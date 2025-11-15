newspaper
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
Υπουργείο Εξωτερικών για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα
Διπλωματία 15 Νοεμβρίου 2025 | 12:04

Υπουργείο Εξωτερικών για 42η επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τετελεσμένα

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας»

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και καλεί όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 42 ετών από την παράνομη ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο.

Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί όλα τα κράτη «να αντισταθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απέναντι στην αποσχιστική αυτή οντότητα».

«Μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους κατά πλήρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη»

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών, «συμπληρώνονται σήμερα 42 έτη από την παράνομη, άκυρη και καταδικασθείσα από τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους κατά πλήρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου».

Τονίζει επίσης ότι «σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο της εξεύρεσης μια συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Καταληκτικά το ΥΠΕΞ τονίζει πως «η πρόσφατη διπλωματική κινητικότητα στο Κυπριακό Ζήτημα, ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, οι άτυπες συναντήσεις σε διευρυμένο σχήμα αποτελούν σημαντικά βήματα για δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση των συνομιλιών».

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Tελικός για… τσάι
Euro 2028 15.11.25

Tελικός για… τσάι

Για πρώτη φορά από το 1972, ο τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί νωρίς – στις 17:00 ώρα Λονδίνου. Μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη νέα πολιτική της UEFA για τελικούς ημέρας, με βασικούς στόχους την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τις οικογένειες και τη μέγιστη τηλεοπτική απήχηση.

Γεώργιος Μαζιάς
Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή
Καιρός 15.11.25

Απότομη πτώση του υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες - Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή

Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με νοτιάδες - Πολύ ψυχρή αέρια μάζα ξεκινάει από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη και θα φέρει κρύο - Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική

Σύνταξη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε έναν ρόλο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα
Ελλάδα 15.11.25

Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα

Η αφίσα αντιεξουσιαστών, η δήλωση αδιαφορίας από τον πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού και το έγγραφο για προστασία του νέου δικηγορικού γραφείου του από δεκάδες αστυνομικούς, τεσσάρων αστυνομικών υπηρεσιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου
Κύκλωμα απατεώνων 15.11.25

Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου

«Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα απατεώνων που ψάρευε χρήματα από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σύνταξη
Νηπιαγωγεία: Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές – Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες
Σοβαρή καταγγελία 15.11.25

Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες στα νηπιαγωγεία - Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές

Για πλήρη υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευση κάνει λόγο η ΔΟΕ που συγκέντρωσε στοιχεία για τις κτιριακές υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας στα νηπιαγωγεία της χώρας

Σύνταξη
UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 15.11.25

UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ

Το «όχι» της UEFA στο ταμείο των 7 δισ. μετά την πανδημία κοστίζει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ευρωπαϊκά κλαμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παιανία: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου – Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα
Το πρωί του Σαββάτου 15.11.25

Θανατηφόρο τροχαίο στην Παιανία - Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην Παιανία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια
«Σε μεγάλο ποσοστό» 15.11.25

Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα
«Ξεσηκωμός» 15.11.25

ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα

«Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση απ’ τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες – Δεν θα δοθεί άλλη παράταση
Τα βήματα 15.11.25

Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες - Δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες μεταφέρεται τη Δευτέρα 17/11 καθώς συνέπεσε με μη εργάσιμη ημέρα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση

Σύνταξη
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Culture Live 15.11.25

Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν

Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γιατί η Ευρώπη «τιμωρείται» στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων

Με τη συμμετοχή της Ευρώπης να μειώνεται από 40% σε 33%, ενώ η ποιότητα, τα έσοδα και η παραγωγή ταλέντων παραμένουν κορυφαία, το ερώτημα δεν είναι αν υποβαθμίστηκε η ήπειρος – αλλά γιατί η FIFA αλλάζει τους κανόνες εις βάρος της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα
Βολές 15.11.25

Νέα Αριστερά για προκλητικό Κυριαζίδη: Η ΝΔ τον επανέφερε στα έδρανά της, αυτή είναι το πρόβλημα

«Θεωρεί φυσιολογικό να μιλά για οικονομικό αδιέξοδο με μηνιαίες αποδοχές που για πολλούς συμπολίτες μας μοιάζουν με άπιαστο όνειρο», τόνισε η Νέα Αριστερά για τις προκλητικές δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ

Σύνταξη
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
