ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου «δείχνουν μια οικονομία, που χάνει σφυγμό», τονίζει χαρακτηριστικά ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Όπως σημειώνει, «η μεγέθυνση κατά 1,7% σε ετήσια βάση αποτελεί τη χειρότερη επίδοση από την εποχή του COVID και ύστερα» και επισημαίνει πως «κυμαίνεται, δε, σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου, ενώ και η αναιμική αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, καταδεικνύουν ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για 2,3% ανάπτυξη το 2025».

«Η κυβέρνηση σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης»

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει, ωστόσο, πως είναι ακόμα πιο ανησυχητικά «τα στοιχεία για τις εξαγωγές αγαθών, που μειώθηκαν κατά 0,03% σε τριμηνιαία βάση, ενώ η κατανάλωση απορροφά το 88% του νέου παραγόμενου πλούτου».

Για να τονίσει: «Μπροστά σε μια εντονότατη διεθνή αβεβαιότητα, αναρωτιέται κανείς: πώς μπορεί η Ελλάδα να χτίσει μια βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη, όταν η οικονομία δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια;».

«Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης», υποστηρίζει για μία ακόμη φορά του ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας πως «αντί να ενισχύσει την παραγωγική βάση της χώρας, να κάνει την οικονομία πιο ανθεκτική και δίκαιη, αφήνει την Ελλάδα παγιδευμένη σε μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης και ως εκ τούτου, ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές».