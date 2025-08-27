newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 18:07
Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Πολιτική Γραμματεία 27 Αυγούστου 2025 | 18:02

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Spotlight

Παρέμβαση, στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνει χώρα στην Κοπεγχάγη, έκανε ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Μανιάτης σημείωσε ότι στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να προστατεύει αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά σύνορα – από την Φινλανδία και την Εσθονία, μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Να μην επιτρέψει η ΕΕ τη συμμετοχή τής Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας»

Όπως υπογράμμισε, «η Ένωση πρέπει να μάθει από τα λάθη που έκανε στο παρελθόν και να μην επιτρέψει τη συμμετοχή τής Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική Ασφαλείας της ΕΕ, όταν κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την Ελληνική Αποκλειστική Ζώνη».

Σημειώνεται ότι μετά τον Γιάννη Μανιάτη, το λόγο πήρε ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ένας από τους εμπνευστές του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας», ως επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει στον Έλληνα ευρωβουλευτή, αλλά περιορίζοντας την παρέμβασή του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Γάζα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1957, ως μέλος του πολιτικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»
Μετωπική σύγκρουση 27.08.25

Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»

Για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε απαξωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την σύγκρουση των δύο να μεταφέρεται από την «τοξικότητα» στην χρήση της... ελληνικής γλώσσας

Σύνταξη
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
«Επικίνδυνος κατήφορος» 27.08.25

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πολιτική αντιπαράθεση ενόψει ΔΕΘ – Ευθυμίου, Γλαβίνας και Θεοχαρόπουλος διασταύρωσαν ξίφη

Θανάσης Γλαβίνας (ΠΑΣΟΚ) και Θανάσης Θεοχαρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ - Τι είπε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου

Σύνταξη
Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα
in Confidential 27.08.25

Βαφτίζουν τη σύγχρονη δουλεία δίκαιη εργασία, τη φτώχεια κανονικότητα, την πολιτική ανωμαλία σταθερότητα και ο λαός «ψάχνεται» πριν αναγκαστεί να βάλει στα δόντια την ταυτότητα

Ο Μητσοτάκης σε λίγο θα βρίσκει παρηγοριά μόνο στην αγκαλιά του Μακρόν που επίσης προσπαθεί να «πιάσει κότσο» τον γαλλικό λαό. Ακόμα και χωρίς κόμμα ο Τσίπρας εμφανίζεται να τον απειλεί και στο Μαξίμου χτυπούν συναγερμοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα

Σε απόσταση αναπνοής ο Αλέξης Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινώσει τις προθέσεις του - Μεγάλες απώλειες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων
«Καταστροφικό έργο» 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων

«Απαιτούμε την άμεση στελέχωση όλων των οργανικών θέσεων και 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρων τόσο στην Αίγινα όσο και σε κάθε υποστελεχωμένη δομή της χώρας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Στην Αίγινα την Τετάρτη ο Φάμελλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
Champions League 27.08.25

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Ο γάμος... σχόλασε 27.08.25

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο