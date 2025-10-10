Καταγγελίες για «πειρατική» πλατφόρμα στον ΟΑΣΑ

«Φωτιές» έχει ανάψει στους κόλπους των εργαζομένων των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας η εφαρμογή report.oasa.gr, που στήθηκε μέσα σε μόλις τρεις ημέρες (!) με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου το επιβατικό κοινό να «καρφώνει» όλα τα κακώς κείμενα στον χώρο των συγκοινωνιών.

Μέσω του report.oasa.gr οι επιβάτες μπορούν να αναφέρουν προβλήματα που αφορούν τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, το μετρό και το τραμ

Πρόκειται για την τρίτη «πλατφόρμα» καταγγελιών (!) που διαθέτει πλέον ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ), η οποία σε σύγκριση με τις άλλες δύο επιτρέπει στον καταγγέλλοντα να στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τα «κακώς κείμενα», τα οποία πιθανώς θα απεικονίζουν εργαζόμενους των συγκοινωνιών (οδηγούς κ.λπ.), αλλά και ανυποψίαστους επιβάτες.

Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής report.oasa.gr, οι επιβάτες μπορούν να αναφέρουν περιστατικά ή προβλήματα που αφορούν τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, το μετρό και το τραμ. Συγκεκριμένα, μπορούν να καταγγέλλουν με… κείμενο, ήχο και εικόνα την κακή κατάσταση των οχημάτων, την ανάρμοστη συμπεριφορά του προσωπικού, τις καθυστερήσεις των δρομολογίων, την έλλειψη καθαριότητας, καθώς και άλλα ζητήματα που θεωρούν «στραβά» στις μετακινήσεις τους.

Οι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, θεωρούν ότι «η συγκεκριμένη εφαρμογή παραβιάζει βάναυσα τα προσωπικά δεδομένα», όχι μόνο των ίδιων, αλλά και του επιβατικού κοινού, καθώς κάποιος θα τους φωτογραφίζει-βιντεοσκοπεί εν ώρα εργασίας και μετακίνησης, αντίστοιχα, χωρίς την άδειά τους και θα στέλνει το υλικό αυτό στην πλατφόρμα για επεξεργασία.

Oπως χαρακτηριστικά λένε, «κανένας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος θα επεξεργάζεται το υλικό με τα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και επιβατών, πόσο διάστημα θα παραμένουν τα δεδομένα των καταγραφών – φωτογραφίες και βίντεο – στην πλατφόρμα, αλλά και ποιος θα έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και τυχόν διαρροή τους».

Δεν έχει ανέβει στο G-Cloud

Επίσης, καταγγέλλουν ότι η πλατφόρμα report.oasa.gr «είναι εντελώς πειρατική», καθώς δεν έχει ανέβει στο G-Cloud (στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος), όπου θα έπρεπε να βρίσκεται υποχρεωτικά. Aλλωστε, αυτό επιβάλλει πλέον η κυβερνητική στρατηγική συγκέντρωσης όλων των Πληροφοριακών Συστημάτων των επιμέρους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε μια ενιαία δομή υπό τη συντήρηση και διαχείριση της υποδομής από τη ΓΓΠΣ και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία του «Κυβερνητικού Νέφους» είναι φτιαγμένη για χρήση από Δημόσιους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων. Η επεξεργασία και αποθήκευση όλων των δεδομένων γίνεται με ασφάλεια υψηλού επιπέδου και με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, σε παραχωρημένους προς τον φορέα εικονικούς εξυπηρετητές, στους οποίους έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης. Hδη, οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν να προσφύγουν στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ζητώντας την προστασία τους από καταχρηστικές πρακτικές.

Θεραπεία… κατόπιν εορτής;

Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω των προβλημάτων αυτών ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γεώργιος Σπηλιόπουλος, προχώρησε σε δέσμευση πίστωσης ύψους 8.000 ευρώ για την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Oπως ήδη έχουν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ», η πλατφόρμα δημιουργήθηκε με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία (ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED), έναντι 22.320 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το πλέον «εντυπωσιακό» είναι ότι η προθεσμία για την αποδοχή της απευθείας ανάθεσης από την πλευρά της εταιρείας έληγε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η λειτουργία της εφαρμογής report.oasa.gr αναγγέλθηκε τηλεοπτικά από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πριν καν περάσουν τρεις μέρες! Πηγές του υπουργείου Μεταφορών αναφέρουν ότι πρόκειται για την ίδια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την εγκατάσταση και λειτουργία στα τρένα του αμφιλεγόμενου συστήματος δορυφορικού εντοπισμού τους, HEPOS.

