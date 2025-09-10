Μανιάτης σε Φον ντερ Λάιεν: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο – Θέλουμε πιο ισχυρή Ευρώπη

Στη συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν συμμετείχε ο αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης.

Ο κ. Μανιάτης ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τον Έλληνα υποπυραγό Νικόλα Παΐσιο ο οποίος ήταν παρών, σημειώνοντας πως στο πρόσωπό του ευχαριστούμε «όλους τους πυροσβέστες που παλεύουν κάθε καλοκαίρι με αυταπάρνηση με τις φωτιές σε όλη την Ευρώπη και πρέπει κι εμείς να τους στηρίξουμε τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Στη συνέχεια στην ομιλία του, ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί στο γεωπολιτικό περιθώριο, κατηγορώντας την Επιτροπή ότι αντί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα RearmEU των 800 δισ., για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, το ανοίγει «σε τρίτες χώρες, που απειλούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο» όπως η Τουρκία.

Τέλος, σχετικά με τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Μανιάτης τόνισε τη θέση των Σοσιαλιστών για μια νέα περιφερειακή πολιτική που θα «ενισχύει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε Περιφέρεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Αγαπητή Πρόεδρε,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας και εγώ με τη σειρά μου στο πρόσωπο του Έλληνα Υποπυραγού, όλους τους πυροσβέστες που παλεύουν κάθε καλοκαίρι με αυταπάρνηση με τις φωτιές σε όλη την Ευρώπη και πρέπει κι εμείς να τους στηρίξουμε τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κυρία Πρόεδρε,

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μας σπρώχνουν στο περιθώριο. Θέλουμε πιο ισχυρή Ευρώπη στη Γάζα, την Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Συρία, τον Καύκασο, στην κλιματική αλλαγή.

Στη στρατηγική αυτονομία, το RearmEU των 800 δισ., αντί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, το ανοίγουμε σε τρίτες χώρες, που απειλούν και παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών Μελών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που τις ξεχάσατε στην ομιλία σας.

Ο νέος προϋπολογισμός, δεν είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε.

Ως σοσιαλιστές, θα επιμείνουμε σε μία περιφερειακή πολιτική, που ενισχύει την κοινωνική και εδαφική συνοχή, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό για κάθε περιφέρεια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω».

