Η επιστήμη μίλησε: Αυτή η μουσική τα βάζει με την αϋπνία

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε τις οθόνες πριν ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, να περιορίζουμε την καφεΐνη και να στοχεύουμε σε σταθερές ώρες ύπνου κάθε βράδυ, ως απλές μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε την αϋπνία. Πρόσφατα, Κινέζοι ερευνητές προσθέτουν στις βοηθητικές συνήθειες, τη μουσική, υποστηρίζοντας ότι η μουσικοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου στους ενήλικες άνω των 50 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνά τους, στην οποία συμμετείχαν περίπου 600 ενήλικες, όσοι άκουγαν συχνά «απαλή» ορχηστρική ή κλασική μουσική για έως και μία ώρα, κατάφεραν να κοιμηθούν επαρκώς. Οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Ningxia Normal στην Γκουγιουάν δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να αποδείξουν πώς ακριβώς οι συνεδρίες βοήθησαν στην αϋπνία, ωστόσο, εξήγησαν ότι η μουσική μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει τα συναισθήματα και θα μπορούσε να “αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές διαταραχές” που παρατηρούνται συχνά σε ηλικιωμένους με προβλήματα ύπνου.

Επιπλέον, η μουσική έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, τον καρδιακό ρυθμό και τον ρυθμό της αναπνοής, χαλαρώνοντας το σώμα, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον ύπνο, επεσήμαναν οι ίδιοι.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στο περιοδικό PLoS One: «Οι μουσικές παρεμβάσεις είναι μια πολλά υποσχόμενη μη φαρμακευτική προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου στους ηλικιωμένους».

Αϋπνία: Η μουσική βοηθά τον εγκέφαλο να «αποσυνδεθεί»

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν τα αποτελέσματα 10 διαφορετικών μελετών.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις περιλάμβαναν παθητική ακρόαση αργής, ορχηστρικής ή κλασικής μουσικής από τους συμμετέχοντες για ένα διάστημα από 20 έως 60 λεπτά ανά συνεδρία. Η συχνότητα αυτών των συνεδριών διέφερε επίσης, με μερικά άτομα να κάνουν μόνο μία συνεδρία, ενώ άλλα να ολοκληρώνουν περίπου τρεις μήνες συνεδριών.

Οι επιστήμονες βρήκαν ότι υπήρξε μια “μέτρια έως μεγάλη” βελτίωση στην αϋπνία των συμμετεχόντων όταν χρησιμοποιήθηκε η μουσικοθεραπεία. Ωστόσο, παραδέχτηκαν ότι χρειάζονται περαιτέρω και πιο “αυστηρές” μελέτες με μεγαλύτερους χρόνους παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η μουσική έχει τη δύναμη να ηρεμεί, να καταπραΰνει τους πονοκεφάλους αλλά και τον χρόνιο πόνο καθώς και να ενισχύει τη συγκέντρωση. Οι διαφορετικές συχνότητές της “λένε” στον εγκέφαλο να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, ένας ήχος υψηλής συχνότητας, προκαλεί την απελευθέρωση αδρεναλίνης, της ορμόνης που μας προετοιμάζει για δράση. Αντίθετα, η μουσική χαμηλής συχνότητας, μπορεί να ενθαρρύνει τον εγκέφαλο να «αποσυνδεθεί» και να χαλαρώσει.

Γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε εντέλει λύσεις για την αϋπνία;

Η στέρηση ύπνου έχει σοβαρές συνέπειες, από την ευερεθιστότητα και τη μειωμένη συγκέντρωση έως την αυξημένη πιθανότητα παχυσαρκίας, καρδιοπάθειας και διαβήτη.

Η έρευνα αναδεικνύει την τακτικότητα του ύπνου – όπως η συνέπεια στην ώρα κατάκλισης και η σταθερότητα του κιρκάδιου ρυθμού – ως έναν αφανή αλλά κρίσιμο παράγοντα για τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Τα ευρήματα συνολικά, ενισχύουν τη σημασία της θεραπείας της χρόνιας αϋπνίας όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου αλλά και για την προστασία της εγκεφαλικής υγείας καθώς μεγαλώνουμε, με κλινικούς νευροψυχολόγους να υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση της αϋπνίας, της υπέρτασης, των προβλημάτων ακοής και της καθιστικής ζωής μπορεί να καθυστερήσει ή να προλάβει σχεδόν το 45% των περιπτώσεων άνοιας.

* Πηγή: Vita