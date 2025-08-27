Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Παρέμβαση, στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει χώρα στην Κοπεγχάγη, έκανε ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Μανιάτης σημείωσε ότι στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να προστατεύει αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά σύνορα – από την Φινλανδία και την Εσθονία, μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Να μην επιτρέψει η ΕΕ τη συμμετοχή τής Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας»

Όπως υπογράμμισε, «η Ένωση πρέπει να μάθει από τα λάθη που έκανε στο παρελθόν και να μην επιτρέψει τη συμμετοχή τής Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική Ασφαλείας της ΕΕ, όταν κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την Ελληνική Αποκλειστική Ζώνη».

Σημειώνεται ότι μετά τον Γιάννη Μανιάτη, το λόγο πήρε ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ένας από τους εμπνευστές του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας», ως επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει στον Έλληνα ευρωβουλευτή, αλλά περιορίζοντας την παρέμβασή του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Γάζα.