Εκτός ορίων οι ιδιώτες του ΟΑΣΑ

Παράταση έως το τέλος του χρόνου για τη συμμόρφωσή της με βασικούς όρους των συμβάσεων, βάσει των οποίων ανέλαβε από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε 63 αστικές λεωφορειακές γραμμές για 8 χρόνια, ζητεί τώρα η ιδιωτική Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής (ΚΣΑ).

Τα τρία συνεχόμενα ατυχήματα σε Βούλα, Λεωφόρο Βουλιαγμένης και Αχαρνές με οδηγούς και λεωφορεία της συγκεκριμένης κοινοπραξίας, στις αρχές του καλοκαιριού, αποκάλυψαν ότι η συμβατική υποχρέωση της ΚΣΑ να διαθέτει, έως τα τέλη Ιουλίου 2025, το σύνολο των προβλεπόμενων οχημάτων και πλήρως αδειοδοτημένα και λειτουργικά τρία αμαξοστάσια (σε Κορωπί, Αχαρνές και Θριάσιο) παραμένει «γράμμα κενό»!

Η επιστολή

Ειδικότερα, για τις εκκρεμότητες των τριών αμαξοστασίων, η διοίκηση της ΚΣΑ, σε πρόσφατο εννιασέλιδο έγγραφό της (5/8/2025) προς τη διοίκηση του ΟΑΣΑ, το οποίο αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», ζητεί παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των αδειοδοτικών διαδικασιών έως τις 13 Δεκεμβρίου 2025.

Μάλιστα, στην ίδια επιστολή της προς τον ΟΑΣΑ, προειδοποιεί σε απειλητικό τόνο πως «τυχόν επιβολή κυρώσεων, με τη μορφή ποινικών ρητρών, ενδέχεται να προκαλέσει προσκόμματα στην προσήκουσα παροχή των συμβατικών υπηρεσιών εκ μέρους της αναδόχου κοινοπραξίας».

Πάντως, η διοίκηση του ΟΑΣΑ, παρότι είναι επιφορτισμένη με τον αυστηρό έλεγχο τήρησης των συμβάσεων και την ασφάλεια των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού της Αττικής, έπειτα από τα τρία απανωτά ατυχήματα αρκέστηκε να απευθύνει ερώτημα προς την κοινοπραξία (έγγραφο 17815/04/08/2025) εάν χρειάζεται (και πόση) παράταση για την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών των αμαξοστασίων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΣΑ (εταιρείες ΚΤΕΛ και δύο τουριστικά γραφεία) ανέλαβε, μέσω δύο συμβάσεων που υπέγραψε με τον ΟΑΣΑ, τη λειτουργία 63 λεωφορειακών γραμμών (25 στην Ανατολική Αττική και 38 στη Δυτική Αττική) έναντι συνολικού ποσού 435 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης για την επαύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 4% κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ειδικότερα, στις με αριθμό 80/2024 και 81/2024 συμβάσεις, που υπεγράφησαν τον Ιούλιο του 2024, όπως τροποποιήθηκαν με τις με αριθμό 95/2024 και 96/2024 συμβάσεις αντίστοιχα, διάρκειας οκτώ ετών, προβλεπόταν συνολικά η διάθεση 211 νέων λεωφορείων, εξοπλισμένων με σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τηλεματικής.

Σε ό,τι αφορά την προθεσμία κυκλοφορίας του συνόλου των οχημάτων, ετέθη το όριο των 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών λεωφορείων), ενώ εντός της ίδιας προθεσμίας είχε προβλεφθεί ότι θα λειτουργήσουν και οι εγκαταστάσεις των τριών αμαξοστασίων (με συγκεκριμένες προδιαγραφές και άδειες). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου, αυτός μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

Σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ, έναν χρόνο μετά την έναρξη ισχύος των δύο συμβάσεων η υλοποίηση τους παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις:

Στην πράξη κυκλοφορούν περίπου 180-182 λεωφορεία αντί των 211, με σχεδόν 20 οχήματα να βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών ή ατυχημάτων.

Δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις για ύπαρξη εφεδρικών λεωφορείων (10%) ούτε οι προβλέψεις για κατάλληλα, σύγχρονα και πλήρως αδειοδοτημένα αμαξοστάσια. Στη θέση τους χρησιμοποιούνται μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με κοντέινερ και δεξαμενές καυσίμων και χωρίς το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό. Παρά τις ελλείψεις αυτές, η διοίκηση του ΟΑΣΑ φέρεται ότι εξοφλεί κανονικά την Κοινοπραξία, σαν να εκτελείται το σύνολο του συμφωνημένου έργου.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των γραμμών έχει αυξηθεί αυθαίρετα από 63 σε 74 (αύξηση 15% αντί της συμβατικής πρόβλεψης για 4%), χωρίς επίσημη τροποποίηση της σύμβασης. Η αύξηση των γραμμών γίνεται με τη μέθοδο της «κλωνοποίησης» υφιστάμενων γραμμών, που επιβαρύνουν το έργο χωρίς επαρκή υποδομή. Για παράδειγμα, η γραμμή 122 Αργυρούπολη – Σαρωνίδα απέκτησε γραμμές «κλώνους» τις 122Α και 122Β.

Καταγγελίες

Παράλληλα, σοβαρές είναι και οι καταγγελίες των εργαζομένων, που κάνουν λόγο για:

Παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, με συστηματικές υπερωρίες, ωράρια-«λάστιχο» και διπλοβάρδιες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο πρώτο ατύχημα στη Βούλα (με 47 τραυματίες) η οδηγός εκτελούσε δεύτερη 16ωρη βάρδια μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Ανάθεση καθηκόντων καθαριότητας σε οδηγούς μετά το πέρας της βάρδιας τους.

Ελλιπείς ελέγχους από τη διοίκηση του ΟΑΣΑ και το υπουργείο Μεταφορών με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

