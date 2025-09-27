Διπλό η Λεβερκούζεν με τη Ζάνκτ Πάουλι, άνετα η Ντόρτμουντ
Με καλή εμφάνιση στο β' μέρος, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, νίκησε 2-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι. Ανετη νίκη και για την Ντόρτμουντ. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.
Η Ντόρτμουντ καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο το τρίποντο στην έδρα της Μάιντζ, την οποία νίκησε με 2-0 για την 6η αγωνιστική της Bundesliga. Το σκορ άνοιξε ο Σβένσον στο 27΄, έπειτα από ασίστ του Γιούλιαν Μπραντ, με τον Αντεγέμι να κάνει το 2-0 στο 40′ και πάλι μετά από τελική πάσα του Μπραντ.
Η Μάιντζ δεν κατάφερε να απαντήσει στην επανάληψη, ενώ έμεινε και με 10 παίκτες στο 67′, με τον Ζέντνερ να δέχεται την απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Ρέιτσελ.
«Διπλό» έκανε και η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν που επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Ζανκτ Πάουλι. Ο Ταπσόμπα άνοιξε το σκορ για τις «ασπιρίνες» στο 25′,με τον Χοκ να ισοφαρίζει στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Λεβερκούζεν μπήκε και πάλι σε θέση οδηγού με τον Ποκού να σκοράρει στο 58ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Γκριμάλντο, ο οποίος έδωσε συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις, που δίνουν βαθμούς στην ομάδα του.
Η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, ηττήθηκε με 1-0 εντός έδρας από την Λειψία με το μοναδικό γκολ της συνάντησης να πετυχαίνει ο Μπακαγιόκο, μόλις στο 8′. Τέλος η Χάιντενχαιμ νίκησε με 2-1 την Άουγκσμπουρκ, με τους Κάουφμαν και Κόντε στο 47′ και το 54′ να δίνουν αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Το τελικό 2-1 διαμόρφωσε ο Τιέτζ στο 90+8.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0
Βόλφσμπουργκ – Λειψία 0-1
Μάιντζ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2
Σαν Πάουλι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2
Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 2-1
27/09 19:30 Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
28/09 16:30 Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ
28/09 18:30 Κολωνία – Στουτγκάρδη
28/09 20:30 Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
3/10 21:30 Χόφενχαϊμ – Κολωνία
4/10 16:30 Λεβερκούζεν – Ουνιόν
4/10 16:30 Ντόρτμουντ – Λειψία
4/10 16:30 Βέρντερ – Σαν Πάουλι
4/10 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ
4/10 19:40 Άιντραχτ – Μπάγερν
5/10 16:30 Στουτγκάρδη – Χάιντενχαϊμ
5/10 18:30 Αμβούργο – Μάιντζ
5/10 20:30 Γκλάντμπαχ – Φράιμπουργκ
