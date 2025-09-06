Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε κάθε σημείο της χώρας, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνεί την ομιλία του στη ΔΕΘ, απευθύνει η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού. Την ίδια ώρα συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις προετοιμάζονται για μαζικά αντικυβερνητικά συλλαλητήρια.

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!», έγραψε η «μητέρα των Τεμπών», δίνοντας το «νεύμα» για να ξεχυθεί ο κόσμος στους δρόμους.

Ραντεβού σε όλες τις πλατείες της χώρας για να αποδοθεί δικαιοσύνη

Η Μαρία Καρυστιανού εκπέμπει κραυγή αγωνίας αναφορικά με το κλείσιμο της ανακριτικής διαδικασίας για τη τραγωδία των Τεμπών και εξηγεί το λόγο που την ωθεί να απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες όλης της χώρας να βγουν ξανά στους δρόμους.

«Συντελείται ένα τεράστιο μπάζωμα»

«Ο λόγος που αναγκαστήκαμε ξανά να βγούμε στον δρόμο είναι προφανής, είναι ουσιαστικά η επιβεβαίωση των όσων λέγαμε εδώ και 2,5 χρόνια, ότι συντελείται ένα τεράστιο μπάζωμα και στην ανακριτική διαδικασία» ανέφερε (105,5 Στο Κόκκινο).

Οι εκθέσεις της πυροσβεστικής και του Γενικού Χημείου του Κράτους αλλά και ο τρόπος διαχείρισης της υπόθεσης από τον Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, μεταξύ άλλων, έχουν πεισμώσει τις οικογένειες των θυμάτων που ζητούν «το αυτονόητο και δε θα σταματήσουν να το ζητούν, παρά μόνο αν το πετύχουν».

Θυμίζουμε πως σε αντίστοιχα καλέσματα του Συλλόγου Τεμπών εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρήκαν στους δρόμους.

Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις

Σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ καλούν τους πολίτες και συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν σε συλλαλητήριο στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες αγωνίζονται ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ενάντια στην ακρίβεια, για υπογραφή ΣΣΕ, για σταθερή και πλήρη εργασία, Υγεία και Ασφάλεια, συντάξεις και παροχές, για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, αναφέρουν σε ανακοίνωση τους η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Στην πλατεία της Καμάρας στις 18:00 καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ άλλες οργανώσεις της αριστεράς καλούν την ίδια ώρα σε συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

Στις 17:30 στην πλατεία της ΧΑΝΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση οι δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν εργατικά σωματεία και φορείς από τη Βόρεια Ελλάδα.

Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ, στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, δίνουν συνέχεια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. «Δεν αντέχουμε τη μίζερη αναξιοπρεπή ζωή που οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιβάλει», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.

Πώς θα λειτουργήσει το μετρό στα εγκαίνια της ΔΕΘ

Αλλαγές στην κυκλοφορία του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, εν όψει των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία THEMA, «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 6/9 στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».