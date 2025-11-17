DO’S: Να ξέρεις πως σήμερα μπορείς να διαχειριστείς εύκολα και άνετα τα συναισθήματά σου, άρα no worries. Τουλάχιστον ως προς αυτό. Αν κάπου δεν βγαίνει το πράγμα έτσι όπως λειτουργείς τώρα, τότε άλλαξε σύστημα. Κάποιες φορές χρειάζεται ένα restart, έτσι; Ωστόσο μάθε να κινείσαι ήπια και χαλαρά, γιατί κι αυτό χρειάζεται ορισμένες φορές!

DON’TS: Μην εστιάζεις όπου να’ ναι, αλλά μόνο στην ουσία. Μη διστάσεις λοιπόν να εξετάσεις τα πάντα γύρω σου σφαιρικά. Μην φοβηθείς να το περάσεις αυτό στους συνεργάτες ή στην σχέση σου. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος εκεί, γιατί σήμερα ζορίζουν τα πράγματα. Μη γίνεις νευρικός και έντονος, αν δεις ότι δεν γίνονται κατανοητά όσα λες.