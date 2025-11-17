Αυτές είναι οι 32 χώρες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026 (pic)

Η Νορβηγία πήρε τεράστια νίκη με 4-1 εκτός έδρας επί της Ιταλίας και «σφράγισε» και μαθηματικά το εισιτήριό της για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Αυτή ήταν η 32η ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκριση στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, όπως έκανε νωρίτερα την Κυριακή (16/11) και η Πορτογαλία, η οποία συνέτριψε με 9-1 την Αρμενία. Πλέον. απομένουν 16 θέσεις για να συμπληρωθεί ο «χάρτης» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του επόμενου καλοκαιριού.

Αναλυτικά οι 32 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί:

Ευρώπη: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία

Βόρεια και Κεντρική Αμερική: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς,

Ασία: Ιαπωνία, Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Νότια Κορέα, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία

Νότια Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Κολομβία,

Αφρική: Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη

Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία