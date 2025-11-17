newspaper
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Spotlight

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ, για τους ήδη συμβεβλημένους από το 2022 Προσωπικούς Ιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν αυτοδικαίως και λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι προσωπικοί ιατροί τους οποίους αφορά η παρούσα πρόσκληση έχουν ήδη ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να επισυνάψουν στην αίτηση για υπογραφή της νέας σύμβασης μέσω της πλατφόρμας εδώ.

Το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ’ οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ενημερώθηκε για τη δημοσιοποίηση της νέας σύμβασης του ΕΟΠΥΥ προς τους προσωπικούς ιατρούς και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν σχετικά και έχει δεχθεί σειρά διαμαρτυριών από μέλη του, τα οποία επισημαίνουν ότι στο κείμενο περιλαμβάνονται κατ’ οίκον επισκέψεις, χωρίς καμία σαφή πρόβλεψη για τον τρόπο αμοιβής τους. «Η απουσία συγκεκριμένων όρων θεωρείται προβληματική, καθώς εισάγει αιφνιδιαστικά πρόσθετες υποχρεώσεις που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου, ενώ αφορούν υπηρεσίες με σημαντικό κόστος χρόνου, μετακινήσεων και λειτουργικών εξόδων», τονίζει ο ΙΣΑ.

Εκφράζει την πάγια θέση ότι η κατ’ οίκον επίσκεψη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ούτε να παρέχεται χωρίς αμοιβή. «Πρέπει να αποτελεί επιλογή του ιατρού, να πραγματοποιείται μόνο όταν αυτό είναι εφικτό, και να αποζημιώνεται με αμοιβή που θα συμφωνηθεί θεσμικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Οποιαδήποτε υποχρέωση χωρίς αντίστοιχη αποζημίωση υπονομεύει την αξιοπρέπεια του ιατρού και τη βιωσιμότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», σημειώνει ο ΙΣΑ.

Παράλληλα, «αναμένει τη δημοσιοποίηση της απόφασης για σημαντική αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά πράξη και περίπτωση, για κλινικούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς, όπως έχει δεσμευθεί ο υπουργός Υγείας. Η ενίσχυση της αποζημίωσης αποτελεί κρίσιμο βήμα για να συνεχίσουν οι γιατροί να στηρίζουν ουσιαστικά τον θεσμό».

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε πως «ο προσωπικός ιατρός είναι ο πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο θεσμός πρέπει να γίνει ελκυστικός, ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει ικανούς επιστήμονες. Ζητούμε αξιοπρεπείς αμοιβές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Δεν μπορεί να τίθενται υποχρεώσεις χωρίς προηγούμενο διάλογο και χωρίς την αντίστοιχη οικονομική κάλυψη. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των γιατρών και να διεκδικεί όρους που αντανακλούν τον σεβασμό στο έργο τους».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Stream newspaper
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης

Υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είπε στην εξάωρη κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να εμπορεύονται το Predator και τόνισε τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Σύνταξη
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο: Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης 52 χρόνια μετά – Στην πρεσβεία των ΗΠΑ η πορεία
Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 52 χρόνια μετά - Στην πρεσβεία των ΗΠΑ η πορεία

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»

Ο Λόταρ Ματέους έκανε τη σύγκριση της δικής του εποχής και τις «κόν» αναφέρθηκε στις… μάχες του Μέσι με τον Ρονάλντο, θυμήθηκε τη δική του εποχή, ενώ στάθηκε και στην Εθνική Γερμανίας.

Σύνταξη
Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς

Η ασφάλεια στο Λούβρο δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα, μετά την κλοπή των κοσμημάτων. Δύο Βέλγοι TikTokers κατόρθωσαν ανενόχλητοι να κρεμάσουν δικό τους «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα.

Σύνταξη
Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»
Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το μοντέλο και πρώην παίκτρια σε ριάλιτι Εβελίνα Σκίτσκο, αποκαλύπτοντας πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης

Υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είπε στην εξάωρη κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να εμπορεύονται το Predator και τόνισε τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Zelensky’s Athens Visit Seals Seven-Point Strategic Pact
Zelensky’s Athens Visit Seals Seven-Point Strategic Pact

Ukraine and Greece reached a wide-ranging seven-point agreement during President Volodymyr Zelensky’s six-hour visit to Athens, covering ceasefire terms, security guarantees, energy cooperation, cyber resilience, reconstruction—and a new deal on maritime drones

Σύνταξη
Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών
Τα περασμένα μεγαλεία των Ιταλών

Η εντός έδρας συντριβή της σκουάντρα ατζούρα από τη Νορβηγία έκανε τους Ιταλούς ν’ αναπολούν παίκτες που έγραψαν ιστορία με την φανέλα της Ιταλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τουρκία: Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη
Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη

Τα μέλη της οικογένειας, Τούρκοι πολίτες που διέμεναν στη Γερμανία και είχαν πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν δημοφιλή εδέσματα στη συνοικία Ορτάκιοϊ

Σύνταξη
Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της – Αποπληρώνοντας δάνειο του 2010
Le Monde: Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να… ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της – Αποπληρώνοντας δάνειο του 2010

Σημαντική η συμβολή της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αποπλήρωσε δάνειο του 2010, ύψους 1,1 δισ. και η Γαλλία κατόρθωσε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό.

Σύνταξη
Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα
Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, πιο γενναιόδωρο από ποτέ σε κάθε επίπεδο αλλά και πιο προσιτό το νέο 3008 με την υπερπλήρη γκάμα του έχει την απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ολυμπιακός: Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα κόντρα στη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τίθενται σε κυκλοφορία από την Τετάρτη (19/11) στις 16:00.

Σύνταξη
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού
Το Met επιστρέφει πίνακα που είχε κλαπεί από ναό μετά τον πόλεμο της Κορέας – Ο ρόλος του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση – Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο
Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση - Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό τάνκερ ORINDA ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση των κοντινών περιοχών λόγω κινδύνου έκρηξης.

Σύνταξη
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» είναι επίσημη πλέον, καθώς οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν οτι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν στο νέο «Καμπ Νου» είναι αυτό με τη Μπιλμπάο.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο