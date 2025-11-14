Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ, ενάντια στην απόφαση για σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου. Με την κίνηση αυτή, κλιμακώνει τη σύγκρουσή του με τις Βρυξέλλες, σε μια περίοδο που απολαμβάνει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουγγαρία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία. Στο ταξίδι του στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα εξαιρέσει την Ουγγαρία για έναν χρόνο από τις αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και αερίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατανοεί πως η Βουδαπέστη «δεν έχει πολλές επιλογές», λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

Από το βέτο στην προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ

Η Ουγγαρία, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, παρά τη σύγκρουση της ΕΕ με τη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αρχικά χρησιμοποίησε το δικαίωμα του βέτο. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο να καταργήσουν σταδιακά τις υπόλοιπες εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2027. Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Σλοβακία δεν έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο αυτό.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο της Ουγγαρίας, δήλωσε αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή απόφαση:

«Δεν αποδεχόμαστε αυτή την προφανώς παράνομη λύση που αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες. Απόφαση, η οποία επιλέχθηκε από τις Βρυξέλλες για να αποκλείσει μια εθνική κυβέρνηση που διαφωνεί με αυτήν. Θα απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο».

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για τη ρωσική ενέργεια «δεν συνιστούν πλέον κύρωση, αλλά είναι μέτρο εμπορικής πολιτικής».

«Και οι κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία (στην ψηφοφορία της ΕΕ), ενώ η απόφαση με πλειοψηφία είναι επαρκής για την εμπορική πολιτική», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είπε επίσης ότι αναζητά και άλλα μέτρα για να αποτρέψει τις Βρυξέλλες από την επιβολή κυρώσεων. Μίλησε για «μη νομικά μέτρα», λέγοντας ότι δεν θα δώσει λεπτομέρειες προς το παρόν.

Επιμένει στην αμερικανική παράταση

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας τον Οκτώβριο, καθώς η Ρωσία δεν συμφωνεί σε λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις θα επηρεάσουν όλες τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος έχει διαβεβαιώσει ότι η εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο θα ισχύσει για έναν χρόνο, ο Βίκτορ Όρμπαν επέμεινε στον δικό του ισχυρισμό.

Υποστήριξε, στη συνέντευξή του, ότι η απαλλαγή που εξασφάλισε την περασμένη εβδομάδα στη συνάντηση με τον «αγαπητό φίλο» και ιδεολογικό σύμμαχό του, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να παραταθεί πέραν του ενός έτους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσαν ότι στη Βουδαπέστη χορηγήθηκε προσωρινή εξαίρεση ενός έτους. Ωστόσο, ο Βίκτορ Όρμπαν επέμεινε ότι θα ισχύει «όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχει εθνική κυβέρνηση στην Ουγγαρία».

«Πρόκειται για προσωπική συμφωνία μεταξύ δύο ηγετών. Οι γραφειοκράτες γράφουν ό,τι γράφουν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία», είπε.

Ο Βίκτορ Όρμπαν κυβερνά αδιάλειπτα την Ουγγαρία επί 15 χρόνια. Ωστόσο, στις επόμενες εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπολείπεται του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης και είναι πιθανό να τις χάσει. Συνεπώς επενδύει στη συμμαχία του με τον Ντόναλντ Τραμπ για να κερδίσει πόντους στο εσωτερικό πεδίο

Και οικονομική βοήθεια

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ισχυρισμός του, στις αρχές της εβδομάδας, ότι έχει εξασφαλίσει τη στήριξη των ΗΠΑ, αν η Ουγγαρία «δεχθεί κερδοσκοπική επίθεση» από την ΕΕ. Μίλησε για μια συμφωνία ανάλογη με αυτήν που έχει εξασφαλίσει ο Χαβιέρ Μιλέι της Αργεντινής.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει συχνές συγκρούσεις με τις Βρυξέλλες και όχι μόνο για τις σχέσεις του με τη Ρωσία. Ευρωπαϊκοί πόροι έχουν παγώσει για παραβίαση των αρχών για μη παρέμβαση στη δικαιοσύνη και την ελευθερία του λόγου.