16.11.2025 | 17:02
«Μου άρπαξαν 350.000 ευρώ» – Νέα καταγγελία για το κύκλωμα απάτης μέσω των καζίνο
16.11.2025 | 03:59
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 17.11.2025]
17 Νοεμβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 17.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Να ξέρεις πως σήμερα μπορείς να διαχειριστείς εύκολα και άνετα τα συναισθήματά σου, άρα no worries. Τουλάχιστον ως προς αυτό. Αν κάπου δεν βγαίνει το πράγμα έτσι όπως λειτουργείς τώρα, τότε άλλαξε σύστημα. Κάποιες φορές χρειάζεται ένα restart, έτσι; Ωστόσο μάθε να κινείσαι ήπια και χαλαρά, γιατί κι αυτό χρειάζεται ορισμένες φορές!

DON’TS: Μην εστιάζεις όπου να’ ναι, αλλά μόνο στην ουσία. Μη διστάσεις λοιπόν να εξετάσεις τα πάντα γύρω σου σφαιρικά. Μην φοβηθείς να το περάσεις αυτό στους συνεργάτες ή στην σχέση σου. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος εκεί, γιατί σήμερα ζορίζουν τα πράγματα. Μη γίνεις νευρικός και έντονος, αν δεις ότι δεν γίνονται κατανοητά όσα λες.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Χαλάρωσε στις επαφές σου, για να εντοπίσεις τα κοινά σημεία που σε συνδέουν με τους άλλους. Έτσι θα μπορέσεις να πάρεις τα μάτια σου από οτιδήποτε σας χωρίζει. Μάλιστα σε αυτό το μουντ, θα μπορέσεις να συνάψεις ισχυρές σχέσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε πιο γερά θεμέλια. Μπορείς να ανοιχτείς και να εκφράσεις όσα έχεις μέσα σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει πολλή βαβούρα και ένταση. Άρα εσύ δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Το καταλαβαίνεις αυτό έτσι; Μην εκνευριστείς όμως από τους έντονους ρυθμούς που επικρατούν εκεί, γιατί δουλειά είναι και όχι πανηγύρι, σωστά; Παράλληλα μην αφήνεις το άγχος σου να σε κάνει τόσο νευρικό ή και απρόβλεπτο.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν ωφέλιμες ευκαιρίες για να τα βάλεις όλα σε σειρά. Άρα καλό θα ήταν να δεις και λίγο πιο ξεκάθαρα τι πρέπει να αλλάξεις εκεί. Υπάρχει άνεση χρόνου, επομένως απόφυγε να ξεκινήσεις αυτές τις αλλαγές τώρα. Μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή όμως πέρνα τες από κόσκινο! Ίσως έτσι να αυξήσεις το εισόδημά σου.

DON’TS: Μην αφήσεις τα θέματα που υπάρχουν στα ερωτικά να σου χαλάσουν ολόκληρη τη μέρα. Είναι ζόρικα μεν, μη γίνεις νευρικός κι έντονος εξαιτίας τους δε. Παράλληλα μη γίνεις ούτε απότομος, αλλά ούτε και απόμακρος από τους γύρω σου. Μήπως δεν έχεις βρει τα κομμάτια που πρέπει να δουλέψεις μέσα σου και γι’ αυτό γίνεται αυτός ο χαμός;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Έχει κάτι η σημερινή μέρα που αν το αντιληφθείς νωρίς και το εκμεταλλευτείς θα μπορέσεις να βρεις νέες διεξόδους και νέες ιδέες για να εκφραστείς άνετα. Από την άλλη, αν σε ενδιαφέρει να κάνεις λίγο πιο άνετες τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, τότε προσπάθησε να καταστήσεις σαφές στους απέναντι το τι είναι ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι

DON’TS: Μην πέσεις ψυχολογικά εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν στην οικογένεια ή στα ερωτικά. Μην μπεις ούτε σε διλήμματα σε αυτούς τους τομείς. Μη γίνεις νευρικός, απότομος ή ανυπόμονος, επειδή δεν ξέρεις πως να δράσεις. Υπομονή και θα το βρεις! Το σημαντικότερο είναι να μην θολώσεις εξαιτίας των συναισθημάτων σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Κάνε αυτό που χρειάζεται να κάνεις, ώστε να νιώσεις ασφαλής. Έπειτα βάλε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου σε σωστή σειρά, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να μειώσεις το άγχος και την πίεση των ημερών. Τακτοποίησε τις υποχρεώσεις σου. Τα οικονομικά πάντως δρομολογούνται πολύ άνετα. Προσοχή και σωστή οργάνωση απαιτείται.

DON’TS: Μην πιεστείς και μην εκνευριστείς από αυτούς που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι θέλεις να κάνεις και άρα δεν μπορούν να σε ακολουθήσουν. Μη γίνεις υπερβολικός στις απαντήσεις ή στις αντιδράσεις σου, γιατί αυτό δεν θα σε βοηθήσει. Μην πηγαίνεις πια από την ασφαλή οδό, αλλά πρωτοτύπησε, καθώς μάλλον αυτόν θα πάει καλύτερα!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Υπάρχει ωραία και χαλαρή ατμόσφαιρα όσον αφορά το κομμάτι των επικοινωνιών. Άρα μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου άνετα. Αυτό ίσως σε φέρει πιο κοντά σε κάποια άτομα, καθώς αυτή η χαλαρή εκδοχή σου θα τους αρέσει πολύ. Παράλληλα δέξου τις διευκολύνσεις που θα σου προσφερθούν. Όμως κάνε κι εσύ κάποιες αλλαγές.

DON’TS: Μην αφήσεις το χάος που επικρατεί μέσα σου να σε εμποδίσει από το να ξεκινήσεις να δουλεύεις πάνω στα κομμάτια που σε ενδιαφέρουν. Στα επαγγελματικά, ίσως υπάρξουν εκνευριστικές αλλαγές. Μην το ξεσπάσεις αυτό όμως πάνω στους συναδέλφους που έτσι κι αλλιώς δεν συμπαθείς. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Η μέρα έχει θετικό πρόσημο για την έκφραση. Όχι μόνο αυτό, αλλά φρόντισε να επεξηγήσεις και το γιατί λες ό,τι είναι αυτό που λες, καθώς αυτό θα σε φέρει πιο κοντά στους απέναντι. Γενικώς συζήτησε τώρα που μπορείς. Μπορείς να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο τόσο στα επαγγελματικά- οικονομικά, όσο και στα ερωτικά σου. Άρα go for it!

DON’TS: Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου λόγω του ότι υπάρχει μια εσωτερική αμφισβήτηση. Μην αφήσεις την πίεση που επικρατεί να σε οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις, γιατί αυτές θα κοστίσουν αργότερα. Θες σε χρόνο; Θες σε χρήμα; Όπως και να’ χει αχρείαστο όλο αυτό. Μη γίνεις υπερβολικός, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να είσαι και ξεκάθαρος.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Βάλε στόχους αλλά κάντο με τη μορφή του manifest, γιατί σήμερα έχεις μια εύνοια και ό,τι σκέφτεσαι και σου έρχεται! Έτσι λοιπόν ενδέχεται να σου παρουσιαστούν ευκαιρίες τις οποίες σου λέω πως πρέπει να τις αρπάξεις από τα μαλλιά! Γίνε λίγο πιο αισιόδοξος. Στα ερωτικά, αν έχεις μόνιμο ταίρι, τότε συζήτησε αυτά που σε απασχολούν.

DON’TS: Μην αφήσεις στην εσωτερική ένταση που έχεις να θολώσει την κρίση σου ή να σε εμποδίσει από το να βάλεις τις σκέψεις σου σε μία σωστή και λογική σειρά. Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν σήμερα. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου παντού. Παράλληλα μην μπεις σε διλήμματα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ακολούθα τον δρόμο που σου χαράζει η διαίσθησή σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να κάνεις όλες τις δουλειές που έχεις ήρεμα και άνετα. Πρόσεξε τις κινήσεις σου, καθώς πρέπει να εξοικονομήσεις χρόνο, σωστά; Αν προσπαθήσεις πρώτα να αντιληφθείς την ενέργεια που πλανάται στην ατμόσφαιρα και μετά να δράσεις, τότε όλα θα πάνε τέλεια!

DON’TS: Μην εμπλακείς σε υποθέσεις που αφορούν περισσότερο τους φίλους σου και λιγότερο – ή μάλλον καθόλου – εσένα. Ακόμα κι αν βρεθείς στη μέση, δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Το ξέρω πως δεν είσαι και ο πιο υπομονετικός άνθρωπος στον κόσμο, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις. Μην αποστασιοποιηθείς από τους πάντες.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Οργάνωσε αυτά που έχεις να κάνεις και βάλτα σε προτεραιότητα. Όμως βρες από που πρέπει να ξεκινήσεις. Παράλληλα επικοινώνησε σωστά τα θέλω σου και πες στους άλλους τι είναι αυτό που θες να κάνουν για σένα. Έτσι θα μειώσεις την πιθανότητα κάποιας λάθος κίνησης. Να ξέρεις πως σήμερα η επικοινωνία μπορεί να είναι πολύ εύκολη.

DON’TS: Μη γίνεις ούτε νευρικός, αλλά ούτε και βιαστικός, επειδή θέλεις να τρέξεις όλες τις δουλειές που έχεις ταυτόχρονα. Να ξέρεις πως αυτό θα σε οδηγήσει είτε σε λάθη, είτε στο να αγνοήσεις – έστω και άθελά σου – κάποιες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και μετά να εκνευριστείς χειρότερα. Μην αφήνεις τους χτύπους του ρολογιού να σε πιέζουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά, καθώς αυτά μπορούν σήμερα να μπουν σε σειρά πολύ εύκολα. Κινήσου χαλαρά, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εντοπίσεις κάποια πιθανά λάθη, κάτι που θα ενισχύσει την εικόνα σου στη δουλειά. Σίγουρα βέβαια θα μπουστάρει και την αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται να αναφερθώ στα στόματα που θα βουλώσεις;

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος και απροετοίμαστος, καθώς αυτό είναι κάτι που θα φανεί. Μην απογοητευτείς αν δεν γίνουν αποδεκτές όλες οι ιδέες που ρίχνεις στο τραπέζι. Μην έρθεις σε ρήξη με κάποιον λόγω του πείσματός σου. Μη διστάσεις να ακούσεις τι έχει να σου πει η άλλη πλευρά και να προσπαθήσεις να βελτιωθείς σε αυτό. Όσο μπορείς.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Σήμερα μπορείς να είσαι άνετα ο εαυτός σου, καθώς οτιδήποτε κι αν λες φαίνεται να εισακούγεται πολύ πιο εύκολα. Παράλληλα μπορείς εύκολα να βάλεις τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα σε μια σωστή και λογική σειρά. Άλλωστε όλα είναι θέμα οργάνωσης. Παράλληλα πάρε πρωτοβουλίες και εξέφρασε τα συναισθήματά σου πιο ελεύθερα.

DON’TS: Μη γίνεις νευρικός και μην μπεις στη διαδικασία των δεύτερων σκέψεων, επειδή υπάρχουν κάποιοι που σου βάζουν φιτιλιές. Τα ίδια άτομα θα προσπαθήσουν να σου χαλάσουν και τη διάθεση, οπότε εσύ δεν πρέπει να τους αφήσεις. Μην πανικοβάλλεσαι πριν να έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Μη γίνεις παρορμητικός.

Wall Street
Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

Wall Street: Νευρικότητα στους επενδυτές τεχνολογίας, αγωνία για τα αποτελέσματα της Nvidia

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
