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Πόσο χρόνο χάνουμε στις στάσεις περιμένοντας για το λεωφορείο

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα Athensbus.info την οποία δημιούργησε ο προγραμματιστής Μάρκος Φραγκάκης εντοπίζει τα δρομολόγια που χάνονται

Κώστας Ντελέζος
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Spotlight

Η αναμονή στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ της Αθήνας δοκιμάζει καθημερινά, όλο και περισσότερο, τις αντοχές του επιβατικού κοινού του Λεκανοπεδίου. Κάθε επιβάτης φτάνοντας στη στάση, για να εντοπίσει το λεωφορείο του κοιτάζει πρώτα την οθόνη της τηλεματικής, μετά τον δρόμο και στη συνέχεια την οθόνη του κινητού τηλεφώνου του! Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνει ότι τελικά ότι το λεωφορείο που ήταν προγραμματισμένο να τον μεταφέρει στον προορισμό του δεν θα έρθει ποτέ! Αλλο ένα δρομολόγιο «χάθηκε»…!

Το 2024 σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της ΟΣΥ από τα 3.331.749 προγραμματισμένα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, μόλις 2.826.981 εκτελέστηκαν, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 84,8% του προγραμματισμένου έργου. Χάθηκαν, δηλαδή, 504.769 δρομολόγια, εκ των οποίων το 87,3% (440.457 δρομολόγια) αποδίδεται στην έλλειψη οδηγών, ενώ το υπόλοιπο 12,7% σε άλλες αιτίες, όπως βλάβες οχημάτων, αποκλεισμοί δρόμων και στάσεις εργασίας. Ο προγραμματιστής Μάρκος Φραγκάκης, περιμένοντας κάθε απόγευμα έξω από τον σταθμό του Μετρό Χαλανδρίου να «πάρει» το λεωφορείο «461» που τον εξυπηρετούσε, διαπίστωνε ότι το δρομολόγιο των 7 μ.μ. πολύ συχνά εμφανιζόταν με μισή ώρα καθυστέρηση! Ουσιαστικά, το δρομολόγιο των 7 μ.μ. δεν γινόταν ποτέ και αυτό που τελικά τον εξυπηρετούσε ήταν το επόμενο δρομολόγιο των 7:30 μ.μ.!

Ο ίδιος είχε κουραστεί να συμπληρώνει με σχολαστική ακρίβεια κάθε χαμένο δρομολόγιο στη φόρμα παραπόνων του ΟΑΣΑ. «Δεν έχω παράπονο! Ο ΟΑΣΑ μου απαντούσε πάντα εγγράφως» λέει σαρκαστικά. Ομως, κάθε φορά προέβαλλε και διαφορετική δικαιολογία. Τη μια ότι χάλασε το λεωφορείο, την άλλη ότι αρρώστησε ο οδηγός του κ.ο.κ. Κάπως έτσι περνούσαν οι «χαμένες» ώρες στις στάσεις, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση και χωρίς καμία βελτίωση του προβλήματος. Αυτή η καθημερινή ταλαιπωρία, που είναι πλέον κοινό βίωμα χιλιάδων επιβατών, οδήγησε τον Μ. Φραγκάκη στη δημιουργία της πλατφόρμας AthensBus.info. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που μετράει, για πρώτη φορά, τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων – τρόλεϊ που «χάνονται» καθημερινά στην Αθήνα, αποκαλύπτοντας πως σε ορισμένες γραμμές δεν εκτελούνται ούτε τα μισά δρομολόγια από αυτά που προγραμματίζονται!

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τα δεδομένα της τηλεματικής του ΟΑΣΑ, αποτυπώνοντας με σχετικά μεγάλη ακρίβεια τα δρομολόγια που τελικά πραγματοποιούνται στην πράξη κάθε μέρα, σε κάθε λεωφορειακή γραμμή της Αθήνας. Στόχος του AthensBus.info είναι να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των λεωφορείων της Αθήνας. Οπως εξηγεί ο Μ. Φραγκάκης στα «ΝΕΑ», βασική αρχή για να βελτιώσουμε κάτι είναι πρώτα να το μετρήσουμε.

Η εφαρμογή AthensBus.info παρακολουθεί τις ενδείξεις της τηλεματικής σε περισσότερες από 8.500 στάσεις ανά πέντε λεπτά! Αν ένα λεωφορείο εμφανιστεί σε μια στάση ως «αναμενόμενο» και λίγα λεπτά αργότερα εξαφανιστεί από το σύστημα, αυτό σημαίνει ότι όντως πέρασε από τη στάση. Στην ουσία, λέει ο Μ. Φραγκάκης, παρακολουθούνται τα στοιχεία της τηλεματικής για κάθε στάση, από τα οποία προκύπτει ο αριθμός των λεωφορείων… πέρασαν πραγματικά από τις στάσεις. «Δεν είναι πάντα εύκολο. Τα δεδομένα δεν είναι τέλεια, αλλά στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα» εξηγεί ο Μ. Φραγκάκης, που αυτό το διάστημα ετοιμάζει αντίστοιχη εφαρμογή και για τη Θεσσαλονίκη.

Στην «καρδιά» του AthensBus.info βρίσκονται τρεις κατηγορίες δεδομένων:

  • Τα προβλεπόμενα δρομολόγια: το κανονικό πρόγραμμα του ΟΑΣΑ, όπως θα έπρεπε να εκτελείται, αν υπήρχαν διαθέσιμα όλα τα οχήματα και οι οδηγοί.
  • Ο ημερήσιος προγραμματισμός: το αναθεωρημένο πρόγραμμα που συντάσσεται από τον ΟΑΣΑ λίγες ημέρες νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη ελλείψεις σε προσωπικό και στόλο. Συνήθως, περιλαμβάνει λιγότερα δρομολόγια από τα προβλεπόμενα.
  • Τα δρομολόγια που εκτελέστηκαν: είναι ο πραγματικός αριθμός δρομολογίων που προκύπτει από την τηλεματική και συνήθως είναι ακόμη χαμηλότερος από τον ημερήσιο προγραμματισμό, λόγω έκτακτων ελλείψεων ή βλαβών.

Ο στόλος

Οι Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) δηλώνουν συνολικά 1.673 λεωφορεία, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Αυγούστου του 2024, εκ των οποίων 1.096 πετρελαίου, 228 φυσικού αερίου και 349 ηλεκτρικά. Ομως, σύμφωνα με τις μετρήσεις του AthensBus.info, τη 10η Νοεμβρίου 2025 στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφόρησαν 1.242 λεωφορεία, δηλαδή, 431 λιγότερα από τον θεωρητικά διαθέσιμο στόλο. Είναι συχνό φαινόμενο, λέει ο Μ. Φραγκάκης, ο σχεδιασμός «στα χαρτιά» να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εάν, δηλαδή, ο συνολικός στόλος οχημάτων που δηλώνεται από τους συγκοινωνιακούς φορείς είναι στην πράξη μικρότερος, τότε και ο ημερήσιος προγραμματισμός βασίζεται σε υπερεκτιμημένα δεδομένα και σε λεωφορεία που απλά… δεν υπάρχουν.

Η τηλεματική, που τροφοδοτεί και το AthensBus.info, είναι το σύστημα του ίδιου του ΟΑΣΑ, στα δεδομένα του οποίου έχουν πρόσβαση και οι επιβάτες. Απλώς, ο ΟΑΣΑ δεν τα δημοσιοποιεί συγκεντρωτικά, κάτι που κάνει η πλατφόρμα, παρουσιάζοντας τις ίδιες ενδείξεις, τις ίδιες ελλείψεις, τις ίδιες καθυστερήσεις, που σίγουρα καταγράφουν και οι υπηρεσίες του ΟΑΣΑ. Οπως εξηγεί ο Μάρκος Φραγκάκης, το βέβαιο είναι ότι τα δεδομένα αυτά δείχνουν με σαφήνεια τα προβλήματα: ποια δρομολόγια δεν έγιναν, ποιες γραμμές υπολειτουργούν και πόσο απέχει ο σχεδιασμός από την πραγματικότητα.

Μέσω του AthensBus.info «κάθε χρήστης μπορεί να βλέπει καθαρά ποιες γραμμές είχαν τη χειρότερη κάλυψη, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και τι συνέβη χθες ή την περασμένη εβδομάδα, κάτι που στο site του ΟΑΣΑ δεν υπάρχει».

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

Euronext: Βασικός μέτοχος της ΕΧΑΕ – Τα επόμενα βήματα στρατηγικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

Η μέθοδος που κάνει την επικοινωνία παιχνίδι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Θετική για την κερδοφορία η νέα αναβάθμιση από Fitch

Τράπεζες: Θετική για την κερδοφορία η νέα αναβάθμιση από Fitch

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης
Ελλάδα 18.11.25

Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]
Ελλάδα 18.11.25

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα, είναι μέλος της ΠΑΣΠ - «Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», τονίζει ο πατέρας της

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Ελλάδα 17.11.25

Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης

Υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είπε στην εξάωρη κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να εμπορεύονται το Predator και τόνισε τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του
Ελλάδα 17.11.25

Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Σύνταξη
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς
Μπάσκετ 18.11.25

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Έβανς

Την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο πόδι του, πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Κίναν Έβανς, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ
NBA 18.11.25

Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ

Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς (118-106) στο Κλίβελαντ, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα για το Μιλγουόκι, αφού τα «Ελάφια» είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί από το παρκέ τραυματίας λίγο πριν το ημίχρονο.

Σύνταξη
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των εργαζομένων – Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων
Ελλάδα 18.11.25

Απεργία σήμερα στη Hellenic Train με αιτήματα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων - Αλλαγές και αναστολές δρομολογίων

Οι εργαζόμενοι της Hellenic Train, ζητούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των απολύσεων και «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια»

Σύνταξη
Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Μυρίζει «μπαρούτι» 18.11.25

Από την «εκεχειρία» στη Γάζα, στο κρεσέντο βίας των εποίκων – Ο ακήρυχτος πόλεμος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Η έκρηξη βίας των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια σπάνια αλλά με αστερίσκους καταδίκη από την ισραηλινή ηγεσία, ο αμερικανικός παράγοντας και τα «παιχνίδια εξουσίας» στο Τελ Αβίβ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ
ΟΗΕ 18.11.25

Ένας κόσμος εκτός σύνδεσης: 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το ίντερνετ

Παρά την εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πιο συνδεδεμένος από ποτέ, νέα στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτουν ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εντελώς εκτός ψηφιακής πραγματικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνική πρόνοια: Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω
Δρόμος προόδου 18.11.25

Ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να μην πάμε πίσω

Σε ένα κόσμο που κυριεύεται από τον ακροδεξιό λαϊκισμό, η κυβέρνηση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η πρόνοια και το κοινωνικό κράτος είναι το καλύτερο εμβόλιο ενάντια στην αντιδραστική πολιτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης
Ελλάδα 18.11.25

Αιματηρό επεισόδιο στη Χανιώπορτα Ηρακλείου – Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για έναν Αιγύπτιο ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του μαχαιρώματος που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο με θύμα έναν Παλαιστίνιο

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]
Ελλάδα 18.11.25

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]

Η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα, είναι μέλος της ΠΑΣΠ - «Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», τονίζει ο πατέρας της

Σύνταξη
Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Η επανεκκίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το βιβλίο, το άγχος της γαλάζιας παράταξης για την αυτοδυναμία και η αναταράξεις στην κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;
Culture Live 18.11.25

Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;

Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας
«Δυνατοί ενωμένοι» 18.11.25

Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας

Η Ντιάνα Χρκα έχασε τον γιο της στο Νόβι Σαντ, όταν κατέρρευσε το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού. Η παρουσία της στις διαδηλώσεις των φοιτητών και η απεργία πείνας την ανέδειξαν σε σύμβολο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο
Κόσμος 18.11.25

Τι χρειάζεται να δώσουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία «θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Τι θέλει η Ρωσία από τις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε τι;

Σύνταξη
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You
Εύκολα 18.11.25

Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τρεις δεκαετίες, η pop star Μαράια Κάρεϊ είδε το All I Want for Christmas Is You να εκτοξεύεται στο Billboard Hot 100 - πιο νωρίς από ποτέ φέτος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο