Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η επιστήμη μίλησε: Αυτή η μουσική τα βάζει με την αϋπνία
Χαλαρά 17 Νοεμβρίου 2025 | 07:30

Η επιστήμη μίλησε: Αυτή η μουσική τα βάζει με την αϋπνία

Η αϋπνία μπορεί να εξελιχθεί σε... εφιάλτη για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο υπάρχουν τρόποι για να την αντιμετωπίσουμε - όπως η μουσική.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Spotlight

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε τις οθόνες πριν ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, να περιορίζουμε την καφεΐνη και να στοχεύουμε σε σταθερές ώρες ύπνου κάθε βράδυ, ως απλές μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε την αϋπνία. Πρόσφατα, Κινέζοι ερευνητές προσθέτουν στις βοηθητικές συνήθειες, τη μουσική, υποστηρίζοντας ότι η μουσικοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου στους ενήλικες άνω των 50 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνά τους, στην οποία συμμετείχαν περίπου 600 ενήλικες, όσοι άκουγαν συχνά «απαλή» ορχηστρική ή κλασική μουσική για έως και μία ώρα, κατάφεραν να κοιμηθούν επαρκώς. Οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Ningxia Normal στην Γκουγιουάν δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να αποδείξουν πώς ακριβώς οι συνεδρίες βοήθησαν στην αϋπνία, ωστόσο, εξήγησαν ότι η μουσική μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει τα συναισθήματα και θα μπορούσε να “αντιμετωπίσει τις συναισθηματικές διαταραχές” που παρατηρούνται συχνά σε ηλικιωμένους με προβλήματα ύπνου.

Επιπλέον, η μουσική έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, τον καρδιακό ρυθμό και τον ρυθμό της αναπνοής, χαλαρώνοντας το σώμα, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον ύπνο, επεσήμαναν οι ίδιοι.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στο περιοδικό PLoS One: «Οι μουσικές παρεμβάσεις είναι μια πολλά υποσχόμενη μη φαρμακευτική προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου στους ηλικιωμένους».

Αϋπνία: Η μουσική βοηθά τον εγκέφαλο να «αποσυνδεθεί»

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν τα αποτελέσματα 10 διαφορετικών μελετών.

Οι περισσότερες παρεμβάσεις περιλάμβαναν παθητική ακρόαση αργής, ορχηστρικής ή κλασικής μουσικής από τους συμμετέχοντες για ένα διάστημα από 20 έως 60 λεπτά ανά συνεδρία. Η συχνότητα αυτών των συνεδριών διέφερε επίσης, με μερικά άτομα να κάνουν μόνο μία συνεδρία, ενώ άλλα να ολοκληρώνουν περίπου τρεις μήνες συνεδριών.

Οι επιστήμονες βρήκαν ότι υπήρξε μια “μέτρια έως μεγάλη” βελτίωση στην αϋπνία των συμμετεχόντων όταν χρησιμοποιήθηκε η μουσικοθεραπεία. Ωστόσο, παραδέχτηκαν ότι χρειάζονται περαιτέρω και πιο “αυστηρές” μελέτες με μεγαλύτερους χρόνους παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η μουσική έχει τη δύναμη να ηρεμεί, να καταπραΰνει τους πονοκεφάλους αλλά και τον χρόνιο πόνο καθώς και να ενισχύει τη συγκέντρωση. Οι διαφορετικές συχνότητές της “λένε” στον εγκέφαλο να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, ένας ήχος υψηλής συχνότητας, προκαλεί την απελευθέρωση αδρεναλίνης, της ορμόνης που μας προετοιμάζει για δράση. Αντίθετα, η μουσική χαμηλής συχνότητας, μπορεί να ενθαρρύνει τον εγκέφαλο να «αποσυνδεθεί» και να χαλαρώσει.

Γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε εντέλει λύσεις για την αϋπνία;

Η στέρηση ύπνου έχει σοβαρές συνέπειες, από την ευερεθιστότητα και τη μειωμένη συγκέντρωση έως την αυξημένη πιθανότητα παχυσαρκίας, καρδιοπάθειας και διαβήτη.

Η έρευνα αναδεικνύει την τακτικότητα του ύπνου – όπως η συνέπεια στην ώρα κατάκλισης και η σταθερότητα του κιρκάδιου ρυθμού – ως έναν αφανή αλλά κρίσιμο παράγοντα για τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Τα ευρήματα συνολικά, ενισχύουν τη σημασία της θεραπείας της χρόνιας αϋπνίας όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου αλλά και για την προστασία της εγκεφαλικής υγείας καθώς μεγαλώνουμε, με κλινικούς νευροψυχολόγους να υπογραμμίζουν ότι η αντιμετώπιση της αϋπνίας, της υπέρτασης, των προβλημάτων ακοής και της καθιστικής ζωής μπορεί να καθυστερήσει ή να προλάβει σχεδόν το 45% των περιπτώσεων άνοιας.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Αποθήκευση Ενέργειας
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την Ukrhydroenergo για έργα αντλησιοταμίευσης 1,5 δισ.

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Music
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Breaking Rust 13.11.25

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
Melody Maker 11.11.25

Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ

Από το πάρτι του Sgt Pepper's των Beatles στο βεστιάριο του Top of the Pops της Νταϊάνα Ρος, ο Μπάρι Γουέντζελ ήταν εκεί και το λεύκωμα Should've Been There το επιβεβαιώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν – Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα
Προκαταλήψεις 11.11.25

Η ροκ εν ρολ ζωή της Τζάνις Μάρτιν - Η γυναικεία εκδοχή του Έλβις που χάθηκε στα στερεότυπα

Το ροκ εν ρολ έσβησε τον συντηρητισμό της Αμερικής της δεκαετίας του 1950, αλλά ούτε τα θορυβώδη ριφφ του Σκότι Μουρ ή του Τσακ Μπέρι δεν κατάφεραν να καταργήσουν τους βαθιά ριζωμένους ρόλους των φύλων που μάστιζαν κάθε πτυχή της αμερικανικής κοινωνίας – αυτό ήταν έργο για προσωπικότητες όπως η Τζάνις Μάρτιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Κορίνα Λεγάκη: «Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν φτωχότερη»
Συνέντευξη 05.11.25

Η Κορίνα Λεγάκη μας μιλά για τη μουσική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Η Κορίνα Λεγάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε - Μαρίκα με βγάλανε», με ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού, η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»
Αλγόριθμοι εναντίον σάρκας 03.11.25

Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»

Σε μία ιστορική εξέλιξη στα ραδιοφωνικά τσαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών η Xania Monet γίνεται η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπαίνει στα τσαρτς προκαλώντας ανησυχία σε όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους
Πολιτική 17.11.25

Πως είδαν οι ΗΠΑ την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα από τα μάτια των εν Ελλάδι διπλωματών τους

Διχασμένοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί διπλωμάτες της εποχής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ποια ήταν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και πως επηρέασαν τη σχέση του στρατιωτικού κράτους με τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες στεκόμαστε όρθιοι
Επικαιρότητα 17.11.25

Στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο - Το μήνυμα Ανδρουλάκη

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του για το Πολυτεχνείο

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα
Ελλάδα 17.11.25

Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Ανάμεσα στα 45 μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες είναι και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις της οποίας ο ρόλος ήταν υποστηρικτικός

Σύνταξη
«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή
Culture Live 17.11.25

«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος
Ελλάδα 17.11.25

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι απανωτές αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος που υποσχόταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο και κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 1 εκ ευρώ.

Σύνταξη
Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε
Συνωστισμός 17.11.25

Πάνω από μισό εκατομμύριο αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Τα λάθη που δεν πρέπει να κάνετε

Συνωστισμός επικρατεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για το επίδομα θέρμανσης - Τα μικρά αλλά κρίσιμα λάθη στις αιτήσεις που απειλούν να αφήσουν αρκετούς δικαιούχους χωρίς την ενίσχυση.

Σύνταξη
Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι

Βάιος Μπαλάφας
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο