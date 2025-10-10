Αντιδράσεις προκάλεσε η δημοσίευση έκθεσης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (JRC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας η οποία, «αναφέρεται στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’ και αναγνωρίζει σε χάρτη τα αποτελέσματα του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ».

Ευρωπαϊκή έκθεση αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης, κατήγγειλε την έκθεση και υπέβαλε ερώτημα στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλας.

Άμεση παρέμβαση

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC, οποίος γνώριζε για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες απολογήθηκε και διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από ιστοσελίδα JRC.

Εξέφρασε λύπη που ξέφυγαν της προσοχής τα δύο σημεία (Κύπρος & τουρκολυβικό) και ανέφερε ότι υπόλοιπη έκθεση είναι «λίαν θετική» για τις ελληνικές θέσεις.

Δεσμεύτηκε μη επανάληψη στο μέλλον ανάλογου περιστατικού. Ενημέρωσε για προσπάθειες άμεσης απόσυρσης και από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ζητούσε «από τους υπευθύνους να διορθωθεί άμεσα η έκθεση και να διασφαλίσουν ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί».

Να σημειωθεί πως στην πολυσέλιδη έκθεση που έχει στόχο την «παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη», στην πρώτη σελίδα επισημαίνεται πως «το επιστημονικό αποτέλεσμα που εκφράζεται δεν συνεπάγεται θέση πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε του EDA (…)».