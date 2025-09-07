Αποκαταστάθηκε έπειτα από τέσσερις ώρες η βλάβη που είχε βγάλει εκτός λειτουργίας όλη τη Γραμμή 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης από νωρίς το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της.

Ειδικά συνεργεία αποκατέστησαν το τεχνικό πρόβλημα που έβγαλε νοκ άουτ όλη τη Γραμμή 1

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, η διαχειρίστρια εταιρεία μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων για το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίς τοι πρωί, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Thema.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας

Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ενημερώσει ότι ειδικά συνεργεία προσέτρεξαν προς άμεση διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος και ότι «τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1», που εκτείνεται από Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως Νέα Ελβετία.

«Αμέσως μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, για την οποία πραγματοποιούνται οι ενέργειες που επιβάλλονται από τα σχετικά πρωτόκολλα, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση» αναφερόταν στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της η ΕΡΤ, εμφανίστηκε ένα ανησυχητικό σήμα και η γραμμή σταμάτησε να λειτουργεί από τις 6:30 το πρωί, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων μετέβη άμεσα ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.