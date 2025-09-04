Αλλαγές στην κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, εν όψει των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία THEMA, «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 6/9 στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στο σταθμό «Σιντριβάνι» για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών τις εξής ώρες:

Παρασκευή 05/09: 09:00 – 17:00

Σάββατο 06/09 – Κυριακή 07/09: 09:00 – 21:00

Δευτέρα 08/09 – Παρασκευή 12/09: 15:00 – 21:00

Σάββατο 13/09 – Κυριακή 14/09: 09:00 – 21:00

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο λόγω ΔΕΘ

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διεξαγωγής της 89ης ΔΕΘ.

Οι απαγορεύσεις αφορούν και τις παράλληλες εκδηλώσεις – ομιλιών και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας-πορειών.

Αναλυτικά τι θα ισχύσει σύμφωνα με την Τροχαία Θεσσαλονίκης: