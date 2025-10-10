Τη «δημοσίευση έκθεσης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (JRC) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας» η οποία, «αναφέρεται στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως ‘Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’ και αναγνωρίζει σε χάρτη τα αποτελέσματα του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ» καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης.

«Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) αποτελεί τον ερευνητικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί τον Σύμβουλό της για θέματα τεχνολογίας και έρευνας, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (European Defence Agency), εποπτεύεται από το συμβούλιο και η διοίκησή του αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Κράτος – Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Κύπρου και η πρόεδρός του είναι η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλας», σημειώνεται από τον κ. Μανιάτη.

Συμπληρώνεται ότι «καθώς οι αναφορές αυτές έρχονται σε αντίθεση, με το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου και παραβιάζουν κατάφωρα τα κυριαρχικά Δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο που προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, να εξηγήσουν πώς επετράπη η δημοσίευση μιας έκθεσης με ανακριβή στοιχεία σε ένα τόσο ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα».

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ζητεί «από τους υπευθύνους να διορθωθεί άμεσα η έκθεση και να διασφαλίσουν ότι το λάθος δεν θα επαναληφθεί».

Σημειώνεται ότι κ. Μανιάτης κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση για την έκθεση προς την ευρωπαϊκή επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλας.

Υποσημείωση

Να σημειωθεί πως στην πολυσέλιδη έκθεση που έχει στόχο την «παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη», στην πρώτη σελίδα επισημαίνεται πως «το επιστημονικό αποτέλεσμα που εκφράζεται δεν συνεπάγεται θέση πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε του EDA (…)» και «οι χρησιμοποιούμενες ονομασίες και η παρουσίαση του υλικού δεν συνεπάγονται την έκφραση οποιασδήποτε γνώμης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Κρατών Μελών».

Αυτό ωστόσο δεν αποτελεί δικαιολογία και αναμένεται η αντίδραση της Κάλας.

Το Κυπριακό Ζήτημα και οι Εντάσεις για τους Υδρογονάνθρακες

Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της εκμετάλλευσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στα ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία αποτελούν «θέμα διχογνωμίας μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, καθώς η Άγκυρα δεν έχει υπογράψει ούτε κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και ισχυρίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την κυριαρχία να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τους υπεράκτιους πόρους χωρίς τη σύναψη συμφωνίας με την τουρκική οντότητα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», η οποία, κατά την τουρκική αντίληψη, έχει ίσα δικαιώματα να εκδίδει άδειες εκμετάλλευσης για τα αποθέματα φυσικού αερίου που βρίσκονται στα ανοικτά των ακτών του νησιού».

Η Τουρκία, σημειώνουν οι συγγραφείς της έκθεσης «αρνείται το δικαίωμα της Κύπρου να θεσπίσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), όπως προβλέπεται από την UNCLOS, και έχει προβεί σε ναυτικές δραστηριότητες και στρατιωτικές ασκήσεις σε ορισμένα από τα υπεράκτια «τεμάχια» της Κύπρου».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης Μανιάτη:

«Σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και η οποία δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, στη σελίδα 121, υπάρχει αναφορά στις ενεργειακές πηγές που έχουν ανακαλυφθεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο συγκεκριμένο σημείο, το παράνομα κατεχόμενο από την Τουρκία έδαφος της Κύπρου αναφέρεται ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» χωρίς o όρος αυτός να είναι ούτε καν σε εισαγωγικά, ή να είναι εμφανές ότι αναφέρεται στο ψευδοκράτος, που η Τουρκία έχει δημιουργήσει στα κατεχόμενα εδάφη.

Επιπλέον, στον χάρτη υπ. Αριθμό 37 υπάρχει αναφορά τόσο σε διεκδικούμενη ΑΟΖ του ψευδοκράτους, όσο και η πλήρης αποδοχή των συνεπειών του παράνομου και άκυρου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τουρκο-Λιβυκού Συμφώνου για ΑΟΖ.

Έχοντας υπόψη ότι η Έκθεση αυτή παρουσιάζει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με ανακριβή τρόπο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών στην περιοχή, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Πώς επέτρεψε τη δημοσίευση μιας τέτοιας έκθεσης για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, χωρίς πρώτα να ελέγξει το περιεχόμενό της ως προς τα πραγματικά στοιχεία;

Τι θα κάνει για την άμεση διόρθωσή της;

Πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον;».