Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Για «μια ακόμα περίπτωση αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 148.800.000 ευρώ», κάνει λόγο στην ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), καθηγητής Γιάννης Μανιάτης.

«Ο τραγελαφικός τρόπος διαχείρισης από την κυβέρνηση του προγράμματος ‘Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα’, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή τον κλάδο των ηλιακών θερμοσιφώνων της χώρας. Έναν κλάδο με 30 δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, πρωταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο και στις 20 καλύτερες του κόσμου», σημειώνει ο κ. Μανιάτης.

Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού, το πρόγραμμα επρόκειτο να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2024 πάνω σε έτοιμη βάση, έτοιμο οδηγό προγράμματος και έτοιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα εγκεκριμένων προϊόντων και προμηθευτών, με έτοιμες αιτήσεις χιλιάδων δικαιούχων.

Παρόλα αυτά, υπογραμμίζει, «το αρμόδιο υπουργείο χρειάστηκε τρεις μήνες για να δημοσιεύσει νέο οδηγό του προγράμματος, αποφασίζοντας παράλληλα να αναπτύξει νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (!) και ‘κατάφερε’ να μην έχουν αποστείλει μέχρι σήμερα 4 Σεπτεμβρίου τα vouchers στους δικαιούχους, ενώ η ημερομηνία εξόφλησής τους είναι η 23 Σεπτεμβρίου 2025».

Με άλλα λόγια, όπως τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης, «μέσα στις επόμενες 19 μέρες θα πρέπει με έναν μαγικό τρόπο να έχουν αποσταλεί τα vouchers στους δικαιούχους, να έχουν κατασκευαστεί, αγοραστεί και εγκατασταθεί 120.000 ηλιακοί θερμοσίφωνες!!!».

«Η ελληνική αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων είναι από τις 3 καλύτερες του κόσμου, με εξαγωγές σε όλο τον πλανήτη και με πάνω από 5.000 εργαζόμενους», σημειώνει στην ερώτησή του προς την ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως «ο ηλιακός θερμοσίφωνας εξοικονομεί το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε κάθε νοικοκυριό. Δηλαδή, μειώνει τους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού κατά 30%, με αξιοποίηση ελληνικής τεχνογνωσίας και προϊόντα που έχουν παραχθεί από ελληνικά χέρια και ελληνικές επιχειρήσεις».

Επισημαίνει ότι «η ανικανότητα της κυβέρνησης έχει οδηγήσει τον πιο σπουδαίο και ακμάζοντα κλάδο της ελληνικής βιοτεχνικής επιχειρηματικότητας να λειτουργεί σήμερα στο 50% της δυναμικότητας του, να προχωρά σε απολύσεις εξειδικευμένου προσωπικού και ταυτόχρονα πάνω από 120.000 χιλιάδες ευάλωτα ελληνικά νοικοκυριά να πληρώνουν 30% περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα από αυτό που θα μπορούσαν να πληρώνουν. Η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα εξοικονομεί περίπου 500 ευρώ το χρόνο και μειώνει τις εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα κατά 98.000 tn / έτος».

Παράλληλα, αναφέρει χαρακτηριστικά, «ο τραγέλαφος, η υποκρισία και η ‘επιτελική’ ανικανότητα κορυφώνονται από τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης να αναθέσει την υλοποίηση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στους παρόχους ενέργειας. Με άλλα λόγια, οι ίδιες εταιρείες που έχουν άμεσο κέρδος από την υπερκατανάλωση ενέργειας, θα τρέξουν τα προγράμματα για τη μείωση της κατανάλωσής της!!!».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Στις 4 Σεπτεμβρίου η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) της Ελλάδας παρουσίασε στοιχεία για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση, που οδηγεί στην ακύρωση υλοποίησης του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δαπάνης 148.800.000 € για 120.000 ωφελούμενα ευάλωτα νοικοκυριά.

Με δεδομένα τα ακόλουθα: α. ο ηλιακός θερμοσίφωνας εξοικονομεί το 30% της συνολικής οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρισμού, β. πρόκειται για πρώτες ύλες και τεχνολογία καθαρά ελληνική κι ευρωπαϊκή, που στην Ελλάδα απασχολεί 5000 εργαζόμενους σε 25 εταιρείες, από τις καλύτερες του κόσμου, γ. η καθυστέρηση του Προγράμματος προκαλεί μείωση 50% στην παραγωγή των επιχειρήσεων και απολύσεις εξειδικευμένου προσωπικού.

Ερωτάται η Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει:

1. Για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων της ελληνικής κυβέρνησης, που μετατρέπουν ένα Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μέσο συντριβής μιας έως σήμερα ακμάζουσας ευρωπαϊκής πράσινης βιομηχανίας;

2. Για την προστασία των ελληνικών ευάλωτων νοικοκυριών, που παραμένουν σε καθεστώς ομηρίας, αναμένοντας την υλοποίηση του Προγράμματος;

3. Για την εξακρίβωση, εάν η φημολογούμενη μελλοντική ανάθεση από το Υπουργείο των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε παρόχους ενέργειας (δηλ. ανάθεση εξοικονόμησης ενέργειας σε ολιγοπώλια που κερδίζουν από την αύξηση κατανάλωσης ενέργειας!), ευθύνεται για τις καθυστερήσεις, σύμφωνα με τους στόχους, τους κανόνες και το τρέχον χρονοδιάγραμμα της ΕΕ;