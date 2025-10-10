newspaper
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Μανιάτης: Ευρωπαϊκή έκθεση αναγνωρίζει ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ερώτηση στην Κάλας
Πολιτική Γραμματεία 10 Οκτωβρίου 2025 | 16:26

Μανιάτης: Ευρωπαϊκή έκθεση αναγνωρίζει ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ερώτηση στην Κάλας

«Οι αναφορές στην ευρωπαϊκή έκθεση παραβιάζουν κατάφορα τα κυριαρχικά Δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου», καταγγέλλει ο Γιάννης Μανιάτης.

Spotlight

Τη «δημοσίευση έκθεσης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (JRC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας» η οποία, «αναφέρεται στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’ και αναγνωρίζει σε χάρτη τα αποτελέσματα του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ» καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης.

«Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) αποτελεί τον ερευνητικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί τον Σύμβουλό της για θέματα τεχνολογίας και έρευνας, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency), εποπτεύεται από το συμβούλιο και η διοίκησή του αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Κράτος – Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου και η πρόεδρός του είναι η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλας», σημειώνεται από τον κ. Μανιάτη.

Ο επίμαχος χάρτης που βρίσκεται στην έκθεση

Συμπληρώνεται ότι «καθώς οι αναφορές αυτές έρχονται σε αντίθεση, με το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου και παραβιάζουν κατάφωρα τα κυριαρχικά Δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο που προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, να εξηγήσουν πώς επετράπη η δημοσίευση μιας έκθεσης με ανακριβή στοιχεία σε ένα τόσο ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα».

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ζητεί «από τους υπευθύνους να διορθωθεί άμεσα η έκθεση και να διασφαλίσουν ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί».

Σημειώνεται ότι κ. Μανιάτης κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση για την έκθεση προς την ευρωπαϊκή επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλας.

Υποσημείωση

Να σημειωθεί πως στην πολυσέλιδη έκθεση που έχει στόχο την «παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη», στην πρώτη σελίδα επισημαίνεται πως «το επιστημονικό αποτέλεσμα που εκφράζεται δεν συνεπάγεται θέση πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε του EDA (…)» και «οι χρησιμοποιούμενες ονομασίες και η παρουσίαση του υλικού δεν συνεπάγονται την έκφραση οποιασδήποτε γνώμης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Κρατών Μελών». 

Αυτό ωστόσο δεν αποτελεί δικαιολογία και αναμένεται η αντίδραση της Κάλας.

Το Κυπριακό Ζήτημα και οι Εντάσεις για τους Υδρογονάνθρακες

Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της εκμετάλλευσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στα ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία αποτελούν «θέμα διχογνωμίας μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, καθώς η Άγκυρα δεν έχει υπογράψει ούτε κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και ισχυρίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την κυριαρχία να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τους υπεράκτιους πόρους χωρίς τη σύναψη συμφωνίας με την τουρκική οντότητα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», η οποία, κατά την τουρκική αντίληψη, έχει ίσα δικαιώματα να εκδίδει άδειες εκμετάλλευσης για τα αποθέματα φυσικού αερίου που βρίσκονται στα ανοικτά των ακτών του νησιού». 

Η Τουρκία, σημειώνουν οι συγγραφείς της έκθεσης «αρνείται το δικαίωμα της Κύπρου να θεσπίσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), όπως προβλέπεται από την UNCLOS, και έχει προβεί σε ναυτικές δραστηριότητες και στρατιωτικές ασκήσεις σε ορισμένα από τα υπεράκτια «τεμάχια» της Κύπρου».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης Μανιάτη:

«Σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στη σελίδα 121, υπάρχει αναφορά στις ενεργειακές πηγές που έχουν ανακαλυφθεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο συγκεκριμένο σημείο, το παράνομα κατεχόμενο από την Τουρκία έδαφος της Κύπρου αναφέρεται ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» χωρίς o όρος αυτός να είναι ούτε καν σε εισαγωγικά, ή να είναι εμφανές ότι αναφέρεται στο ψευδοκράτος, που η Τουρκία έχει δημιουργήσει στα κατεχόμενα εδάφη.

Επιπλέον, στον χάρτη υπ. Αριθμό 37 υπάρχει αναφορά τόσο σε διεκδικούμενη ΑΟΖ του ψευδοκράτους, όσο και η πλήρης αποδοχή των συνεπειών του παράνομου και άκυρου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τουρκο-Λιβυκού Συμφώνου για ΑΟΖ.

Έχοντας υπόψη ότι η Έκθεση αυτή παρουσιάζει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με ανακριβή τρόπο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών στην περιοχή, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Πώς επέτρεψε τη δημοσίευση μιας τέτοιας έκθεσης για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, χωρίς πρώτα να ελέγξει το περιεχόμενό της ως προς τα πραγματικά στοιχεία;

Τι θα κάνει για την άμεση διόρθωσή της;

Πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον;».

Stream newspaper
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίος ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή
in Confidential 10.10.25

Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Μεθόδευσαν Προανακριτική μήπως το σκάνδαλο κρυφτεί αλλά τελικά τούς γύρισε μπούμερανγκ η ιστορία. Απορίας άξιον πως δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι οι Βορίδης-Βάρρας. Η υπέρμετρος ζήλος του Άδωνι Γεωργιάδη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους

Ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις δηλώσεις Ζαχάροβα για την Ελλάδα, ενώ έστρεψε τα πυρά του και εντός Ελλάδας, μιλώντας για «αφωνία των "εγχώριων Ζαχάροβων"», χωρίς να κατονομάζει τους αποδέκτες

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του
Παρέμβαση 09.10.25

Ραγκούσης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να ευχαριστήσει τον Τσίπρα και να αναδείξει τον υψηλό συμβολισμό της παραίτησής του

Ο Γιάννης Ραγκούσης καλεί ουσιαστικά την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να αναθεωρήσει αν ισχύουν μετά την εξέλιξη της παραίτησης Τσίπρα και τα όσα αποφασίστηκαν στο τελευταίο Συνέδριο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Μπάσκετ 10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ – Ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο
Μεσσηνία 10.10.25

Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Ο ηθικός αυτουργός και το κίνητρο

Το πρωί άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου στο Ειρηνοδικείο Πύλου. - Ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι το θύμα την κατέθεσε 3 ημέρες πριν τη δολοφονία του, φοβούμενος τον αιφνίδιο θάνατό του.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας
FLOTUS 10.10.25

Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας

Η ανάληψη ενός τόσο διπλωματικά ευαίσθητου ρόλου από την Πρώτη Κυρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Πόσο μάλλον για την Μελάνια Τραμπ, που μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίος ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 
Πρώτη γραμμή 10.10.25

Μελάνια Τραμπ στη μεγάλη οθόνη: Το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ. και ο ατιμασμένος Σιωνιστής σκηνοθέτης 

Ο Τζεφ Μπέζος και η Amazon φέρνουν τη Μελάνια Τραμπ στις κινηματογραφικές αίθουσες με το ντοκιμαντέρ ήδη να προκαλεί συζητήσεις για τον αμφιλεγόμενο σκηνοθέτη του Μπρετ Ράτνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
Το τερμάτισε 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές... Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN
ΕΦΚ στον καπνό 10.10.25

Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN

Η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
Οικογένεια 10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
