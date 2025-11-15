DO’S: Στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να νιώσεις μία απογοήτευση σχετικά με τα επαγγελματικά, καθώς νιώθεις πως σε έχουν κουράσει και έχουν αρχίσει πλέον να θολώνουν την κρίση σου. Όσο περνάει όμως η μέρα θα δεις ότι η φάση θα βελτιωθεί και μόλις αποκτήσεις μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, τότε θα σκάσει λίγο το χειλάκι σου. Υπομονή!

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε εκείνους τους έμπιστους συναδέλφους που έχεις, αλλά ούτε και τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς όλοι αυτοί μαζί μπορούν να σε βοηθήσουν τόσο στο να ξεφύγεις, όσο και στο να ανανεωθείς. Μη διστάσεις λοιπόν να πάρεις μέρος σε πολλές συζητήσεις, καθώς αυτές θα φέρουν στο προσκήνιο θέματα που σου αρέσουν.