ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές
- «Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
- Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
- Αίγινα: Σοβαρές ευθύνες στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας για το θάνατο της 79χρονης
- Η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται πως «χάθηκαν» για τις ΗΠΑ προς όφελος της «βαθιάς, σκοτεινής Κίνας», λέει ο Τραμπ
Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου «δείχνουν μια οικονομία, που χάνει σφυγμό», τονίζει χαρακτηριστικά ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.
Όπως σημειώνει, «η μεγέθυνση κατά 1,7% σε ετήσια βάση αποτελεί τη χειρότερη επίδοση από την εποχή του COVID και ύστερα» και επισημαίνει πως «κυμαίνεται, δε, σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου, ενώ και η αναιμική αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, καταδεικνύουν ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για 2,3% ανάπτυξη το 2025».
«Η κυβέρνηση σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης»
Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει, ωστόσο, πως είναι ακόμα πιο ανησυχητικά «τα στοιχεία για τις εξαγωγές αγαθών, που μειώθηκαν κατά 0,03% σε τριμηνιαία βάση, ενώ η κατανάλωση απορροφά το 88% του νέου παραγόμενου πλούτου».
Για να τονίσει: «Μπροστά σε μια εντονότατη διεθνή αβεβαιότητα, αναρωτιέται κανείς: πώς μπορεί η Ελλάδα να χτίσει μια βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη, όταν η οικονομία δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια;».
«Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης», υποστηρίζει για μία ακόμη φορά του ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας πως «αντί να ενισχύσει την παραγωγική βάση της χώρας, να κάνει την οικονομία πιο ανθεκτική και δίκαιη, αφήνει την Ελλάδα παγιδευμένη σε μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης και ως εκ τούτου, ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές».
- Το προφίλ του 17χρονου που άρπαζε τα μωρά – Για νευροαναπτυξιακή διαταραχή μιλά ο πατέρας του
- Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
- ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
- ΑΕΚ: Ξεκίνησε προπονήσεις ο Γκρούγιτς (vid)
- «Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
- Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις