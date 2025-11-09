Ο Όρμπαν, ο Τραμπ και η πιθανή κερδοσκοπική επίθεση στην Ουγγαρία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να υποστηρίξει την οικονομία της χώρας του σε περίπτωση που αυτή δεχτεί κερδοσκοπική επίθεση, αν και δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία.

«Χθες (σ.σ. την Παρασκευή) σύναψα συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο για ένα χρηματοοικονομικό προστατευτικό μέτρο», δήλωσε ο Όρμπαν στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον φιλοκυβερνητικό ιστότοπο Mandiner.

Σε ένα ενημερωτικό δελτίο των ΗΠΑ σχετικά με τη συνάντηση δεν γίνεται καμία αναφορά σε τέτοια υπόσχεση και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Bloomberg για σχόλιο.

Ο Όρμπαν, ο οποίος ηγείται της Ουγγαρίας αδιάλειπτα εδώ και 15 χρόνια και αντιμετωπίζει κοινοβουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο, δήλωσε ότι η συμφωνία θα βοηθήσει στην προστασία της οικονομίας από δυσμενείς συνθήκες, όπως μια επίθεση στο νόμισμα ή μια υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους.

Την παρουσίασε ως έναν τρόπο μείωσης της εξάρτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει αναστείλει χρηματοδότηση ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για την Ουγγαρία, επικαλούμενη ανησυχίες για διαφθορά και παραβίαση του κράτους δικαίου.

Τι ισχυρίζεται ο Όρμπαν

«Εάν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ουγγαρίας δεχθεί εξωτερική επίθεση, οι Αμερικανοί έδωσαν το λόγο τους ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπερασπιστούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Όρμπαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. «Μπορείτε να ξεχάσετε την επίθεση στο ουγγρικό νόμισμα, τον προϋπολογισμό της χώρας ή τον οικονομικό στραγγαλισμό της Ουγγαρίας. Το λύσαμε αυτό με τις ΗΠΑ».

Ενώ ο Όρμπαν παρουσίασε την Ουγγαρία ως χώρα που ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο, το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza έχει πάρει προβάδισμα δύο ποσοστιαίων μονάδων σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, εν μέσω μιας στάσιμης οικονομίας, καταγγελιών για διαδεδομένη διαφθορά και κρίσης στο κόστος διαβίωσης.

Οι επενδυτές αναφέρουν το επιτόκιο 6,5% της κεντρικής τράπεζας της Ουγγαρίας — το υψηλότερο στην ΕΕ — και τις εικασίες ότι ο Όρμπαν ενδέχεται να χάσει την εξουσία λόγω της ενίσχυσης του φιορινιού, το οποίο διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδό του έναντι του ευρώ από τον Μάιο του 2024.

Ο ηγέτης του Tisza, Πέτερ Μάγιαρ, έχει δεσμευτεί να ανατρέψει την εθνικιστική αναμόρφωση του Όρμπαν και να αξιοποιήσει τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ εάν εκλεγεί.

