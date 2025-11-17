newspaper
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι – Τι ισχυρίζονται
Κόσμος 17 Νοεμβρίου 2025 | 13:12

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι – Τι ισχυρίζονται

Σοκαριστικό περιστατικό στη Γερμανία - Οι αστυνομικοί αναζητούσαν το κορίτσι που είναι άρρωστο και κωφό - Το παιδί είχε φύγει από τη δομή που διέμενε για να πάει στο σπίτι της μητέρας του

A
A
Spotlight

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στη Γερμανία καθώς όπως αναφέρουν ΜΜΕ της χώρας αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα 12χρονο κορίτσι το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι το παιδί τους πλησίασε κρατώντας δύο μαχαίρια και τότε το πυροβόλησαν.

Σύμφωνα με την BILD, το κορίτσι είχε εξαφανιστεί από χθες από δομή στο Μπόχουμ – όπου διέμενε – και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο, με την επισήμανση ότι χρειάζεται επειγόντως φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι άρρωστο και κωφό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας του (στην εικόνα πάνω από Bild) η οποία είναι επίσης κωφή και είχε χάσει την επιμέλειά του.

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο παιδί

Οι αστυνομικοί έφθασα στο σπίτι της γυναίκας τις πρώτες πρωινές ώρες και καθώς οι ένοικοι – οι οποίοι πιθανότατα επειδή δεν τους άκουσαν- δεν άνοιγαν,  κάλεσαν κλειδαρά. Πριν φτάσει ο κλειδαράς, η μητέρα άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς. Εκείνοι ερευνώντας το διαμέρισμα, συνάντησαν το 12χρονο κορίτσι, το οποίο τους πλησίασε κρατώντας δύο μαχαίρια. Οι αστυνομικοί αν και γνώριζαν ότι το παιδί είναι κωφό και ενδεχομένως είχε τρομάξει επειδή δεν τους άκουσε να μπαίνουν στο σπίτι, πυροβόλησαν και τραυμάτισαν το κορίτσι.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε στο κοντινό νοσοκομείο. Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η κατάσταση της είναι κρίσιμη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Business
AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Stream newspaper
Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Κόσμος 17.11.25

Η ανατραπείσα πρωθυπουργός του Μπανγκαλντές καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Η Σεΐχ Χασίνα βρίσκεται στην Ινδία όπου κατέφυγε μετά την εξέγερση στο Μπανγκλαντές που οδήγησε στην ανατροπή της εν μέσω αιματηρής καταστολής

Σύνταξη
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;
Κόσμος 17.11.25

Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;

Από τα χαρακώματα και τα καταφύγια της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι επιμένει ότι η θυσία του λαού του δεν αφορά μόνο την άμυνα απέναντι στη Ρωσία, αλλά και «τον αγώνα για το μέλλον της χώραςς μέσα στην ΕΕ»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πυρηνικά όπλα: «Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας – Το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί
Κόσμος 17.11.25

«Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας - Με το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα σε μια επίδειξη δύναμης και στρατηγικού ανταγωνισμού εγκαινιάζοντας μια νέα τρομακτική εποχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026
Αναμένεται η διπλή έγκριση 17.11.25

Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026

Σημαντική μείωση στην πολιτική συνοχής και ενίσχυση κονδυλίων για μετανάστευση, σύνορα, άμυνα και καινοτομία - Προτεραιότητα στον προϋπολογισμό η ασφάλεια, τα σύνορα και η άμεση αντίδραση σε κρίσεις

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί
Αντίσταση στους «νταήδες» 17.11.25

Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί

Η Ευρώπη καλείται να δείξει ενεργητική άμυνα ενάντια στην ενισχυόμενη ακροδεξιά. Η νίκη του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία, αλλά και του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι παραδείγματα που δίνουν ελπίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ
«Διπλωματία των πόρων» 17.11.25

Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ 2.0, οι ΗΠΑ στοχεύουν τις σπάνιες γαίες της Κεντρικής Ασίας, αναδιαμορφώνοντας την περιφερειακή ισχύ έναντι της Κίνας, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει με… άδεια χέρια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισημερινός: Οι πολίτες ψήφισαν κατά της επιστροφής των ξένων στρατιωτικών βάσεων
Ισημερινός 17.11.25

«Οχι» των πολιτών στην επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων

Ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο του Ισημερινού ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε χθες και στο οποίο οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Σύνταξη
Χιλή: Ακροδεξιό πλεονέκτημα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δείχνει ο πρώτος γύρος
Στον δεύτερο γύρο 17.11.25

Προς ακροδεξιό πρόεδρο η Χιλή για πρώτη φορά μετά τη χούντα του Πινοτσέτ

Πλεονέκτημα στον ακροδεξιό υποψήφιο για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Χιλή δείχνουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του πρώτου γύρου που διεξήχθη χθες Κυριακή.

Σύνταξη
Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
English edition 17.11.25

Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs

Like the existing “blue” fixed-rate tariffs, the upcoming “red” tariffs are expected to remain an attractive refuge for households unsettled by the sharp swings in wholesale electricity prices over the past three months.

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!
Μπάσκετ 17.11.25

Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!

Οι έρευνες του ΝΒΑ για τον παράνομο στοιχηματισμό συνεχίζονται, με τη λίγκα να ζητάει αρχεία και κινητά τηλέφωνα από ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Λέικερς.

Σύνταξη
Χάαλαντ για τη διαμάχη με Μαντσίνι: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα τώρα θα δεις»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Χάαλαντ για τη διαμάχη με Μαντσίνι: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα τώρα θα δεις»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε για τη διαμάχη που είχε στον αγώνα της Ιταλίας με τη Νορβηγία με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι, τον οποίο ευχαρίστησε για την «ώθηση» να σκοράρει δύο φορές.

Σύνταξη
Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ
Σημείο αναφοράς 17.11.25

Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 17.11.25 Upd: 13:50

Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης - Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Restart μνήμης 17.11.25

«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες

«Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
