Μετρό: Ξεκινά σήμερα η 24ωρη λειτουργία – Τι ισχύει για Τραμ και Λεωφορεία
Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει τη συνεχή λειτουργία σε Μετρό (γραμμές 2 και 3), Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7), καθώς και σε επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές
Πρεμιέρα κάνει σήμερα Σάββατο η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής κάθε Σάββατο.
Μετρό, Τραμ και λεωφορεία θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο κάθε Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του ΟΑΣΑ, η οποία δεν είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν και στόχο έχει την εξυπηρέτηση του κοινού.
Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση: «Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.
Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.
Η λειτουργία Μετρό και Τραμ
Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00
Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων
Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.
Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:
· 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
· 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
· 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
· 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
· 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
· 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
· 049 Πειραιάς – Ομόνοια
· Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
· Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
· Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
· 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
· 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
· Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
· Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
· Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
· Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:
· 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
· 500 Πειραιάς – Κηφισιά
· 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
· Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά».
