Μετρό Θεσσαλονίκης: Άνοιξαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» – Σακούλες με σπρέι σήμαναν συναγερμό
Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομή του μετρό Θεσσαλονίκης μετά από εντολή της αστυνομίας εξαιτίας «απειλή»
Με εντολή της αστυνομίας διακόπηκε νωρίτερα η λειτουργία των σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους, μετά από «απειλή».
Ο λόγος του συναγερμού ήταν από ότι φαίνεται το γεγονός ότι εντοπίστηκαν δύο σακούλες οι οποίες τελικά όπως διαπιστώθηκε περιείχαν σπρέι για γκράφιτι.
Κλειστοί σταθμοί λόγω των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ
Υπενθυμίζεται πώς σήμερα (6/9) το μεσημέρι στις 15.00 κλείνουν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την 89η ΔΕΘ. Οι προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.
Συγκεκριμένα, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Η κυκλοφορία στους υπόλοιπους σταθμούς του δικτύου θα διεξάγεται κανονικά.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα λειτουργεί εκτάκτως το εκδοτήριο του σταθμού «Σιντριβάνι» για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών.
