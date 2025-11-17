Αυτές είναι οι 32 χώρες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026 (pic)
Δείτε τις 32 ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη παρουσία τους στο Μουντιάλ του 2026, μετά τις αναμετρήσεις της Κυριακής (16/11).
Η Νορβηγία πήρε τεράστια νίκη με 4-1 εκτός έδρας επί της Ιταλίας και «σφράγισε» και μαθηματικά το εισιτήριό της για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.
Αυτή ήταν η 32η ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκριση στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, όπως έκανε νωρίτερα την Κυριακή (16/11) και η Πορτογαλία, η οποία συνέτριψε με 9-1 την Αρμενία. Πλέον. απομένουν 16 θέσεις για να συμπληρωθεί ο «χάρτης» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του επόμενου καλοκαιριού.
Αναλυτικά οι 32 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί:
Ευρώπη: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία
Βόρεια και Κεντρική Αμερική: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς,
Ασία: Ιαπωνία, Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Νότια Κορέα, Ιορδανία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία
Νότια Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Κολομβία,
Αφρική: Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη
Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία
✅ 32/48 NATIONS confirmed their spots at the 2026 FIFA World Cup:
🇲🇽 Mexico
🇺🇸 United States
🇨🇦 Canada
🇯🇵 Japan
🇮🇷 Iran
🇰🇷 South Korea
🇦🇺 Australia
🇶🇦 Qatar
🇺🇿 Uzbekistan
🇸🇦 Saudi Arabia
🇯🇴 Jordan
🇲🇦 Morocco
🇸🇳 Senegal
🇪🇬 Egypt
🇩🇿 Algeria
🇨🇮 Ivory Coast
🇹🇳 Tunisia
🇿🇦 South… pic.twitter.com/XQVOYgzfSY
— Football Rankings (@FootRankings) November 16, 2025
