Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

«Στο πάρτι για τα 21α γενέθλιά μου που έκανα στο Studio 54» λέει ο Έντι Μέρφι «Ο Γιουλ Μπρίνερ ήταν με τη γυναίκα του και μου είπε “θα ήθελες να έρθεις στο διαμέρισμά μου με τη γυναίκα μου και εμένα για να διασκεδάσουμε;”. Και εγώ απάντησα “Όχι, είμαι εντάξει!”. Και καθώς μεγάλωνα, συνειδητοποίησα ότι η γυναίκα του χαμογελούσε. Μήπως ήθελε να πάω να πηδήξω τη γυναίκα του;»

«Η ιστορία θα μπορούσε να είχε καλύτερο τέλος» πρόσθεσε με το γνωστό του χιούμορ: «Ξέρεις… τύπου πήγα στο σπίτι του Γιουλ Μπρίνερ και πήδηξα τη γυναίκα του, και αυτός με παρακολουθούσε και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά!»

Ο Γιουλ Μπρίνερ πέθανε το 1985 μετά από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Τα Όσκαρ τον αγνοούν

Πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ο Μέρφι μίλησε επίσης για το «ψεύτικο» Χόλιγουντ και εξήγησε γιατί πιστεύει ότι έχει αγνοηθεί από τα Όσκαρ.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν πηγαίνω σε τελετές απονομής βραβείων και τέτοια, το συναίσθημα του να βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο διάσημους ανθρώπους που όλοι θέλουν να κερδίσουν κάποιο τρόπαιο, αυτό το συναίσθημα είναι τόσο σκατένιο», είπε στην USA Today.

«Όλοι είναι ντυμένοι και υποκρίνονται και είναι ψεύτικοι… το να βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο διάσημους ανθρώπους είναι απλά περίεργο — δεν μου αρέσει».

«Πάντα μου άρεσε να μένω στο σπίτι», συνέχισε ο Μέρφι. «Οι άνθρωποι που γνωρίζω και κάνουν stand-up κωμωδία… το κάνουν επειδή τους αρέσει. Το λατρεύουν. Απολαμβάνουν να ανεβαίνουν στη σκηνή και να νιώθουν την ενέργεια και όλα τα συναφή, ενώ εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο».

«Οι μπαταρίες μου επαναφορτίζονται σε ένα ήσυχο περιβάλλον όταν είμαι στο σπίτι ή σε κάποιο μέρος όπου όλα μπορούν να επιβραδυνθούν, εκεί είναι που ανακτώ την ενέργειά μου», πρόσθεσε. «Το πλήθος μου στερεί την ενέργεια».

«Ήθελα να είμαι αστείος όπως ο Ρίτσαρντ Πράιορ. Ήθελα να είμαι κουλ όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ. Και ήθελα να γίνω τόσο διάσημος όσο οι Μπιτλς»

Άνοιξε δρόμους

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει παίξει κάθε ρόλο που υπάρχει – μια ηλικιωμένη γυναίκα στον «Δάσκαλο για Κλάματα», ένα γάιδαρο στο «Σρεκ», έναν κτηνίατρο που μιλάει στα ζώα στο «Dr. Dolittle», έναν Εβραίο στο «Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα» και πολλά άλλα.

Από τη συμβολή του στον επαναπροσδιορισμό της stand-up κωμωδίας στη σύγχρονη κοινωνία έως το άνοιγμα του δρόμου για μαύρους ηθοποιούς με πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Χόλιγουντ, ο Μέρφι έχει αφιερώσει τη ζωή του στο χώρο του θεάματος και της μεγάλης οθόνης.

Ωστόσο, δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ.

Η θέση του μεγαστάρ

Ο Μέρφι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως κωμικός stand-up σε ηλικία 15 ετών, έκανε το μεγάλο του άλμα στο «Saturday Night Live» τη δεκαετία του 1980. Τα επόμενα χρόνια, απέσπασε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε διάφορες ταινίες, όπως «Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς», «Το Μεγάλο Κατηγορώ», «Οι Νύχτες του Χάρλεμ» και άλλες.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ο Μέρφι είχε κατακτήσει τη θέση του μεγαστάρ και ήταν σε καλό δρόμο για να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ όλων των εποχών.

«Ήθελα να είμαι αστείος όπως ο Ρίτσαρντ Πράιορ. Ήθελα να είμαι κουλ όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ. Και ήθελα να γίνω τόσο διάσημος όσο οι Μπιτλς», είπε στο ντοκιμαντέρ.

Όλα αυτά τα εμπόδια

Ο Ρέτζιναλντ Χάντλι, παραγωγός και σκηνοθέτης ταινιών, είπε ότι ο Μέρφι είχε μια αποστολή. «Ένα από τα κρυφά σχέδια του Έντι ήταν να γίνει μια ρομαντική κωμωδία με μαύρους –κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ. “Πρέπει να το κάνουμε αυτό, ώστε να μπορούν να το κάνουν και άλλοι, και αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιρροή μου για να ανοίξω αυτή την πόρτα, αυτό είναι καλό»».

«Επειδή δείξαμε τη ζωή των μαύρων με έναν τρόπο που δεν είχε ξαναδεί το κοινό, υπήρξαν πολύ ακραίες αντιδράσεις», είπε ο Χάντλι. «Υπάρχουν πολλές αρνητικές δυνάμεις στο Χόλιγουντ, από τότε μέχρι σήμερα. Οι μαύροι σταρ του κινηματογράφου έπρεπε πάντα να ξεπεράσουν όλα αυτά τα εμπόδια –μόνο που δεν ήταν πραγματικά εμπόδια αλλά κάτι το φυσιολογικό».

«Οι μαύροι κερδίζουν Όσκαρ»

Κατά την απονομή ενός βραβείου στην 67η ετήσια τελετή των Όσκαρ το 1995, ο Μέρφι επέκρινε την Ακαδημία για το ότι δεν αναγνώριζε το ταλέντο των μαύρων.

«Όταν ήρθαν σε μένα και μου είπαν ότι ήθελαν να απονείμω το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία, ο μάνατζέρ μου είπε ότι η Ακαδημία με είχε επιλέξει» είπε ο Μέρφι στο κοινό. «Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να πω “όχι, δεν θα πάω”. Και ο μάνατζέρ μου είπε “γιατί;”. Και εγώ απάντησα “δεν θα πάω επειδή δεν έχουν αναγνωρίσει τους μαύρους στον κινηματογράφο”. Και εκείνος είπε “τι είναι αυτά που λες; Οι μαύροι κερδίζουν Όσκαρ”».

«Πιθανότατα δεν θα κερδίσω ποτέ Όσκαρ για αυτό που θα πω, αλλά τι να κάνουμε» είπε. «Στην πραγματικότητα, μπορεί να μην έχω κανένα πρόβλημα, γιατί όπως έχουν τα πράγματα, περίπου κάθε 20 χρόνια κερδίζουμε ένα, οπότε δεν θα είναι η σειρά μας μέχρι το 2004. Μέχρι τότε, όλα αυτά θα έχουν ξεφουσκώσει».

«Θέλω απλώς να ξέρετε ότι θα παραδώσω αυτό το βραβείο, αλλά οι μαύροι δεν θα είναι το τελευταίο βαγόνι της κοινωνίας και δεν θα είμαστε πια οι ουραγοί. Θέλω να μας αναγνωρίσετε». Είπε “εντάξει, έγινε”. Εγώ είπα “πότε πρέπει να είμαι εκεί;”. Εκείνος είπε “δε χρειάζεται να έρθεις πριν τις 9 ή 10. Είναι το τελευταίο βραβείο της βραδιάς”.

Ο Μέρφι αργότερα υπέθεσε ότι οι δηλώσεις του μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ.

Μεταβατική φάση και πατέρας δέκα παιδιών

«Την επόμενη μέρα, ήταν σαν να μην είχα πει τίποτα» θυμήθηκε ο Μέρφι στο ντοκιμαντέρ. «Δεν υπήρχαν φωτογραφίες μου στα Όσκαρ. Δεν υπήρχε καμία αναφορά για μένα. Δεν αναφέρθηκε πουθενά ότι είπα κάτι τέτοιο. Ήταν σαν να μην ήμουν στα Όσκαρ πέρα από το ότι δεν έχω κερδίσει Όσκαρ. Δεν έχω κερδίσει Όσκαρ, φίλε! Έχω κάνει τα πάντα. Έχω παίξει τα πάντα».

«Έχω κάνει τα πάντα και δεν έχω κερδίσει ποτέ Όσκαρ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εξαιτίας αυτού» πρόσθεσε ο Μέρφι με ένα χαμόγελο.

«Νομίζω ότι βρίσκομαι σε μια μεταβατική περίοδο ως κωμικός», είπε στο ντοκιμαντέρ. «Νιώθω ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που θέλω να κάνω, και δε θέλω να επαναλάβω αυτά που έχω κάνει στο παρελθόν. Θέλω να κάνω διαφορετικά είδη ταινιών και να εξερευνήσω πού βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο της ζωής μου, γιατί έχουν συμβεί πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, από το γάμο και τα παιδιά μέχρι την προσωπική μου ζωή».

Ο Μέρφι είναι πατέρας 10 παιδιών από διάφορες σχέσεις. Αυτός και η σύζυγός του, Πέιτζ Μπάτσερ, παντρεύτηκαν το 2024 και έχουν δύο παιδιά μαζί.

«Τα παιδιά μου είναι το κέντρο των πάντων», είπε. «Πριν τα παιδιά, όλα περιστρέφονται γύρω από εσένα, και μόλις αποκτήσεις παιδιά, όλα περιστρέφονται γύρω από αυτά».

*Με στοιχεία από nypost.com