Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Γερμανία καθώς όπως αναφέρουν ΜΜΕ της χώρας αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα 12χρονο κορίτσι το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι το παιδί τους πλησίασε κρατώντας δύο μαχαίρια και τότε το πυροβόλησαν.

Σύμφωνα με την BILD, το κορίτσι είχε εξαφανιστεί από χθες από δομή στο Μπόχουμ – όπου διέμενε – και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο, με την επισήμανση ότι χρειάζεται επειγόντως φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι άρρωστο και κωφό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας του (στην εικόνα πάνω από Bild) η οποία είναι επίσης κωφή και είχε χάσει την επιμέλειά του.

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο παιδί

Οι αστυνομικοί έφθασα στο σπίτι της γυναίκας τις πρώτες πρωινές ώρες και καθώς οι ένοικοι – οι οποίοι πιθανότατα επειδή δεν τους άκουσαν- δεν άνοιγαν, κάλεσαν κλειδαρά. Πριν φτάσει ο κλειδαράς, η μητέρα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς. Εκείνοι ερευνώντας το διαμέρισμα, συνάντησαν το 12χρονο κορίτσι, το οποίο τους πλησίασε κρατώντας δύο μαχαίρια. Οι αστυνομικοί αν και γνώριζαν ότι το παιδί είναι κωφό και ενδεχομένως είχε τρομάξει επειδή δεν τους άκουσε να μπαίνουν στο σπίτι, πυροβόλησαν και τραυμάτισαν το κορίτσι.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε στο κοντινό νοσοκομείο. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η κατάσταση της είναι κρίσιμη.