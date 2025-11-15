Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 15.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Κριός
DO’S: Στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να νιώσεις μία απογοήτευση σχετικά με τα επαγγελματικά, καθώς νιώθεις πως σε έχουν κουράσει και έχουν αρχίσει πλέον να θολώνουν την κρίση σου. Όσο περνάει όμως η μέρα θα δεις ότι η φάση θα βελτιωθεί και μόλις αποκτήσεις μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, τότε θα σκάσει λίγο το χειλάκι σου. Υπομονή!
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε εκείνους τους έμπιστους συναδέλφους που έχεις, αλλά ούτε και τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς όλοι αυτοί μαζί μπορούν να σε βοηθήσουν τόσο στο να ξεφύγεις, όσο και στο να ανανεωθείς. Μη διστάσεις λοιπόν να πάρεις μέρος σε πολλές συζητήσεις, καθώς αυτές θα φέρουν στο προσκήνιο θέματα που σου αρέσουν.
Ταύρος
DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να φροντίσεις να χαλαρώσεις λίγο. Έπειτα μπορείς να ασχοληθείς με τις λεπτομέρειες που υπάρχουν, καθώς σίγουρα κάποιες σου έχουν ξεφύγει. Σε όλο αυτό λοιπόν πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Βελτίωσε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι και δοκίμασε να προσαρμοστείς και στα μέτρα των απέναντι.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα πρώτα αποτελέσματα που θα λάβεις, γιατί πρόκειται για λανθασμένα συμπεράσματα. Επομένως μην τα αφήσεις αυτά να χαλάσουν τη διάθεσή σου. Μην είσαι απόλυτος και ειδικά όχι στα επαγγελματικά. Μάλιστα δεν αποκλείεται να σου γίνουν ξανά κάποιες οικονομικές προτάσεις. Μην κάνεις τίποτα τώρα.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να λειτουργήσεις με όση περισσότερη αισιοδοξία γίνεται. Αν το θέλεις πάντως μπορείς να εκφραστείς και δημιουργικά, αλλά και διαφορετικά. Στη δουλειά μπορείς να συζητήσεις με άτομα που είναι ανώτερα από εσένα ή κουβαλάνε μεγαλύτερη εμπειρία, καθώς έτσι θα εξελιχθείς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη βγάλεις βιαστικά ή και χαωμένα συμπεράσματα λόγω του ότι μπορεί να ακούσεις πολλά και διάφορα και εσύ να πιεστείς. Παράλληλα μην πεις πράγματα πάνω στα νεύρα σου, γιατί έτσι είναι που θα χαλάσεις τις ισορροπίες που υπάρχουν γύρω σου. Αν υπάρχουν! Γενικώς μην πηγαίνεις εκεί όπου βλέπεις ένταση!
Καρκίνος
DO’S: Φρόντισε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακόμα κι αν βλέπεις ότι η συνεννόηση δεν είναι κάτι εύκολο σήμερα, καθώς είναι πολλοί αυτοί που είτε σε αγνοούν είτε δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Βρες τι είναι αυτό που μπορεί να σε επηρεάσει συναισθηματικά για να το διαχειριστείς με σιγουριά. Ταυτόχρονα κράτα αποστάσεις από τις εντάσεις.
DON’TS: Μην εκφράσεις όλα αυτά που σκέφτεσαι με τρόπο περίεργο και μη ξεκάθαρο, γιατί αυτό θα δημιουργήσει υπόνοιες ότι κάτι σχεδιάζεις παρασκηνιακά. Πώς πιστεύεις ότι θα σε αντιμετωπίσουν οι υπόλοιποι μετά; Στα επαγγελματικά, μην απαντήσεις τώρα στις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες.
Λέων
DO’S: Μπορείς να εκφράσεις τις επιθυμίες σου άμεσα, αλλά όχι παρορμητικά. Επίσης μπορείς να είσαι επιφυλακτικός με κάποια άτομα και με αυτά που σου λένε, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι καχύποπτος. Οπότε χαλάρωσε και προσπάθησε να σκεφτείς αναλυτικά αυτά που σε απασχολούν για να τα λύσεις. Γίνε λίγο πιο επικοινωνιακός και ανοιχτός.
DON’TS: Μην φοβηθείς να εκφράσεις τις ιδέες που έχεις. Το ίδιο ισχύει για τους στόχους που σκέφτεσαι να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Το θέμα είναι πως δεν πρέπει να ξεκινήσεις κάτι τώρα, αλλά να περιμένεις να περάσει η φάση που ο Ερμής κινείται ανάδρομος. Για να πας παρακάτω, δεν πρέπει να αγνοείς την έμπνευση ή και τη δημιουργικότητά σου.
Παρθένος
DO’S: Βελτίωσε την ψυχολογία σου για να μπορέσεις να λειτουργήσεις με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά. Καλό θα ήταν να χαλαρώσεις λίγο, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εξωτερικεύσεις δημιουργικά όλη την ένταση που έχεις κλείσει μέσα σου τον τελευταίο καιρό. Τα επαγγελματικά σου μπορούν να πάνε καλά, ειδικά αν δεχτείς βοήθεια.
DON’TS: Μην ασχοληθείς με τους άλλους, αν δεν είσαι σε φάση σήμερα. Επίσης δεν υπάρχει καλή συνεννόηση. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε προσαρμόσει και να βάλει στα κουτάκια του, γιατί δε νομίζω πως αυτά σου ταιριάζουν. Μη γίνεις ψωροπερήφανος και μην αρνηθείς κάποιες διευκολύνσεις που θα σου προταθούν. Μην είσαι κακόκεφος.
Ζυγός
DO’S: Εσύ μπορεί να νιώθεις ότι υπάρχει μια θολούρα μέσα στο κεφάλι σου, αλλά η αλήθεια είναι πως πρόκειται για μια σχετικά καλή μέρα. Μπορείς λοιπόν να κινηθείς και αποφασιστικά, αλλά και δυναμικά. Βελτίωσε τις κινήσεις που θέλεις αργότερα να κάνεις με το να δημιουργήσεις εσύ ο ίδιος τις συνθήκες που είναι ιδανικές για εσένα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, ξέρω πως έχεις κουραστεί, αλλά δεν είναι η στιγμή να τα παρατήσεις, καθώς θα συμβούν κάποια γεγονότα μέσα στη μέρα που θα σου αποδείξουν ότι το πας πολύ καλά! Μην αρνηθείς την στήριξη που θα σου προσφερθεί. Ωστόσο μην φοβηθείς να εκφράσεις τις ιδέες σου, καθώς μάλλον θα γίνουν δεκτές από τους άλλους.
Σκορπιός
DO’S: Στα ερωτικά, νιώθεις πως κάτι παίζεται, απλά δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι αυτό. Εγώ θα σου πω όμως πως αν χαλαρώσεις θα μπορέσεις να παρατηρήσεις ψύχραιμα τις καταστάσεις και τελικά να καταλάβεις τι έχει πάει στραβά. Γενικώς πάντως πρέπει να διαβάσεις πίσω από τις λέξεις και από το παρασκήνιο. Εξέτασε επαγγελματικές προτάσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις την περίεργη διάθεση που έχεις να σε κάνει αρνητικό και απαισιόδοξο. Στα επαγγελματικά, πρέπει να βελτιώσεις κάποια πράγματα, δεν πρέπει όμως να περάσεις στην πρακτική εφαρμογή τους τώρα, καθώς υπάρχει κι ένας ανάδρομος Ερμής, έτσι; Ωστόσο μη διστάσεις να κάνεις εύστοχες διαπραγματεύσεις στα οικονομικά.
Τοξότης
DO’S: Φρόντισε να χαλαρώσεις για να μπορέσεις στη συνέχεια να κινηθείς εύκολα και άνετα. Στα επαγγελματικά, πάρε μέρος σε συζητήσεις με τους συναδέλφους σου, καθώς μέσω αυτών θα φωτιστούν κάποια νέα δεδομένα τα οποία θα σε γλιτώσουν από λάθος κινήσεις. Κανόνισε όμως να συναντηθείς και με τους φίλους σου για να χαλαρώσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις ούτε το περίεργο μουντ της μέρας, αλλά ούτε και την κακή σου ψυχολογία να σε ζορίσουν και να σε μπλοκάρουν από το να δεις τα πράγματα γύρω σου ξεκάθαρα. Μην αρνηθείς την στήριξη που θέλουν να σου προσφέρουν κάποια πιο έμπειρα από εσένα άτομα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λύσεις τις υποθέσεις που σε ζορίζουν.
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά. Πάρε στα σοβαρά τις ιδέες που σου έρχονται ξαφνικά, γιατί αυτές μπορούν να γίνουν το έναυσμα για να κάνεις τα ίδια πράγματα μεν, με διαφορετικό τρόπο. Ίσως έτσι να μπορέσεις να δρομολογήσεις τις δουλειές σου άμεσα, εύκολα και αποτελεσματικά. Από την άλλη, μπορείς να ασχοληθείς και με κάτι το γνώριμο.
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις ότι δεν οδηγούν πουθενά. Ωστόσο μη ζοριστείς από κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις είτε επειδή απέχουν από τον δικό σου τρόπο είτε επειδή δεν είσαι σε φάση να ασχοληθείς παραπάνω με αυτές. Μη διστάσεις να απαιτήσεις να πάρεις τον χρόνο σου, ώστε να βρεις τι παίζεται παρασκηνιακά.
Υδροχόος
DO’S: Μήπως ξέφυγες στα οικονομικά; Μήπως λοιπόν πρέπει να κινηθείς με λίγο πιο προσεκτικά βήματα; Αυτό ισχύει και για τη διαχείριση, αλλά και για τις διαπραγματεύσεις που κάνεις, έτσι; Προσπάθησε να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο απλοϊκά, καθώς έτσι θα μπορέσεις και να χαλαρώσεις, αλλά και να εστιάσεις στις σημαντικές λεπτομέρειες.
DON’TS: Μην χάσεις ούτε την ψυχραιμία, αλλά ούτε και την αισιοδοξία σου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσεις να εξετάσεις τις εναλλακτικές που υπάρχουν γύρω σου. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, γιατί μπορεί και να σου φτιάξουν τη διάθεση. Μην πετάς χαρταετό όσον αφορά τις σπουδές σου, γιατί μπορεί να έχεις νέα.
Ιχθύες
DO’S: Μόνο αν καταφέρεις να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, θα μπορέσεις να ασχοληθείς με τα σημαντικά που υπάρχουν γύρω σου. Βρες ωφέλιμες λύσεις στα προβλήματά σου. Γίνε πιο παρατηρητικός, αλλά κράτησε ανοιχτό και καθαρό μυαλό για να μπορέσεις να αντιληφθείς ευκολότερα αυτά που πρόκειται να ακούσεις. Οργανώσου λίγο καλύτερα.
DON’TS: Αν έχεις κακή διάθεση από νωρίς, τότε μην εμπλακείς σε πολλά πολλά. Κοινώς αρκέσου μόνο στα τυπικά. Κράτησε αποστάσεις για να μπορέσεις να εντοπίσεις αυτούς που κινούνται παρασκηνιακά- δηλαδή τα σιγανά ποταμάκια. Μην αποκαλύψεις πράγματα που σου έχουν εμπιστευτεί οι άλλοι. Μην χάσεις όμως ούτε και τις ισορροπίες σου.
