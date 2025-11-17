Το ΒΗΜΑ «φωτίζει» τις μεγάλες θεατρικές σκηνές της χώρας

Αυτή την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ «σηκώνει αυλαία» σε μια μοναδική εκδοτική πρωτοβουλία που φωτίζει τις πιο λαμπρές στιγμές της εγχώριας θεατρικής ιστορίας.

Με τον πρώτο κύκλο της σειράς «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ», οι αναγνώστες κρατούν στα χέρια τους ένα συλλεκτικό ταξίδι στα θέατρα και στους ανθρώπους που σημάδεψαν τον ελληνικό πολιτισμό.

Η πρώτη έκδοση της σειράς πολυτελών βιβλίων είναι αφιερωμένη στο ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΧΟΡΝ που έχει τη δική του θέση στο πάνθεον των μεγάλων θεατρικών σκηνών.

Η αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και οι ανθρώπινες ιστορίες που γράφτηκαν στα παρασκήνιά του συνθέτουν το παζλ της μεγάλης πορείας του. Στις σελίδες της έκδοσης ζωντανεύουν οι κορυφαίοι ρόλοι της Έλλης Λαμπέτη, μαζί με την τρυφερή επιστολή θαυμασμού του Γιώργου Σεφέρη προς την ηθοποιό που σημάδεψε το ελληνικό σανίδι με τη δύναμη και την ευθραυστότητά της.

Παράλληλα, η μορφή του Δημήτρη Χορν προβάλλει μέσα από τις εμβληματικές του εμφανίσεις: από το αλησμόνητο Σλουθ με τον Αλεξανδράκη μέχρι τον Αρχιμάστορα Σόλνες, την τελευταία μεγάλη στιγμή ενός ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Όμως το θέατρο δεν γράφεται μόνο πάνω στη σκηνή. Το βιβλίο ανασύρει από τα αρχεία ένα θησαυρό κειμένων:

Θεατρικές κριτικές από πνευματικά μεγέθη όπως ο Μ. Καραγάτσης, ο Άλκης Θρύλος και ο Μάριος Πλωρίτης.

Μια συγκλονιστική μαρτυρία του Γρηγορίου Ξενόπουλου από την κατοχική Αθήνα, όταν η πείνα απειλούσε ακόμη και την πνευματική δημιουργία.

Ιστορίες από ανθρώπους που έζησαν τις σκηνές από μέσα – ακόμη και η Ολλανδέζα μοδίστρα της βασιλικής οικογένειας, μια μορφή που υπενθυμίζει ότι κάθε θέατρο έχει τα δικά του απρόσμενα πρόσωπα.

Το ΒΗΜΑ, στενά δεμένο με την πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή της χώρας, προσεγγίζει το θέατρο όχι μονάχα ως τέχνη αλλά ως ζωντανή ιστορία, ως πολύχρωμο μωσαϊκό μνήμης που θα πρέπει να διασωθεί. Γιατί πολιτισμός χωρίς μνήμη δεν υπάρχει· και μνήμη χωρίς τεκμήρια δεν μπορεί να σταθεί.

Αυτή την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα βιβλίο-τεκμήριο, μια συλλεκτική έκδοση που φωτίζει τις μεγάλες σκηνές και τους ανθρώπους που τις ανέδειξαν.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΧΟΡΝ

Αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ