Το πρώτο Σάββατο (13/9) εφαρμογής του νέου μέτρου για 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών κύλησε ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή. Χιλιάδες πολίτες επέλεξαν το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία για να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, αξιοποιώντας για πρώτη φορά το διευρυμένο ωράριο.

Η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στόχο έχει οι επιβάτες να μην πιάνουν τιμόνι μετά την νυχτερινή τους έξοδο, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και οι πιθανότητες για πρόκληση τροχαίων.

Καταλυτικός ο ρόλος των εργαζομένων Μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε πως «είναι δύσκολα αποδείξιμο αλλά πέρα για πέρα αληθινό ότι από σήμερα και κάθε Σάββατο κάποιες ζωές στους ελληνικούς δρόμους θα σωθούν ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη για να έχουμε πλέον 24ωρο μετρό, 24ωρες γραμμές λεωφορείου και 24ωρο τραμ κάθε Σάββατο βράδυ». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ΣΤΑ.ΣΥ, Θανάση Κοτταρά, ο οποίος δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο μετρό την 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου και το δεύτερο και σημαντικότερο γιατί, απόψε χιλιάδες επιβάτες και ιδιαίτερα χιλιάδες νέοι αγκάλιασαν αυτή τη νυχτερινή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, του τραμ και των λεωφορειακών γραμμών». Ο κ. Κοτταράς τόνισε ότι δεν ήταν κάτι εύκολο και απλό, καθώς χρειάστηκαν αρκετές «αλλαγές και παραμετροποιήσεις στα συστήματά μας». Όπως είπε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος εργάστηκαν 250 άτομα στη νυχτερινή λειτουργία. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία είχαν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, που με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στήριξαν το εγχείρημα». 24ωρη λειτουργία Μετρό και Τραμ: Αναλυτικά τα δρομολόγια Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ. Δείτε τους πίνακες με τη συχνότητα των δρομολογίων

24ωρη λειτουργία λεωφορείων: Τα δρομολόγια

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας: