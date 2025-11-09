newspaper
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Ο Όρμπαν, ο Τραμπ και η πιθανή κερδοσκοπική επίθεση στην Ουγγαρία
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 18:29

Ο Όρμπαν, ο Τραμπ και η πιθανή κερδοσκοπική επίθεση στην Ουγγαρία

Ο Όρμπαν ηγείται της Ουγγαρίας αδιάλειπτα εδώ και 15 χρόνια. Τώρα προετοιμάζεται για τις επικείμενες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να υποστηρίξει την οικονομία της χώρας του σε περίπτωση που αυτή δεχτεί κερδοσκοπική επίθεση, αν και δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία.

«Χθες (σ.σ. την Παρασκευή) σύναψα συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο για ένα χρηματοοικονομικό προστατευτικό μέτρο», δήλωσε ο Όρμπαν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον φιλοκυβερνητικό ιστότοπο Mandiner.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza έχει πάρει προβάδισμα δύο ποσοστιαίων μονάδων σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, εν μέσω μιας στάσιμης οικονομίας, καταγγελιών για διαδεδομένη διαφθορά και κρίσης στο κόστος διαβίωσης

Σε ένα ενημερωτικό δελτίο των ΗΠΑ σχετικά με τη συνάντηση δεν γίνεται καμία αναφορά σε τέτοια υπόσχεση και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Bloomberg για σχόλιο.

Ο Όρμπαν, ο οποίος ηγείται της Ουγγαρίας αδιάλειπτα εδώ και 15 χρόνια και αντιμετωπίζει κοινοβουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο, δήλωσε ότι η συμφωνία θα βοηθήσει στην προστασία της οικονομίας από δυσμενείς συνθήκες, όπως μια επίθεση στο νόμισμα ή μια υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους.

Την παρουσίασε ως έναν τρόπο μείωσης της εξάρτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει αναστείλει χρηματοδότηση ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για την Ουγγαρία, επικαλούμενη ανησυχίες για διαφθορά και παραβίαση του κράτους δικαίου.

Τι ισχυρίζεται ο Όρμπαν

«Εάν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ουγγαρίας δεχθεί εξωτερική επίθεση, οι Αμερικανοί έδωσαν το λόγο τους ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπερασπιστούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Όρμπαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. «Μπορείτε να ξεχάσετε την επίθεση στο ουγγρικό νόμισμα, τον προϋπολογισμό της χώρας ή τον οικονομικό στραγγαλισμό της Ουγγαρίας. Το λύσαμε αυτό με τις ΗΠΑ».

Ενώ ο Όρμπαν παρουσίασε την Ουγγαρία ως χώρα που ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο, το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza έχει πάρει προβάδισμα δύο ποσοστιαίων μονάδων σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, εν μέσω μιας στάσιμης οικονομίας, καταγγελιών για διαδεδομένη διαφθορά και κρίσης στο κόστος διαβίωσης.

Οι επενδυτές αναφέρουν το επιτόκιο 6,5% της κεντρικής τράπεζας της Ουγγαρίας — το υψηλότερο στην ΕΕ — και τις εικασίες ότι ο Όρμπαν ενδέχεται να χάσει την εξουσία λόγω της ενίσχυσης του φιορινιού, το οποίο διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδό του έναντι του ευρώ από τον Μάιο του 2024.

Ο ηγέτης του Tisza, Πέτερ Μάγιαρ, έχει δεσμευτεί να ανατρέψει την εθνικιστική αναμόρφωση του Όρμπαν και να αξιοποιήσει τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ εάν εκλεγεί.

Πηγή: ΟΤ

Stream newspaper
Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται
Παιχνίδια πολέμου 09.11.25

Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, επικριτής του Πούτιν, υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν θα βελτιωθούν, την ώρα που οι χώρες του ΝΑΤΟ κάνουν πολεμικά σχέδια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Ο 21ος της χρονιάς 09.11.25

Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Μεγάλες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση καθώς ο υπερτυφώνας σαρώνει τη χώρα. Δυνάμεις του στρατού έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια όπου απαιτείται.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή
Αμυντική προετοιμασία 09.11.25

Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή

Η Γερμανία προχωρά σε νέο πρόγραμμα αγοράς εξοπλιστικών συστημάτων, έπειτα από το πακέτο που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Νέα προγράμματα είναι επίσης στα σκαριά.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Κόσμος 09.11.25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο
Πολιτικά χαρακώματα 09.11.25

AfD καλεί Τραμπ – Η γερμανική Ακροδεξιά «χτίζει» MAGA δεσμούς με τον Λευκό Οίκο

Γιατί στελέχη του ακροδεξιού κόμματος AfD της Γερμανίας πυκνώνουν τα ταξίδια στην Ουάσιγκτον και τις συναντήσεις με MAGA Ρεπουμπλικάνους και αξιωματούχους των ΗΠΑ;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Ελλάδα 09.11.25

Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι τρεις ρασοφόροι συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος με αρχηγό μια 52χρονη που τους έδινε οδηγίες και υπαρχηγό έναν 41χρονο αλβανικής υπηκοότητας

Σύνταξη
Ράγιο Βαγεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0: Απώλεια βαθμών για τη «Βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ράγιο Βαγεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0: Απώλεια βαθμών για τη «Βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης... έπεσε πάνω σε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα (Μπατάλια), με αποτέλεσμα να μείνει στο 0-0 στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, σε παιχνίδι για τη 12η αγωνιστική της Primera Division.

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Ο Πινέδα τη «λύτρωσε» ξανά
Ποδόσφαιρο 09.11.25

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Ο Πινέδα τη «λύτρωσε» ξανά

Σε ένα ακόμη ματς που η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αφάνταστα στην τελική προσπάθεια, ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν και πάλι αυτός που της χάρισε τη νίκη (0-1) επί του ΟΦΗ.

Σύνταξη
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Το αληθινό Megxit!»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Το αληθινό Megxit!»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
Χαλκίδα 09.11.25

Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο κατήγγειλαν στα τοπικά ΜΜΕ ότι ομάδα περίπου 200 ατόμων έκλεισαν το ρεύμα της εθνικής οδού το απόγευμα της Κυριακής. Έγιναν κόντρες με αυτοκίνητα και μετά διαλύθηκαν.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ουντινέζε για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό

Πέντε σερί αήττητα παιχνίδια ο Λεβαδειακός στο πρωτάθλημα, συν ένα στο Κύπελλο. Επίσης, οι Βοιωτοί έχουν την καλύτερη επίθεση στη Super League με 26 γκολ! Πρωταγωνιστές οι Οζμπολτ, Παλάσιος

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Βόλος
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Βόλος για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ

Δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του ο Άγιαξ, ο οποίος μετά το 0/4 στο Champions League, έχασε και από την Ουτρέχτη (2-1) για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του
Ελλάδα 09.11.25

Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος στο Λασίθι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς λόγω ανεπιτήρητων ζώων και δεν παρίσταται στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή – Κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 09.11.25

Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή - Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στο κέντρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου παραμένει ακόμη κλειστό - Στο κέντρο της Αθήνας, η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 18:30

Σύνταξη
Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται
Παιχνίδια πολέμου 09.11.25

Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, επικριτής του Πούτιν, υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν θα βελτιωθούν, την ώρα που οι χώρες του ΝΑΤΟ κάνουν πολεμικά σχέδια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Ο 21ος της χρονιάς 09.11.25

Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Μεγάλες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση καθώς ο υπερτυφώνας σαρώνει τη χώρα. Δυνάμεις του στρατού έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια όπου απαιτείται.

Σύνταξη
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
