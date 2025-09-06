newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 23:23
Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 22:53
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
Ελλάδα 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:15

Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε κάθε σημείο της χώρας, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνεί την ομιλία του στη ΔΕΘ, απευθύνει η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού. Την ίδια ώρα συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις προετοιμάζονται για μαζικά αντικυβερνητικά συλλαλητήρια.

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!», έγραψε η «μητέρα των Τεμπών», δίνοντας το «νεύμα» για να ξεχυθεί ο κόσμος στους δρόμους.

Ραντεβού σε όλες τις πλατείες της χώρας για να αποδοθεί δικαιοσύνη

Η Μαρία Καρυστιανού εκπέμπει κραυγή αγωνίας αναφορικά με το κλείσιμο της ανακριτικής διαδικασίας για τη τραγωδία των Τεμπών και εξηγεί το λόγο που την ωθεί να απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες όλης της χώρας να βγουν ξανά στους δρόμους.

«Συντελείται ένα τεράστιο μπάζωμα»

«Ο λόγος που αναγκαστήκαμε ξανά να βγούμε στον δρόμο είναι προφανής, είναι ουσιαστικά η επιβεβαίωση των όσων λέγαμε εδώ και 2,5 χρόνια, ότι συντελείται ένα τεράστιο μπάζωμα και στην ανακριτική διαδικασία» ανέφερε (105,5 Στο Κόκκινο).

Οι εκθέσεις της πυροσβεστικής και του Γενικού Χημείου του Κράτους αλλά και ο τρόπος διαχείρισης της υπόθεσης από τον Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, μεταξύ άλλων, έχουν  πεισμώσει τις οικογένειες των θυμάτων που ζητούν «το αυτονόητο και δε θα σταματήσουν να το ζητούν, παρά μόνο αν το πετύχουν».

Θυμίζουμε πως σε αντίστοιχα καλέσματα του Συλλόγου Τεμπών εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρήκαν στους δρόμους.

Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις

Σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ καλούν τους πολίτες και συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν σε συλλαλητήριο στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες αγωνίζονται ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ενάντια στην ακρίβεια, για υπογραφή ΣΣΕ, για σταθερή και πλήρη εργασία, Υγεία και Ασφάλεια, συντάξεις και παροχές, για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, αναφέρουν σε ανακοίνωση τους η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στην πλατεία της Καμάρας στις 18:00 καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού  χώρου, ενώ άλλες οργανώσεις της αριστεράς καλούν την ίδια ώρα σε συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

Στις 17:30 στην πλατεία της ΧΑΝΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση οι δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν εργατικά σωματεία και φορείς από τη Βόρεια Ελλάδα.

Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ, στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, δίνουν συνέχεια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. «Δεν αντέχουμε τη μίζερη αναξιοπρεπή ζωή που οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιβάλει», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.

Πώς θα λειτουργήσει το μετρό στα εγκαίνια της ΔΕΘ

Αλλαγές στην κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, εν όψει των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία THEMA, «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 6/9 στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».

Economy
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Κόρινθος: Αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
Ελλάδα 05.09.25

Αστυνομικοί της Κορινθίας έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες

Αστυνομικοί από υπηρεσίες της Κορινθίας κάνουν πεζοπορία 3 ωρών ο καθένας, για να παραδώσουν 1 ή 2 δενδρύλλια κάνναβης που κόπηκαν από χασισοφυτεία για καταστροφή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της κρητικής μαφίας για τη δεύτερη δικογραφία
Ελλάδα 05.09.25

Η δεύτερη δικογραφία έβαλε στη φυλακή τα αδέλφια της κρητικής μαφίας - Θα απολογηθούν την Τρίτη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά σε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και την αγοραπωλησία μεγάλης έκτασης εκκλησιαστικής περιουσίας στα Χανιά.

Σύνταξη
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Σάλος με ρατσιστικό περιστατικό – Ηλιόπουλος: «Δεν θα μετατραπούμε σε Αλαμπάμα του 1955»
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 05.09.25

Σάλος με ρατσιστικό περιστατικό στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης - «Δεν θα μετατραπούμε σε Αλαμπάμα του 1955» λέει η Νέα Αριστερά

Ο διευθυντής του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Σάκης Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι υπάρχει συνεννόηση με τις Αρχές, με την ΕΛ.ΑΣ. να το αρνείται - Αιχμηρή ανακοίνωση από τη Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
«Είμαι πληγωμένος» 05.09.25

Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του - Η οικογένεια είναι βυθισμένη στο πένθος μετά από την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίστηκε στα Πατήσια

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας
Άλμα εξωστρέφειας 05.09.25

Το ΕΚΠΑ ιδρύει παράρτημα στην Κύπρο – Κάνει πράξη τη διεθνοποίηση της δημόσιας ανώτατης παιδείας

Η ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου,

Σύνταξη
Μέτσοβο: Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
Στο Μέτσοβο 05.09.25

Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο δάσος της Μηλιάς στο Μέτσοβο μαζί με τον γιο του, όταν έπεσαν πάνω του τα βαριά κλαδιά και τον τραυμάτισαν - Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Θρίλερ της Αμαλιάδας: Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη – Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών
Θρίλερ της Αμαλιάδας 05.09.25

Από ασφυξία ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη - Το πόρισμα παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών

Ο μικρός Παναγιωτάκης είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου στην περιοχή της Αμαλιάδας η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Καταιγιστική η η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία (4 γκολ στο Α' μέρος) και με 2Χ2 κόντρα στη Δανία θα κάνει «άλμα» πρόκρισης.

Σύνταξη
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Σνιαρφ 05.09.25

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Πρόστιμο δισ. 05.09.25

Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η Google ευνόησε τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες τεχνολογίας προβολής εις βάρος των ανταγωνιστών και των διαδικτυακών εκδοτών και ότι καταχράστηκε την ισχύ της στην αγορά

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Ζορζ Γουεά: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου επικεφαλής ομάδας της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

Η FIFA γνωστοποίησε ομάδα 16 ατόμων αποτελούμενη από άνδρες και γυναίκες, θρύλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι θα τεθούν στη μάχη κατά του ρατσισμού - Επικεφαλής ο Ζορζ Γουεά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
