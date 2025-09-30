Η ριζική πρόταση της Λεβερκούζεν για παγκόσμιο όριο μισθών στο ποδόσφαιρο

Ο Φερνάντο Κάρο, διευθύνων σύμβουλος της Λεβερκούζεν, προτείνει την επιβολή ενός διεθνούς ορίου μισθών για τους ποδοσφαιριστές, με στόχο να περιοριστεί η κυριαρχία της αγγλικής Premier League και να διατηρηθεί η ισορροπία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η πρωτοβουλία αυτή είναι εμπνευσμένη από το μοντέλο salary cap που εφαρμόζεται στο NBA των ΗΠΑ, όπου οι ομάδες έχουν συγκεκριμένο ανώτατο όριο στην καταβολή αποδοχών προς τους παίκτες τους.

Η ιδέα αυτή ανακοινώθηκε στο συνέδριο «Future of Finance Bloomberg» στη Φρανκφούρτη, όπου ο Κάρο τόνισε πως το οικονομικό προβάδισμα της Premier League είναι τόσο μεγάλο που απειλεί τη σημασία και το κύρος της Champions League, του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού θεσμού. Όπως σημείωσε, η Premier League προσπαθεί να γίνει το πιο εμπορικό προϊόν του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ακόμη και πάνω από την ίδια τη διοργάνωση της Champions League.

Η πρόταση προβλέπει το μισθολογικό πλαφόν να ισχύει οριζόντια και απόλυτα σε όλες τις χώρες και όλες τις λίγκες, ώστε να μη δημιουργούνται ανισότητες και να σταματήσει η υπερσυγκέντρωση οικονομικής ισχύος σε λίγες ομάδες. Παρά το γεγονός ότι η UEFA έχει ήδη περιορισμούς βάσει εσόδων για τις δαπάνες των ομάδων, το χάσμα μεταξύ Premier League και υπολοίπων πρωταθλημάτων μεγαλώνει, με την Premier να έχει σχεδόν διπλάσια συνολικά έσοδα από την Bundesliga, όπου αγωνίζεται η Λεβερκούζεν.

Ο Κάρο αναγνωρίζει πως γενικά είναι αντίθετος στις ρυθμίσεις και παρεμβάσεις, όμως σε αυτή την περίπτωση πιστεύει πως η διεθνής ρύθμιση είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός και να αποφευχθεί η μονοπωλιακή κυριαρχία μιας λίγκας. Η εφαρμογή της πρότασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική ισορροπία, πιο ισότιμη ανάπτυξη και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όλες τις λίγκες της Ευρώπης, αλλά παράλληλα αναμένεται έντονη αντιπαράθεση από ομάδες που έχουν οικονομικό πλεονέκτημα.

Συνολικά, η πρόταση της Λεβερκούζεν ανοίγει ένα σημαντικό διάλογο για το μέλλον του ποδοσφαίρου, που ίσως φέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του διεθνούς ποδοσφαιρικού συστήματος και στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων των ομάδων.