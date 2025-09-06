Φρούριο θα θυμίζει σήμερα η Θεσσαλονίκη καθώς χιλιάδες αστυνομικοί και από γειτονικούς νομούς αλλά και από υπηρεσίες της Αττικής επιστρατεύτηκαν λόγω της ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Σε ισχύ θα τεθούν μέτρα κυκλοφορίας ενώ οι οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης θα κλείσουν από νωρίς.

Κλειστεί θα παραμείνουν και σταθμοί του μετρό από την Τούμπα έως το κέντρο.

«Αίαντας», drones και φορητές κάμερες

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ισχυρές διμοιρίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ γύρω από το «Ι. Βελλίδης», αναμένεται να αναπτυχθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται κι ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας, την ίδια ώρα που drones θα εποπτεύουν από αέρος την εξέλιξή των κινητοποιήσεων και θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης. Αστυνομικοί θα είναι εφοδιασμένοι με φορητές κάμερες επιτηρώντας σημεία του ιστορικού κέντρου.

Την εφαρμογή των μέτρων θα επιβλέπουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο Επιχειρησιακό Κέντρο κι ένας στο κέντρο της πόλης.

Συγκεντρώσεις και πορείες

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν απευθύνει συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει γνωστές οι εξής συγκεντρώσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αναμένεται να κινηθούν με πορεία προς τη ΔΕΘ:

Στις 6 μ.μ. στο ‘Αγαλμα του Βενιζέλου, από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Στις 5.30μμ είναι το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στην Πλατεία της ΧΑΝΘ

Στην Καμάρα στις 6 μ.μ. θα συγκεντρωθούν συλλογικότητες που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο καθώς και πρωτοβάθμια σωματεία.

Στην Πλατεία Λευκού Πύργου στις 5 μ.μ. μελισσοκόμοι

Στις 7 μ.μ. στην Πλατεία της ΧΑΝΘ θα συγκεντρωθούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

Στο μεταξύ, απροσπέλαστο αναμένεται να είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 3 το απόγευμα – ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους – θα ισχύσει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής δρόμους: Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ’ Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 6 σταθμών του μετρό, ύστερα από σχετική εντολή της αστυνομίας

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές και συγκεκριμένα από ανατολικά προς δυτικά μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες), ενώ από δυτικά προς ανατολικά μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού και Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες).

Πώς θα λειτουργήσει το Mετρό

Τροποποιήσεις αναμένεται να υπάρξουν και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, ενώ από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 6 σταθμών του μετρό, ύστερα από σχετική εντολή της αστυνομίας.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» που, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Thema, θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

Όσον αφορά την επαναλειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία.