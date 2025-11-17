9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Στο Αιγάλεω θα διεξαχθεί σε λιγότερο από έναν μήνα η 3η διά ζώσης συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Padrion», που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αιγάλεω και τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Στις 2 & 3 Δεκεμβρίου 2025, εκπρόσωποι και των 9 συμμετεχόντων φορέων θα φιλοξενηθούν στον Δήμο Αιγάλεω, προετοιμάζοντας την είσοδο στην τελική φάση του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος, το οποίο θα αποδώσει συγκεκριμένα εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στόχος του έργου

Μέσω της διακρατικής συνεργασίας, της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης, πόρων και ιδεών από όλες τις χώρες-εταίρους, καθώς και της αξιοποίησης των μοντέλων των Τοπικών Ψηφιακών Ατζεντών (LDAs) και των Θεματικών Κοινοτήτων Πρακτικής (TCoPs), το PADRION εστιάζει σε δύο κύριους θεματικούς άξονες, σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του δήμου Αιγάλεω:

την Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις δημόσιες υπηρεσίες και στους πολίτες-χρήστες τους

την Προώθηση της συμμετοχής των Γυναικών στην Ψηφιακή Τεχνολογία

«Με συνέργειες που ενώνουν εμπειρίες και τεχνογνωσία από επτά χώρες, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς μια πιο σύγχρονη, συμμετοχική και έξυπνη δημόσια διοίκηση — μια διοίκηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και διαμορφώνει καλύτερες προοπτικές για τις επόμενες γενιές» αναφέρεται μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά.

*πηγή αρχικής εικόνας, δήμος Αιγάλεω