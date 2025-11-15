Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

Σοβαρή καταγγελία από φιλοζωικές και εθελοντικές οργανώσεις για το δασαρχείο της Πεντέλης για παράνομο και επικίνδυνο κυνήγι. Σύμφωνα με τους ίδιους, συνεργεία με κυνηγούς και κυνηγόσκυλα έχουν ξεχυθεί σε Ιπποκράτειο Πολιτεία, Κηφισιά, Διόνυσο και γύρω περιοχές για τη μαζική θανάτωση αγριογούρουνων, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση στους κατοίκους.

Σε αναρτήσεις τους στα social media αλλά και σε κοινή τους αποστολή, οι ομάδες οι «Φιλόζωοι Εθελοντές Εκάλης», οι «Εθελοντές Αρωγοί Ζώων Αγίου Στεφάνου Αττικής» αλλά και η «Φιλοζωική Ένωση Κρυονερίου» ζητούν να σταματήσει άμεσα το κυνήγι των αγριόχοιρων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία καθώς ενέχει πολλούς κινδύνους.

Στην επιστολή αναφέρεται πως στο συγκεκριμένο δάσος υπάρχει πρόσβαση από πολίτες και οικογένειες που μπορεί να τραυματιστούν από τους πυροβολισμούς των κυνηγών. Εκτός αυτού αναφέρουν πως στο συγκεκριμένο σημείο ζουν πολλές αδέσποτες γάτες και σκυλιά που επίσης μπορεί να τραυματιστούν θανάσιμα σε κάποια επιχείρηση των συνεργείων.

Τονίζουν δε πως τα αγριογούρουνα που ζουν στην περιοχή δεν είναι καθόλου επιθετικά αλλά εξημερωμένα.

Στην περίπτωση ωστόσο, όπως αναφέρουν, βρεθούν μπροστά από τα όπλα των κυνηγών, υπάρχει σοβαρή περίπτωση είτε να τραυματιστούν και να γίνουν επιθετικά είτε να σταματήσουν να έχουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους.

Η επιστολή των φιλοζωικών οργανώσεων

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς

Ενημερωθήκαμε από δημότες ότι το δασαρχείο Πεντέλης, το Σάββατο 01/11/25 και την Κυριακή 09/11/25 οργάνωσε συνεργεία δίωξης, με κυνηγούς, όπλα και κυνηγετικούς σκύλους πάνω από την Πολιτεία.

Το δασαρχείο Πεντέλης μας επιβεβαίωσε την δράση αυτή τηλεφωνικά στις 01/11 και 03/11, ενώ στις 10/11 μας παρέπεμψε στο δασονομείο Αγίου Στεφάνου, που επιβεβαίωσε την έξοδο συνεργείου δίωξης στις 09/11/25.

Δεν γνωστοποιήθηκε στους κατοίκους η δράση των συνεργείων δίωξης με κανένα τρόπο, ούτε λήφθηκαν μέτρα ελέγχου της προσβασιμότητας στο δάσος, κατά παράβαση της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/100124/3310/2022 (ΦΕΚ 5228/Β/10-10-2022). Ενώ ενημερώσαμε τηλεφωνικά στις 03/11/25 τόσο το τμήμα θήρας του δασαρχείου όσο και το τμήμα διαχείρισης άγριας Ζωής και θήρας του ΥΠΕΝ ότι στο δάσος αυτό περπατούν άνθρωποι και ζουν αδέσποτα ζώα, το δασαρχείο Πεντέλης προχώρησε σε δεύτερη δράση στις 09/11/25, πάλι χωρίς ενημέρωση των κατοίκων.

Επειδή:

Στο περιαστικό αυτό δάσος απαγορεύεται το κυνήγι και οι κάτοικοι έχουν την εύλογη προσδοκία ότι δεν κινδυνεύουν να πυροβοληθούν εισερχόμενοι σε αυτό για περίπατο, με ή χωρίς τους σκύλους τους. Επομένως τίθεται ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις των συνεργείων δίωξης του Δασαρχείου, με χρήση κυνηγετικών όπλων και σκύλων.

Το περιαστικό αυτό δάσος έχει αμέτρητες εισόδους πρόσβασης και χρησιμοποιείται καθημερινά ως τόπος αναψυχής και περιπάτου.

Στο περιαστικό αυτό δάσος ζουν αδέσποτοι σκύλοι και γάτες των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου, που κινδυνεύουν από τους πυροβολισμούς των συνεργείων δίωξης και τους κυνηγετικούς σκύλους αυτών. Υπενθυμίζουμε ότι ο τραυματισμός ή η θανάτωση σκύλων και γατών είναι κακούργημα (άρθρο 24, Ν.4830/2021).

Απανθρακώθηκαν δεκάδες χιλιάδες ζώα και πτηνά στις πολλές δασικές πυρκαγιές της περιοχής μας από το 2021 έως και τον Αύγουστο του 2025. Όσα ζώα και πτηνά επιβίωσαν, μετακινήθηκαν από τις καμένες περιοχές, βρήκαν καταφύγιο και στο δάσος αυτό και χρήζουν προστασίας.

Οι αγριόχοιροι που διαβιούν στην περιοχή από το 2016 δεν έχουν εκδηλώσει επιθετικότητα, είναι σχεδόν εξημερωμένοι, περπατούν στα πεζοδρόμια και στην συντριπτική τους πλειονότητα αδιαφορούν για τα αυτοκίνητα, τους πεζούς & τους σκύλους που κινούνται κοντά τους. Έχει τύχει να δούμε την προσέλκυση και την παγίδευση τους σε κλωβό. Τα ζώα έμπαιναν ήρεμα να φάνε το καλαμπόκι που πετούσε ο γονατιστός δίπλα στην παγίδα υπάλληλος του Δασονομείου.

Όμως, το κυνήγι με κυνηγετικούς σκύλους και ο τραυματισμός ή η θανάτωση των ζώων αυτών, ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο όσοι αγριόχοιροι επιβιώσουν, να αντιλαμβάνονται πλέον τους ανθρώπους και τους σκύλους, δεσποζόμενους και αδέσποτους, ως απειλή. Αυτό θα είναι επικίνδυνο για ανθρώπους και ζώα των οικισμών μας και θα είναι απευθείας συνέπεια της δράσης του Δασαρχείου και των συνεργαζόμενων κυνηγών.

Οι κυνηγημένοι και τραυματισμένοι αγριόχοιροι είναι γνωστό ότι μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι. Οι δράσεις του Δασαρχείου Πεντέλης ενέχουν τον υπαρκτό κίνδυνο αγριόχοιροι τραυματισμένοι από κυνηγούς και τα σκυλιά αυτών, να εισέλθουν επιθετικοί στους οικισμούς της Πολιτείας, της Εκάλης, της Κηφισιάς, της Δροσιάς, του Διονύσου.

Ποιος και πως θα σταματήσει τα ζώα αυτά μέσα στους οικισμούς;

Ενδεικτικά:

Από όσο γνωρίζουμε, δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση, συνεννόηση ή συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς για τα συνεργεία δίωξης, που αντιβαίνει τα προβλεπόμενα στην παρ. Β του ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/50664/1554/25-05-2021, «Για τις περιπτώσεις διέλευσης ή παραμονής αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών σε κατοικημένες περιοχές και πλησίον του οδικού δικτύου».

Προβλήματα σε κατοίκους, όπως κίνδυνο τροχαίων, φόβο στις βόλτες, σκάψιμο παρτεριών, δημιουργούν τα αγριογούρουνα που είναι μέσα στους οικισμούς, τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν με κλωβούς, όπως γίνεται έως τώρα. Τα συνεργεία δίωξης είναι πιθανό να οδηγήσουν και τους αγριόχοιρους που ζουν στο βουνό μέσα στους οικισμούς!

Στην Ελλάδα από το 2020 έως σήμερα, από δημοσιεύσεις βρήκαμε ότι:

31 κυνηγοί έχουν πυροβοληθεί από άλλους κυνηγούς που τους πέρασαν για θηράματα

4 κυνηγοί έχουν αυτοπυροβοληθεί από λάθος τους

ένας άνθρωπος έχει πυροβοληθεί και σκοτωθεί από κυνηγό, ενώ μάζευε χόρτα

Επομένως είναι εύλογη η ανησυχία των κατοίκων και επικίνδυνο το κυνήγι σε περιαστικό δάσος.

Ενδεικτικά:

Κυνηγός, μέλος συνεργείου δίωξης αγριόχοιρων οργανωμένο από δασαρχείο, πυροβόλησε κατά λάθος τον επιβλέποντα του δασαρχείου (Ξάνθη 02/08/25).

Ζητούμε:

Α. Να σταματήσει άμεσα το Δασαρχείο Πεντέλης τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων πάνω από την Πολιτεία και την Εκάλη και να εντατικοποιήσει την χρήση κλωβών για παγίδευση, μεταφορά και απελευθέρωση των αγριόχοιρων σε κατάλληλο περιβάλλον.

Β. Για την ασφάλεια των πολιτών, των δεσποζόμενων, αδέσποτων & άγριων ζώων στο περιαστικό αυτό δάσος στο οποίο απαγορεύεται το κυνήγι, να συνεργαστούν οι Δασικές αρχές με τους Ο.Τ.Α σύμφωνα με το ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/50664/1554/25-05-2021, «δεδομένου ότι το θέμα δεν είναι αμιγώς αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας»

Επιπλέον:

Γ. Καλούμε τους Δήμους Κηφισιάς και Διονύσου και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να προστατεύσουν τους κατοίκους και τα ζώα που διαβιούν στους Δήμους αυτούς.

Δ. Καλούμε το ΥΠΕΝ και τους Δήμους Κηφισιάς και Διονύσου να προμηθεύσουν το Δασαρχείο Πεντέλης με κλωβούς σύλληψης και να συνδράμουν με οχήματα μεταφοράς, ώστε να παγιδεύονται και στην συνέχεια να απελευθερώνονται τα αγριογούρουνα σε κατάλληλο για αυτά περιβάλλον. Το δασονομείο Αγίου Στεφάνου μας ενημέρωσε ότι το δασαρχείο Πεντέλης διαθέτει μόνο δύο κλωβούς για όλα τα δασονομεία που υπάγονται σε αυτό. Είναι προφανές ότι δεν επαρκούν.